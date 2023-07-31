Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан

Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках

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Ответы на вопросы
Самые красивые места Камчатки находятся вдали от города — до многих из них добраться можно только пешком.

Поэтому мы предлагаем вам отправиться в большой пеший поход по Камчатке и насладиться всей красотой вблизи без спешки и суеты.

Пройдем через живописный Пиначевский перевал, полюбуемся Налычевскрй долиной и искупается в целебных источниках.

А в конце путешествия нас ждет восхождение на Авачинский вулкан, Аагские нарзаны и релакс на побережье Тихого океана.
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Ближайшие даты:
31
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей

Вещи
-Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка, тюбик зубной пасты, влажные салфетки, туалетная бумага;
-Спальник (температура комфортна “-5” градусов);
-КЛМ (кружка, ложка, миска и нож складной;
-Влагозащитный чехол для рюкзака;
-Сидушка (подпопник, поджопник);
-Коврик (пенка, каримат);
-Емкость для воды 0,5 л.;
-Солнцезащитные очки;
-Рюкзак (80 литров);
-Трекинговые палки;
-Налобный фонарик;
-Спички/зажигалка;
-Дождевик;
-Палатка;

Одежда
- Прочная и легкая одежда для ходьбы (шорты, легкие штаны, футболка, легкая флисовая кофта);
- Удобная обувь с хорошим протектором подошвы – треккинговые ботинки;
- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок;
- Головные уборы для защиты от солнца (кепка, панамка, Buff);
- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны;
- Купальные принадлежности: плавки (купальник), полотенце;
- Комплект одежды для ночёвки (термобельё/ костюм);
- Непромокаемая штормовая одежда: куртка и штаны;
- Смена нижнего белья;
- Носки 10 пар.

Другое
-Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, таблетки от укачивания, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
-Наличные деньги (от 3000 рублей);
-Паспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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