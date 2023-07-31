Самые красивые места Камчатки находятся вдали от города — до многих из них добраться можно только пешком. Поэтому мы предлагаем вам отправиться в большой пеший поход по Камчатке и насладиться всей красотой вблизи без спешки и суеты. Пройдем через живописный Пиначевский перевал, полюбуемся Налычевскрй долиной и искупается в целебных источниках. А в конце путешествия нас ждет восхождение на Авачинский вулкан, Аагские нарзаны и релакс на побережье Тихого океана.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей

Вещи

-Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка, тюбик зубной пасты, влажные салфетки, туалетная бумага;

-Спальник (температура комфортна “-5” градусов);

-КЛМ (кружка, ложка, миска и нож складной;

-Влагозащитный чехол для рюкзака;

-Сидушка (подпопник, поджопник);

-Коврик (пенка, каримат);

-Емкость для воды 0,5 л.;

-Солнцезащитные очки;

-Рюкзак (80 литров);

-Трекинговые палки;

-Налобный фонарик;

-Спички/зажигалка;

-Дождевик;

-Палатка;

Одежда

- Прочная и легкая одежда для ходьбы (шорты, легкие штаны, футболка, легкая флисовая кофта);

- Удобная обувь с хорошим протектором подошвы – треккинговые ботинки;

- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок;

- Головные уборы для защиты от солнца (кепка, панамка, Buff);

- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны;

- Купальные принадлежности: плавки (купальник), полотенце;

- Комплект одежды для ночёвки (термобельё/ костюм);

- Непромокаемая штормовая одежда: куртка и штаны;

- Смена нижнего белья;

- Носки 10 пар.

Другое

-Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, таблетки от укачивания, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;

-Наличные деньги (от 3000 рублей);

-Паспорт.