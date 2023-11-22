Камчатка. Поход на вулкан Толбачик

Групповой тур на Камчатке
5
3 отзыва
Если Вы любите фантастику, рассказы об иных мирах и планетах — это путешествие на Камчатку для Вас! Вы побываете в местности, которая на многие километры вокруг напоминает поверхность фантастической планеты.

Увидите сказочное движение ветвей погибшего леса, зафиксированное горячим дыханием недр, и цветы, разбросанные по темному шлаку ярким северным узором.
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Ближайшие даты:
16
июл
23
июл
30
июл
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авг
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Что вас ожидает:

Вдали от цивилизации
Вдали от цивилизации
Отдохнем от шума больших городов среди красивейших пейзажей Камчатки
Инопланетные пейзажи
Инопланетные пейзажи
Увидим цепочки разбегающихся в разных направлениях разноцветных шлаковых конусов, вулканические бомбы и необычный Мертвый лес
Восхождение
Восхождение
Совершим восхождение на конусы Северные прорывы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. Козыревск

09:00 Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Выезд на вахтовке в п. Козыревск (600 км).

По пути остановка в п. Мильково на обед.

Прибытие к месту лагеря. Установка палаток.

Ужин.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. КозыревскПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. КозыревскПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. КозыревскПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Выезд на вахтовке в п. Козыревск
2 день

Мертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годов

09:00 Завтрак. Переезд к новому лавовому потоку 2012 года.

Треккинг по застывшему лавовому потоку, посещение лавовых пещер.

Возвращение в лагерь.

Обед.

После обеда поездка в район Мертвого леса.

Ужин в лагере по возвращению.

Ночевка в палатках.

Мертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годовМертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годовМертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годовМертвый лес. Лавовые потоки извержения 2012-2013 годов
3 день

Восхождение на конусы Северные порывы

09:00 Завтрак.

Восхождение на конусы Северные прорывы.

Возвращение в лагерь.

Обед и сбор лагеря.

Переезд в поселок Козыревск (35 км).

19:00 Ужин, отдых.

Восхождение на конусы Северные порывыВосхождение на конусы Северные порывыВосхождение на конусы Северные порывыВосхождение на конусы Северные порывы
4 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

Выписка из гостевого дома.

Выезд в Петропавловск-Камчатский (600 км).

13:00 Остановка в с. Мильково на обед.

Прибытие в город ориентировочно в 18:00.

Проживание

В туре предусмотрены ночевки в туристических палатках и в гостевом доме в Козыревске.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерь

Гостевой дом в пос. Козыревск

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Услуги повара
  • Питание на маршруте
  • Групповое снаряжение (палатки, кухня)
  • Страховка
  • Обеды в Мильково
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Другие личные расходы, не указанные в программе
  • Размещение в гостиницах до и после тура
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Личное снаряжение (спальники и пр.)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Какие вещи взять с собой?
  1. Небольшой штурмовой рюкзак для треккингов и восхождения (для личных вещей).
  2. Крепкие разношенные ботинки или специальная треккинговую обувь (кроссовки крайне нежелательны).
  3. Непромокаемая куртка с капюшоном.
  4. Спортивные штаны.
  5. Головной убор (кепка и шапка).
  6. Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения.
  7. Солнцезащитные очки.
  8. Емкость для питья для треккингов и восхождения (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
  9. Средство защиты от солнечных ожогов.
  10. Средство защиты от комаров.
  11. Запасной комплект белья и сменных вещей, по возможности - сменной обуви.
  12. Гигиеническая губная помада.
  13. Фото- и видеоаппаратура.
  14. Личная аптечка.

Остальные личные вещи на усмотрение туриста.

В каких интересных местах мы побываем?

Вулканический массив Толбачик, который находится в восточной части полуострова Камчатка, принадлежит Ключевской группе вулканов — крупнейшей группе вулканов в России.

Для того, чтобы туда добраться, нужно сначала доехать до поселка Козыревск. Дорога занимает не менее 10 часов, но вы будете вознаграждены потрясающими пейзажами и незабываемыми впечатлениями.

Извержение Плоского Толбачика 2012 года назвали Новым трещинным Толбачинским извержением. В результате этого извержения «внешность» Толбачинского дола сильно изменилась. Появились целые поля лавы, вода в ближайших реках стала кислой.

В тех местах, где раньше возвышались могучие леса, теперь лишь безжизненная земля, покрытая пеплом и золой — Мертвый лес. Но природа не сдаётся. Кусты и молодые побеги ивы и березы начинают прорастать сквозь опустошение, давая надежду на восстановление жизни в этих местах

Вулкан Плоский Толбачик является действующим, высота его 3140 метров над уровнем моря.

Летом 1975 года началось одно из красивейших и величайших извержений XX века — Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года.

На склонах образовались два прорыва — Северный и Южный. Через эти прорывы Толбачик выбрасывал в воздух лаву, вулканические бомбы и пепел.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  • не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
  • соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
  • не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
  • не заходите на территорию служебных помещений;
  • на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
  • в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
  • на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
  • если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
  • при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря;
  • при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
  • в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
  • в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встрече с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
22 ноя 2023
Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!Большая Страна и принимающая сторона Профессионалы с большой буквы! Развития и поддержания туризма!
Н
5 окт 2023
Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️Благодарю Большую Страну и принимающую сторону❤️
А
4 окт 2023
Выражаю огромную благодарность организаторам тура "Осенняя палитра" на Камчатку за информативность, чёткость и разнообразие программ.

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