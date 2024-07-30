4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 17 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 2400016 800₽ за всё до 4 чел.
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15%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 3621230 781₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei30 июля 2024Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
- ААнна28 июля 2024Была отличная летняя погода, река очень красивая! Нам понравилось
- ЮЮлия21 июля 2024Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж. Ещё про бронировании экскурсии Валентин моментально написал, уточнил все
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Что ещё посмотреть»
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