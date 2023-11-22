Вулканический массив Толбачик, который находится в восточной части полуострова Камчатка, принадлежит Ключевской группе вулканов — крупнейшей группе вулканов в России.

Для того, чтобы туда добраться, нужно сначала доехать до поселка Козыревск. Дорога занимает не менее 10 часов, но вы будете вознаграждены потрясающими пейзажами и незабываемыми впечатлениями.

Извержение Плоского Толбачика 2012 года назвали Новым трещинным Толбачинским извержением. В результате этого извержения «внешность» Толбачинского дола сильно изменилась. Появились целые поля лавы, вода в ближайших реках стала кислой.

В тех местах, где раньше возвышались могучие леса, теперь лишь безжизненная земля, покрытая пеплом и золой — Мертвый лес. Но природа не сдаётся. Кусты и молодые побеги ивы и березы начинают прорастать сквозь опустошение, давая надежду на восстановление жизни в этих местах

Вулкан Плоский Толбачик является действующим, высота его 3140 метров над уровнем моря.

Летом 1975 года началось одно из красивейших и величайших извержений XX века — Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года.

На склонах образовались два прорыва — Северный и Южный. Через эти прорывы Толбачик выбрасывал в воздух лаву, вулканические бомбы и пепел.