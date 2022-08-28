Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски

Можно ли увидеть максимум на Камчатке всего за неделю

5
3 отзыва
Программа по дням
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Можно ли увидеть максимум на Камчатке всего за неделю? Можно — и это совсем несложно! Программа Enjoy Камчатка – это сочетание хели-ски и поездок на снегоходах.

Совершим головокружительные спуски к побережью Тихого океана, где наши эмоции усилит настоящий камчатский ланч с диким лососем и красной икрой.

Продлить удовольствие и расслабиться после насыщенного катания нам поможет купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Enjoy Kamchatka: хели-ски и снегоходные заброски
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные спуски
Головокружительные спуски
Спустимся на горных лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Побываем у подножия и на склонах сразу нескольких вулканов
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Расслабимся в горячем термальном бассейне под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами в аэропорту.

Трансфер отель Спутник (возможна замена отеля на аналогичный по уровню).

Обед.

Знакомство с гидами.

Инструктаж по технике безопасности в горах, практические занятия по работе с лавинным снаряжением.

Заполнение необходимых документов.

Ужин и отдых.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Ски-тур / бэккантри

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала.

Ланч на маршруте.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Ски-тур / бэккантриСки-тур / бэккантриСки-тур / бэккантри
3 день

Фрирайд с забросками снегоходами

Завтрак.

Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.

Перепад высот 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).

Купание в термальном бассейне.

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Фрирайд с забросками снегоходамиФрирайд с забросками снегоходамиФрирайд с забросками снегоходами
4 день

Фрирайд с забросками снегоходами

Завтрак.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Фрирайд с забросками снегоходамиФрирайд с забросками снегоходамиФрирайд с забросками снегоходами
5 день

Вылет на программу хели-ски

Завтрак.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в отель.

Ужин и отдых.

Вылет на программу хели-скиВылет на программу хели-скиВылет на программу хели-ски
6 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день

Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
8 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах отеля Спутник (возможна замена отеля на аналогичный по уровню).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:

2-х местное размещение (возможно в городе и за городом) 285 000 рублей
  • иностранцам необходима доплата – 25 000 рублей (разрешения, документы, англоговорящий гид и т. п.).

Варианты проживания

Спутник

7 ночей

.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение группы персональным менеджером
  • Проживание по программе
  • Завтраки и ужины
  • Легкие перекусы на маршрутах, обед в день прилета
  • Использование снегоходов
  • Сопровождение гидов
  • Работа профессионального фотографа и/или видеооператора (2-3 дня)
  • Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
  • Фрахт вертолёта МИ-8 (4 часа летного времени)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (лыжи, сноуборд, ботинки, треккинговые палки)
  • Обеды в городе, кроме обеда в день прилёта
  • Дополнительная программа
  • Билеты на подъёмник на горнолыжной базе и в термальные бассейны
  • Медицинская страховка – является обязательной
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • катательный снаряд (сноуборд / лыжи+палки/скитурный набор) + ботинки;
  • катательная одежда — штаны и куртка ветро/влаго защитные (достаточно одного комплекта);
  • термобельё (верх, низ), 2 комплекта;
  • “второй слой одежды” — флиски, кофты, балахоны;
  • спальник (комфорт на -15);
  • коврик под спальник (каремат);
  • одежда для базы – лёгкие штаны, футболки, удобная сменная обувь;
  • для бассейна — купальники, плавки, тапочки;
  • рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
  • шлем;
  • шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
  • тёплая куртка, лучше пуховая;
  • маска (лучше иметь и запасную) и очки;
  • личная аптечка;
  • сноубордистам иметь трекинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
  • тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (у нас есть прокат);
  • термос;
  • налобный фонарь.
  • зубные щётки, пасту, гель для душа, шампунь.

Если есть свое лавинное снаряжение — бипер, щуп, лопата, обязательно берите! Если нет, то мы обеспечим, только предупредите нас!

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку необходимо оформить?

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Физическая подготовка – начальная, средняя;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим прогулкам и заброскам на снегоходах.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ю
25 авг 2022
Все понравилось, в отзыве о туре, раскрыла подробнее. На Камчатке стоит побывать хоть раз в жизни.
Н
16 авг 2022
Организация отличная. Питание превосходное. Параллельно получился гастрономический тур.

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