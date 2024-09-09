На Рождество – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Калязине, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Калязин
Пешая
104 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
4 500 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вика
    9 сентября 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Хороший дружелюбный гид. Лично нам с мужем не хватило структурированного рассказа по истории города (экскурсия составлена не в хронологическом порядке,
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    а перескакивает из века в век, в итоге больше путаешься, чем понимаешь). Плюс конечно не хватило освещения основных периодов в жизни города. В остальном хорошо

    Хороший дружелюбный гид. Лично нам с мужем не хватило структурированного рассказа по истории города (экскурсия составленаХороший дружелюбный гид. Лично нам с мужем не хватило структурированного рассказа по истории города (экскурсия составлена
  • Л
    Людмила
    3 сентября 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Это была очень интересная и познавательная экскурсия, ребенок 10 лет был весь вечер под впечатлением. Мария очень обаятельная и интеллигентная женщина с увлечением рассказывала о своем крае. Обязательно рекомендую друзьям.
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    В самобытный Кашин на 1 день
    Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
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    Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!

  • А
    Анна
    2 сентября 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень интересная экскурсия. Понравилось абсолютно всё.
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
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    была весьма пухлой. Сама гид была компетентна, внимательна, дружелюбна. Кроме исторических фактов рассказывала интересные "местные" истории. Про Музей мобильных устройств (кто сомневается) - лучше сходите! В составе этой экскурсии или отдельно. Деньги небольшие, а настроение вам создадут ностальгия (три витрины под крики" а такой у меня был … а этот у меня украли … а этот я утопила") и занимательные факты.

  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
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    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
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    - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.

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Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Квест «Загадки Калязина»
Какие места ещё посмотреть в Калязине
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  1. Самое главное
  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в сентябре 2024
Сейчас в Калязине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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