Отправляемся исследовать край вулканов и ледников, стремительных рек и кипящих гейзеров. Часть путешествия мы будем ночевать в гостиницах и базах отдыха, а часть — в палаточном лагере. Покорим вулканы и посмотрим, что у них внутри. Прокатимся по морю и океану и изучим их животный мир. Пройдёмся по необычному вулканическому пляжу, и вы искупаетесь в горячих источниках. А ещё совершим сплав, половим рыбу и заглянем в огромный разлом в земле, в который срывается поток воды. Вперёд, навстречу приключениям!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендованный возраст участников — от 14 до 65 лет.

Рекомендуемый список экипировки для тура: треккинговая обувь на твердой рифленой подошве, кроссовки, тапочки, ветро- и влагозащитная куртка с капюшоном,

ветро- и влагозащитные штаны, свитер или толстовка (флис), брюки ходовые (треккинговые), брюки летние или джинсы, шорты, термобелье верх-низ (легкое для активного движения), термобелье теплое верх-низ (флис) на случай плохой погоды, шапочка теплая, перчатки — 2 пары (лучше флис), носки треккинговые (2 пары), теплые носки запасные, футболка с коротким или длинным рукавом, головной убор от солнца (кепка, панама или бафф), дождевик.

Снаряжение: рюкзак для восхождений и экскурсий объем 25-35 литров, треккинговые палки, налобный фонарик + запасные батарейки, спальник на температуру: 0 или −5 градусов комфорт, солнцезащитные очки.

Прочее: солнцезащитный крем, защитная помада, средство от комаров, купальные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальная аптечка, полотенце (микрофибра), powerbank (по желанию).

Спальник рекомендуется иметь с собой, но мы можем предоставить спальник в аренду, если личного нет. В этом случае советуем взять с собой личный вкладыш в спальник. Спальник — 200 руб. в день. Треккинговые палки — 150 руб. в день.

На участках маршрутов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на

высотах 1000 м и выше может резко понижаться.

Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно.

В целях безопасности и комфорта туристов последовательность выполнения

программы тура (с сохранением экскурсионной программы) решением организаторов

может меняться.

Река Быстрая является правым притоком реки Большой, крупнейшей реки западного

побережья Камчатки, впадающей в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч. Довольно многочисленны в бассейне реки проходной голец, хариус, микижа, кунджа. Быстрая является типичной горной рекой, протекает среди живописных лесистых гор. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.

Рыбалка проводится с берега во время стоянок и с рафтов во время движения по реке

спиннингом на блесну. Инструктор-водник управляет судном при помощи распашных весел. Для личной безопасности участникам сплавов выдаются спасательные жилеты.

Лов лососевых на территории Камчатского края разрешен только по лицензиям:

общее количество вылавливаемой по лицензиям рыбы не лимитировано при соблюдении принципа «поймал-отпустил», т. е. вся пойманная рыба должна аккуратно освобождаться от крючка и выпускаться в реку. В качестве трофея или для приготовления пищи разрешено брать виды и количество рыб, указанные в лицензии.

На этом участке реки Быстрая отсутствуют пороги, вода спокойная.