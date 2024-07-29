2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГубанова29 июля 2024Очень понравился экскурсовод. Мария провела увлекательную экскурсию по Калязину, ответила на все вопросы, спасибо за интересную экскурсию!
- ННаталья27 июля 2024С нами была экскурсовод Марина. Я впечатлена ее профессионализмом! Марина скорее сказительница! 2,5 часа непрерывного интереснейшего сказа об истории родного
- ААнна26 июля 2024В целом 5! Правильная речь, связный рассказ. Достаточно интересная информация😉
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Все»
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