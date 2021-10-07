в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00

Что вас ожидает

Ожившая столица Камчатки

На 1 час наш город станет большой сценой, а наушники с 3D звучанием превратят прогулку в захватывающий аудиоспектакль. Петропавловск-Камчатский заговорит с вами словно человек, доверит свои тайны, покажет себя с новой стороны. Будут и другие сюрпризы — о себе расскажут коренные жители полуострова, герои прошлого и даже бухта.

Обзорный маршрут от яранги до океанских вод

В начале путешествия мы получим напутствие, заглянув в традиционное жилище ительменов. Вспомним о рождении города у памятника его основателям и пройдем через Театральную площадь. Зайдем в часовню на Никольской сопке, увидим любимое горожанами место и каменные березы, спустимся к бухте. Так, следуя за голосами, мелодиями и звуками, вы узнаете и о прошлом, и о настоящем города.

*Иммерсивность произошло от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения».

Организационные детали