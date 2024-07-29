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- уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.