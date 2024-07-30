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Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
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Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
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Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
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Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
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от 3621230 781₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei30 июля 2024Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
- ААнна28 июля 2024Была отличная летняя погода, река очень красивая! Нам понравилось
- ННаталья22 июля 2024Огромное спасибо за отлично организованную и проведенную экскурсию! С нами была представитель команды гидов Марина. Она великолепный рассказчик, профессионал своего дела, приятный собеседник, а уж водитель на 5+!!! Мы очень довольны!
- ЮЮлия21 июля 2024Огромная благодарность Надежде и Валентину за организацию нашей экскурсии на Халактырский пляж. Ещё про бронировании экскурсии Валентин моментально написал, уточнил все
- ЮЮлия19 июля 2024На данной экскурсии нашим гидом был Андрей. Он великолепный гид🫶
- ЕЕлена5 июля 2024Отлично провели день на экскурсии с Анной: уверенный водитель, отличный собеседник и очень милая девушка. Сказочные виды нам были обеспечены. Приятным дополнением стал обед с игристым на берегу океана и очень вкусный чай. Всячески рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «За городом и природа»
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