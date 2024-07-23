Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» на Камчатке, цены от 22 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
скидка
5%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
2400022 800 за всё до 4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
10 авг в 09:00
от 27 000 за всё до 3 чел.
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Начало: Петропавловск-Камчатский, Елизово или Паратунка
Расписание: В любой день в 6:30
10 авг в 06:30
15 авг в 06:30
от 45 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вена
    23 июля 2024
    Мыс Маячный и скалы Три брата
    Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.
  • О
    Олеся
    20 июля 2024
    Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
    Экскурсия супер! Понравилось обсолютно всё! Особенно пикник на берегу океана! Гид Мария очень интресно обо всем рассказала! Всем рекомендую как экскурсию, так и гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
  2. Мыс Маячный и скалы Три брата
  3. Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Долина Гейзеров
  7. Набережная
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 22 800 до 45 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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