Вулкан Горелый — лучший выбор для интересного похода всей семьей.

Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (850 м над уровнем моря) — один из отрогов потухшего исполина — влк. Вилючинская сопка. Необыкновенно живописное место, богатое разнообразием альпийской флоры, граничащей с вечными льдами.

С обзорной площадки открывается панорамный вид на 9 вулканов Южной части полуострова.

Наш путь на вершину начнется с зеленого (по сезону) плато, напитанного чудными ароматами, что источают изумительные цветы Камчатки. Далее, по набитым тропам, мы взойдем на вершину действующего вулкана, где нашему взору откроются виды на соседние пики горных исполинов, а когда посмотрим вниз, то увидим озера, что покоятся на глубине кратеров…

Восхождение к вершине Горелого это безмятежное путешествие сквозь необыкновенный ландшафт, сформированный вулканической архитектурой.

Наивысшая точка маршрута — 1829 м.

Старт от базового лагеря на высоте 1000 м.

Длительность (восхождение + спуск) — 5 ч. в спокойном темпе.

Общая протяженность пешей части маршрута — 10 км.

Программа дня: