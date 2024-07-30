Все – экскурсии на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» на Камчатке, цены от 14 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
На машине
скидка
15%
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 3290027 965 за всё до 3 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
На машине
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
На машине
19 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 13:00
8 авг в 14:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
На катере
20 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 000 за человека
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
На машине
На микроавтобусе
84 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 17 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    30 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Была отличная летняя погода, река очень красивая! Нам понравилось
  • Е
    Евгений
    27 июля 2024
    Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Гид Егор очень все содержательно рассказал, поднялись к подножью Авачинского, Корякского вулкана, незабываемая поездка по высохшей реке. Дети в восторге!!!
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Нашим экскурсоводом был дипломированный гид Артем. Общением с ним, его профессионализмом и отзывчивостью остались довольны настолько, что в свободные дни
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    попросили помочь нам с организацией доп. экскурсий, которыми также остались очень довольны. И вообще, на протяжении всего отпуска обращались к нему по всем интересующим нас вопросам. Широта души жителей Камчатского региона просто поражают! От отпуска остались потрясающе красивые фотографии, масса впечатлений, приятные воспоминания, новые знакомства и планы вернуться в следующем году;)

  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Огромное спасибо за отлично организованную и проведенную экскурсию! С нами была представитель команды гидов Марина. Она великолепный рассказчик, профессионал своего дела, приятный собеседник, а уж водитель на 5+!!! Мы очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Наш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшее, что случалось с нами.
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    Мы новички в подобных походах, огромное достижение покорить эту высоту в 300 метров и побывать на 1200 метрах над уровнем моря. Лично я думала, что не дойду (мысли ещё до подъема). А в итоге, у нас получилось! Но огромная заслуга здесь нашего гида – Егора. За что мы сердечно благодарим! Именно его советы по подъему и спуску сохранили наши силы и здоровые колени. Мне очень помогла в момент спуска, когда неожиданно включилась паника, поддержка Егора, его объяснение. Мы шли не всегда привычными тропами, как и другие туристы. Но эти альтернативные маршруты были проще, удобнее и быстрее. Где бы мы ещё по снежнику в середине июля походили. Мы шли размеренно, сохраняя силы. Были необходимые остановки, не торопились. Но подъем был щадящий и мышцы с дыханием быстро восстанавливались. Чего я совершенно от себя не ожидала)) Оказаться на вершине Верблюда – завораживающее зрелище, непередаваемые эмоции. Да, вулканы немного прятались от нас. Но именно сам процесс преодоления своих сил, проверки на прочность нас и интересовал. Как же не упомянуть милых и забавных евражек. Они просто прелесть! А завершением прекрасного дня стал обед-пикник. Стол просто ломился, на наш взгляд)) Всё было очень вкусным! Спасибо огромное! 🌸 Отдельно отмечу отношение Егора к чистоте и уважению к природе. Это стоит дорогого. Поддерживаем в этих вопросах! По дороге туда и обратно есть возможность выпить вкусный кофе. Нам ещё бонусом удалось увидеть процесс съемки дроном машины в пути по речке Сухой. Зрелище захватывающее. Егор – прекрасный специалист, интересный собеседник. Узнали много нового о Камчатке, вулканах (потом в Вулканариуме было многое понятно). Одно удовольствие общение с Егором. Настоящий профессионал и прекрасный человек! Конечно же, что немаловажно, отличный водитель. Комфорт на экскурсию мечты в интересной компании нам был обеспечен! Спасибо большое! Однозначно рекомендую! И когда вернемся, сразу к Вам ☺️

    Наш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшееНаш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшее
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж. Ещё про бронировании экскурсии Валентин моментально написал, уточнил все
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    моменты, дал рекомендации для экскурсии и советы для лучшей акклиматизации. Сама экскурсия волшебная, а гид - Надежда - прекрасный экскурсовод, интересный собеседник и просто приятный человек. По дороге мы узнали много интересных фактов, увидели различные фотографии, Надежда многое подсказывала, давала советы, когда мы спрашивали. Встретил нас океан не самой солнечной погодой, но благодаря ветру его мощь только сильнее ощущалась. В любом случае, это непередаваемые ощущения созерцать мощь стихии. Вулканический песок поражает воображение, ведь нигде подобного не встретишь. Его баночку, благодаря Надежде, мы увезли с собой. Спасибо! ☺️ Позже мы поднялись на скалу, откуда открывается потрясающий вид. Это было наше первое восхождение хоть на какую-нибудь высоту)) Что стало полезным опытом. А завершением прекрасного вечера стал пикник на берегу океана. Вкуснейшие бутерброды, шампанское, чай с шиповником, мармелад из сока ягод. И всё это в приятной компании. И даже сильный холодный ветер нам не помешал. Восторг, восхитительные эмоции, непередаваемые впечатления! Спасибо за это! Рекомендую!

    Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    На данной экскурсии нашим гидом был Андрей. Он великолепный гид🫶
  • А
    Алина
    16 июля 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    От прогулки на катере остались очень яркие впечатления! Безумно красивые виды с океана открываются на берег и вулканы. 5 часов прошли незаметно. Сам катер в хорошем состоянии. На борту вкусно кормили.
  • О
    Олег
    13 июля 2024
    Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Отличная поездка, ясная погода, крышесносные виды! Познакомились с евражками, поднялись на верблюд, устроили пикник с видом на вулканы. Егор - отличный проводник и рассказчик, опытный альпинист и приятный собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Все»

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  4. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  5. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Долина Гейзеров
  7. Набережная
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2024
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