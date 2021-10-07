в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00

Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому

Узнать город и проникнуться его историями на авторском аудиоспектакле

5
1 отзыв
Не просто представление, не просто экскурсия — это спектакль-променад с вашим участием! Вы последуете за голосами города и погрузитесь в продуманную атмосферу, где нельзя предугадать, что ждет за поворотом.

А декорациями для такого эмоционального знакомства со столицей Камчатки станут главные памятники, улицы и даже уголок нетронутой природы в черте города.
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Иммерсивная обзорная прогулка по Петропавловску-Камчатскому

Что вас ожидает

Ожившая столица Камчатки

На 1 час наш город станет большой сценой, а наушники с 3D звучанием превратят прогулку в захватывающий аудиоспектакль. Петропавловск-Камчатский заговорит с вами словно человек, доверит свои тайны, покажет себя с новой стороны. Будут и другие сюрпризы — о себе расскажут коренные жители полуострова, герои прошлого и даже бухта.

Обзорный маршрут от яранги до океанских вод

В начале путешествия мы получим напутствие, заглянув в традиционное жилище ительменов. Вспомним о рождении города у памятника его основателям и пройдем через Театральную площадь. Зайдем в часовню на Никольской сопке, увидим любимое горожанами место и каменные березы, спустимся к бухте. Так, следуя за голосами, мелодиями и звуками, вы узнаете и о прошлом, и о настоящем города.

*Иммерсивность произошло от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения».

Организационные детали

  • Указанная стоимость актуальна, если вы заказываете экскурсию минимум для 2 человек. Если вы бронируете для 1 участника, то стоимость составит 2000 руб.
  • Прогулка будет интересна всем путешественникам старше 8 лет
  • На экскурсии с вами буду или моя коллега
  • Возможна индивидуальная экскурсия по договоренности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Этно-деревня в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 17:30, в субботу и воскресенье в 14:00

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна. Я живу в краю огнедышащих вулканов, холодных Тихоокеанских волн, горячих источников и бурых медведей. Больше всего на свете я люблю путешествовать по Камчатке и с радостью знакомлю гостей полуострова с этим уникальным местом.
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1 реальный отзыв

Алексей
7 окт 2021
Экскурсия очень понравилась! За 45 минут увидели и услышали достаточно, чтобы познакомится с городом. Новый, необычный, интересный формат: наушники дают ощущение, что ты наедине с гидом. Рекомендуем!

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