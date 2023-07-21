2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Калязину
Калязин - один из древнейших городов Верхней Волги. Узнайте его историю, полюбуйтесь архитектурой и сделайте фото у знаменитой колокольни Никольского собора
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу провинциального Кашина, узнайте его историю и посетите уникальный Музей каши. Интересно для всей семьи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
Романтичная прогулка на катере по Калязину
Отправьтесь в романтическое путешествие на катере по Волге. Насладитесь закатом, посетите монастырский остров и проведите вечер при свечах
Начало: Калязин, парк отель Палуба
Расписание: каждый день с 19:30 до 21:30
10 авг в 21:30
11 авг в 19:30
12 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2023Гид отличный, но организаторы о нас забыли
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Популярные экскурсии»
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