скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 3290027 965₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 13:00
8 авг в 14:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 17 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei30 июля 2024Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
- ААнна28 июля 2024Была отличная летняя погода, река очень красивая! Нам понравилось
- ЕЕвгений27 июля 2024Гид Егор очень все содержательно рассказал, поднялись к подножью Авачинского, Корякского вулкана, незабываемая поездка по высохшей реке. Дети в восторге!!!
- ЕЕлена25 июля 2024Нашим экскурсоводом был дипломированный гид Артем. Общением с ним, его профессионализмом и отзывчивостью остались довольны настолько, что в свободные дни
- ННаталья22 июля 2024Огромное спасибо за отлично организованную и проведенную экскурсию! С нами была представитель команды гидов Марина. Она великолепный рассказчик, профессионал своего дела, приятный собеседник, а уж водитель на 5+!!! Мы очень довольны!
- ЮЮлия21 июля 2024Наш поход на экструзию Верблюд в перевале между вулканами Авачинский и Корякский. Эта экскурсия – лучшее, что случалось с нами.
- ЮЮлия21 июля 2024Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж. Ещё про бронировании экскурсии Валентин моментально написал, уточнил все
- ЮЮлия19 июля 2024На данной экскурсии нашим гидом был Андрей. Он великолепный гид🫶
- ААлина16 июля 2024От прогулки на катере остались очень яркие впечатления! Безумно красивые виды с океана открываются на берег и вулканы. 5 часов прошли незаметно. Сам катер в хорошем состоянии. На борту вкусно кормили.
- ООлег13 июля 2024Отличная поездка, ясная погода, крышесносные виды! Познакомились с евражками, поднялись на верблюд, устроили пикник с видом на вулканы. Егор - отличный проводник и рассказчик, опытный альпинист и приятный собеседник.
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