2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВика9 сентября 2024Хороший дружелюбный гид. Лично нам с мужем не хватило структурированного рассказа по истории города (экскурсия составлена не в хронологическом порядке,
- ЛЛюдмила3 сентября 2024Это была очень интересная и познавательная экскурсия, ребенок 10 лет был весь вечер под впечатлением. Мария очень обаятельная и интеллигентная женщина с увлечением рассказывала о своем крае. Обязательно рекомендую друзьям.
- ИИрина2 сентября 2024Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
- ААнна2 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Понравилось абсолютно всё.
- ООльга8 июля 2024Нам попалась милая экскурсовод Елена. Готовилась она тщательно - папка с распечатками, иллюстрирующими ключевые события города, о которых она рассказывала,
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в сентябре 2024
Сейчас в Калязине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2024 год на рождество, 111 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь