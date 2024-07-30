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Мы новички в подобных походах, огромное достижение покорить эту высоту в 300 метров и побывать на 1200 метрах над уровнем моря. Лично я думала, что не дойду (мысли ещё до подъема). А в итоге, у нас получилось! Но огромная заслуга здесь нашего гида – Егора. За что мы сердечно благодарим! Именно его советы по подъему и спуску сохранили наши силы и здоровые колени. Мне очень помогла в момент спуска, когда неожиданно включилась паника, поддержка Егора, его объяснение. Мы шли не всегда привычными тропами, как и другие туристы. Но эти альтернативные маршруты были проще, удобнее и быстрее. Где бы мы ещё по снежнику в середине июля походили. Мы шли размеренно, сохраняя силы. Были необходимые остановки, не торопились. Но подъем был щадящий и мышцы с дыханием быстро восстанавливались. Чего я совершенно от себя не ожидала)) Оказаться на вершине Верблюда – завораживающее зрелище, непередаваемые эмоции. Да, вулканы немного прятались от нас. Но именно сам процесс преодоления своих сил, проверки на прочность нас и интересовал. Как же не упомянуть милых и забавных евражек. Они просто прелесть! А завершением прекрасного дня стал обед-пикник. Стол просто ломился, на наш взгляд)) Всё было очень вкусным! Спасибо огромное! 🌸 Отдельно отмечу отношение Егора к чистоте и уважению к природе. Это стоит дорогого. Поддерживаем в этих вопросах! По дороге туда и обратно есть возможность выпить вкусный кофе. Нам ещё бонусом удалось увидеть процесс съемки дроном машины в пути по речке Сухой. Зрелище захватывающее. Егор – прекрасный специалист, интересный собеседник. Узнали много нового о Камчатке, вулканах (потом в Вулканариуме было многое понятно). Одно удовольствие общение с Егором. Настоящий профессионал и прекрасный человек! Конечно же, что немаловажно, отличный водитель. Комфорт на экскурсию мечты в интересной компании нам был обеспечен! Спасибо большое! Однозначно рекомендую! И когда вернемся, сразу к Вам ☺️