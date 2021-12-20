Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»

Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего

Индивидуально
для 5 чел.
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) — один из отрогов потухшего исполина — вулкана Вилючинская сопка.

Необыкновенно живописное место, богатое разнообразием флоры, граничащей с вечными льдами.

С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова, в том числе и на главный объект данной экскурсии — вулкан Горелый.

Постройка Горелого — линейный вулканический хребет длиной 3 км по гребню.

Он состоит из трех главных конусов.
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»

Что вы увидите 🤩

  • Вилючинский перевал
  • Вулкан Горелый и окрестности
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Вулкан Горелый — лучший выбор для интересного похода всей семьей.
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (850 м над уровнем моря) — один из отрогов потухшего исполина — влк. Вилючинская сопка. Необыкновенно живописное место, богатое разнообразием альпийской флоры, граничащей с вечными льдами.
С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова.
Наш путь на вершину начнется с зеленого (по сезону) плато, напитанного чудными ароматами, что источают изумительные цветы Камчатки. Далее, по набитым тропам, мы взойдем на вершину действующего вулкана, где нашему взору откроются виды на соседние пики горных исполинов, а когда посмотрим вниз, то увидим озера, что покоятся на глубине кратеров…
Восхождение к вершине Горелого это безмятежное путешествие сквозь необыкновенный ландшафт, сформированный вулканической архитектурой.
Наивысшая точка маршрута — 1829 м.
Старт от базового лагеря на высоте 1000 м.
Длительность (восхождение + спуск) — 5 ч. в спокойном темпе.
Общая протяженность пешей части маршрута — 10 км.

Программа дня:

  • 08:30 выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС;
  • 10:00 Вилючинский перевал — 20-ти минутная остановка на пути следования к месту экскурсии. Это обзорная площадка на высоте чуть менее 1000 м. с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на память;
  • 10:50 прибытие к месту экскурсии;
  • 11:00 выход на маршрут;
  • 16:00 возвращене к автомобилю;
  • 16:30 — 17:00 переезд к гор. источникам (по желанию);
  • 19:30 — 20:00 прибытие в город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение гидом
  • Питание на маршруте, ужин.
Место начала и завершения?
Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 08:00

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