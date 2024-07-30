За городом и природа – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» на Камчатке, цены от 16 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
На машине
скидка
15%
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 3290027 965 за всё до 3 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
На машине
На микроавтобусе
84 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 17 990 за всё до 3 чел.
Халактырский пляж: добраться до края света
На машине
скидка
30%
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 2400016 800 за всё до 4 чел.
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
На машине
скидка
15%
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 3621230 781 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    30 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Была отличная летняя погода, река очень красивая! Нам понравилось
  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Огромное спасибо за отлично организованную и проведенную экскурсию! С нами была представитель команды гидов Марина. Она великолепный рассказчик, профессионал своего дела, приятный собеседник, а уж водитель на 5+!!! Мы очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж. Ещё про бронировании экскурсии Валентин моментально написал, уточнил все
    читать дальше

    моменты, дал рекомендации для экскурсии и советы для лучшей акклиматизации. Сама экскурсия волшебная, а гид - Надежда - прекрасный экскурсовод, интересный собеседник и просто приятный человек. По дороге мы узнали много интересных фактов, увидели различные фотографии, Надежда многое подсказывала, давала советы, когда мы спрашивали. Встретил нас океан не самой солнечной погодой, но благодаря ветру его мощь только сильнее ощущалась. В любом случае, это непередаваемые ощущения созерцать мощь стихии. Вулканический песок поражает воображение, ведь нигде подобного не встретишь. Его баночку, благодаря Надежде, мы увезли с собой. Спасибо! ☺️ Позже мы поднялись на скалу, откуда открывается потрясающий вид. Это было наше первое восхождение хоть на какую-нибудь высоту)) Что стало полезным опытом. А завершением прекрасного вечера стал пикник на берегу океана. Вкуснейшие бутерброды, шампанское, чай с шиповником, мармелад из сока ягод. И всё это в приятной компании. И даже сильный холодный ветер нам не помешал. Восторг, восхитительные эмоции, непередаваемые впечатления! Спасибо за это! Рекомендую!

    Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляжОгромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    На данной экскурсии нашим гидом был Андрей. Он великолепный гид🫶
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Отлично провели день на экскурсии с Анной: уверенный водитель, отличный собеседник и очень милая девушка. Сказочные виды нам были обеспечены. Приятным дополнением стал обед с игристым на берегу океана и очень вкусный чай. Всячески рекомендуем!
    Отлично провели день на экскурсии с Анной: уверенный водитель, отличный собеседник и очень милая девушка. Сказочные

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
  2. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  3. Халактырский пляж: добраться до края света
  4. Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Долина Гейзеров
  7. Набережная
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 16 800 до 30 781 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год по теме «За городом и природа», 199 ⭐ отзывов, цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам