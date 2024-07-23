скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
2400022 800₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
10 авг в 09:00
от 27 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дачные источники: фумаролы и парогазовые струи в мини-долине гейзеров
Начало: Петропавловск-Камчатский, Елизово или Паратунка
Расписание: В любой день в 6:30
10 авг в 06:30
15 авг в 06:30
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВена23 июля 2024Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.
- ООлеся20 июля 2024Экскурсия супер! Понравилось обсолютно всё! Особенно пикник на берегу океана! Гид Мария очень интресно обо всем рассказала! Всем рекомендую как экскурсию, так и гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Популярные экскурсии»
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