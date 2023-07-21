2 часа

Водная прогулка

Романтичная прогулка на катере по Калязину Отправьтесь в романтическое путешествие на катере по Волге. Насладитесь закатом, посетите монастырский остров и проведите вечер при свечах Начало: Калязин, парк отель Палуба

Расписание: каждый день с 19:30 до 21:30