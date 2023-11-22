Увидите сказочное движение ветвей погибшего леса, зафиксированное горячим дыханием недр, и цветы, разбросанные по темному шлаку ярким северным узором.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. Козыревск
09:00 Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Выезд на вахтовке в п. Козыревск (600 км).
По пути остановка в п. Мильково на обед.
Прибытие к месту лагеря. Установка палаток.
Ужин.
Мертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годов
09:00 Завтрак. Переезд к новому лавовому потоку 2012 года.
Треккинг по застывшему лавовому потоку, посещение лавовых пещер.
Возвращение в лагерь.
Обед.
После обеда поездка в район Мертвого леса.
Ужин в лагере по возвращению.
Ночевка в палатках.
Восхождение на конусы Северные порывы
09:00 Завтрак.
Восхождение на конусы Северные прорывы.
Возвращение в лагерь.
Обед и сбор лагеря.
Переезд в поселок Козыревск (35 км).
19:00 Ужин, отдых.
Отъезд
09:00 Завтрак.
Выписка из гостевого дома.
Выезд в Петропавловск-Камчатский (600 км).
13:00 Остановка в с. Мильково на обед.
Прибытие в город ориентировочно в 18:00.
Проживание
В туре предусмотрены ночевки в туристических палатках и в гостевом доме в Козыревске.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Гостевой дом в пос. Козыревск
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Услуги повара
- Питание на маршруте
- Групповое снаряжение (палатки, кухня)
- Страховка
- Обеды в Мильково
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Другие личные расходы, не указанные в программе
- Размещение в гостиницах до и после тура
- Трансферы из/в аэропорт
- Личное снаряжение (спальники и пр.)
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Какие вещи взять с собой?
- Небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для личных вещей).
- Крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговую обувь (кроссовки крайне нежелательны).
- Непромокаемая куртка с капюшоном.
- Спортивные штаны.
- Головной убор (кепка и шапка).
- Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения.
- Солнцезащитные очки.
- Емкость для питья для треккингов и восхождения (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
- Средство защиты от солнечных ожогов.
- Средство защиты от комаров.
- Запасной комплект белья и сменных вещей, по возможности - сменной обуви.
- Гигиеническая губная помада.
- Фото- и видеоаппаратура.
- Личная аптечка.
Остальные личные вещи на усмотрение туриста.
- В каких интересных местах мы побываем?
Вулканический массив Толбачик, который находится в восточной части полуострова Камчатка, принадлежит Ключевской группе вулканов — крупнейшей группе вулканов в России.
Для того, чтобы туда добраться, нужно сначала доехать до поселка Козыревск. Дорога занимает не менее 10 часов, но вы будете вознаграждены потрясающими пейзажами и незабываемыми впечатлениями.
Извержение Плоского Толбачика 2012 года назвали Новым трещинным Толбачинским извержением. В результате этого извержения «внешность» Толбачинского дола сильно изменилась. Появились целые поля лавы, вода в ближайших реках стала кислой.
В тех местах, где раньше возвышались могучие леса, теперь лишь безжизненная земля, покрытая пеплом и золой — Мертвый лес. Но природа не сдаётся. Кусты и молодые побеги ивы и березы начинают прорастать сквозь опустошение, давая надежду на восстановление жизни в этих местах
Вулкан Плоский Толбачик является действующим, высота его 3140 метров над уровнем моря.
Летом 1975 года началось одно из красивейших и величайших извержений XX века — Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года.
На склонах образовались два прорыва — Северный и Южный. Через эти прорывы Толбачик выбрасывал в воздух лаву, вулканические бомбы и пепел.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Климат
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
- Меры личной безопасности, экипировка и аптечка
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
- Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
- не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
- соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
- не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
- не заходите на территорию служебных помещений;
- на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
- в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
- на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
- если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
- при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
- при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
- в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
- в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
- Правила безопасности на активных маршрутах
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встрече с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.