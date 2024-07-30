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моменты, дал рекомендации для экскурсии и советы для лучшей акклиматизации. Сама экскурсия волшебная, а гид - Надежда - прекрасный экскурсовод, интересный собеседник и просто приятный человек. По дороге мы узнали много интересных фактов, увидели различные фотографии, Надежда многое подсказывала, давала советы, когда мы спрашивали. Встретил нас океан не самой солнечной погодой, но благодаря ветру его мощь только сильнее ощущалась. В любом случае, это непередаваемые ощущения созерцать мощь стихии. Вулканический песок поражает воображение, ведь нигде подобного не встретишь. Его баночку, благодаря Надежде, мы увезли с собой. Спасибо! ☺️ Позже мы поднялись на скалу, откуда открывается потрясающий вид. Это было наше первое восхождение хоть на какую-нибудь высоту)) Что стало полезным опытом. А завершением прекрасного вечера стал пикник на берегу океана. Вкуснейшие бутерброды, шампанское, чай с шиповником, мармелад из сока ягод. И всё это в приятной компании. И даже сильный холодный ветер нам не помешал. Восторг, восхитительные эмоции, непередаваемые впечатления! Спасибо за это! Рекомендую!