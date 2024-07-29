Все – экскурсии в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Калязине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Калязин
Пешая
91 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
3 200 за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Губанова
    29 июля 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень понравился экскурсовод. Мария провела увлекательную экскурсию по Калязину, ответила на все вопросы, спасибо за интересную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    С нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшего сказа об истории родного
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    города Калязина. Мягким спокойным приятным голосом Марина рассказает о жизни города с древних времен до наших дней. Обошли все знаковые места в центре города и тепло попрощались с Мариной. Съездили на паромчике до колокольни. Доехали до радиотелескопа(дорога туда требует ремонта) От телескопа поехали по совету Марины в Олений бор. Это парк отдыха. Находится на берегу Волги, в лесу. Покупались, пообщались с обитателями местного контактного зоопарка.

    С нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшегоС нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшего
  • А
    Анна
    26 июля 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉
    В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
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    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
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    - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.

    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городахЗа один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. В самобытный Кашин на 1 день
  3. Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
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  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в августе 2024
Сейчас в Калязине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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