Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту.
Трансфер отель Спутник (возможна замена отеля на аналогичный по уровню).
Обед.
Знакомство с гидами.
Инструктаж по технике безопасности в горах, практические занятия по работе с лавинным снаряжением.
Заполнение необходимых документов.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри выход в районе Начикинского перевала.
Ланч на маршруте.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.
Перепад высот 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).
Купание в термальном бассейне.
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах отеля Спутник (возможна замена отеля на аналогичный по уровню).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
|2-х местное размещение (возможно в городе и за городом)
|285 000 рублей
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Если есть свое лавинное снаряжение — бипер, щуп, лопата, обязательно берите! Если нет, то мы обеспечим, только предупредите нас!
Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев: