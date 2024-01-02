Камчатка: путешествие на край земли

Групповой тур на Камчатке
Этот тур для тех, в ком не угас дух авантюризма и тяга к приключениям, кому важно настоящее общение и обретение новых друзей, тех, кто верит в себя и ценит искренние эмоции и яркие впечатления! Для этого мы продумали всё: от встречи в аэропорту до трансферов на вездеходах, снегоходах и джипах по самым живописным местам.

Прогулки по жерлам вулканов, дегустация морских деликатесов и купание в термальных источниках — лишь малая часть того, что ждёт вас в этом путешествии. Присоединяйтесь, Камчатка вас удивит!
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Камчатка: путешествие на край земли
Ближайшие даты:
2
янв
8
янв

Что вас ожидает:

Дыхание вулканов
Дыхание вулканов
Увидим главные вулканы: Авачинский, Горелый, Корякский, Мутновский и Вилючинский
Морепродукты и океан
Морепродукты и океан
Попробуем камчатского краба, икру и другие свежевыловленные дары моря
Скорость и драйв
Скорость и драйв
Будем передвигаться на необычном транспорте: снегоходах, вездеходах, джипах
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Поплаваем в природных горячих источниках в окружении живописных видов
Фумаролы и грязевые котлы
Фумаролы и грязевые котлы
Удивимся инопланетным пейзажам Малой долины гейзеров
Опасный каньон
Опасный каньон
Побываем у огромного разлома в земле, с которого в тёплое время срываются вниз мощные потоки воды

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Наша команда встречает вас в аэропорту Елизово, Петропавловск-Камчатский.

Делаем знаковую фотографию у памятника «Здесь начинается Россия» и едем заселяться в отель.

Вечером нас ждёт знакомство с группой и нашей командой — за вкусным ужином в непринужденной обстановке мы расскажем вам о нашем путешествии и сможем познакомиться поближе.

Встреча и знакомство
2 день

Сквозь снег

Утром завтракаем и веселой компанией отправляемся на следующее приключение!

На снегоходах по «Сухой речке» мы поднимемся к подножию Домашних вулканов до туристической базы.
После подъема отдохнём, насладимся видами, выпьем ароматного чая, покатаемся на снегоходах по Авачинскому перевалу между активными вулканами Корякским и Авачинским.

Обед будет в туристическом домике на склоне вулкана и мы увидим необъятные просторы Налычевской долины, которая раскинулась у подножия гор.

С массой позитивных впечатлений возвращаемся в отель.

Сквозь снегСквозь снегСквозь снегСквозь снегСквозь снег
3 день

Навстречу вулканам

Утром завтракаем и отправляемся на первое приключение!

Наш путь лежит в Малую Долину гейзеров и к вулканам Горелый и Мутновский.

На вездеходах мы отправимся в Малую Долину Гейзеров — это одна из удивительных природных достопримечательностей Камчатки.

Она входит в группу Мутновских источников и является самой крупной из них.

Мы увидим бурлящие водяные и грязевые котлы, подъедем к вулкану Горелый и вдоволь насладимся бескрайними природными просторами этих мест.

Далее мы отправимся к каньону Опасный.

Он находится у подножья Мутновского вулкана и представляет собой огромный разлом в земле с которого срывается поток воды, но зимой он застывает и мы сможем наблюдать огромную перевёрнутую сосульку высотой около 80 метров!

Вечером довольные и уставшие мы возвращаемся в отель и встречаемся за ужином делиться впечатлениями от первого насыщенного дня!

Навстречу вулканамНавстречу вулканамНавстречу вулканамНавстречу вулканам
4 день

Дух севера

Этот день ждёт увлекательное путешествие во времени и погружение в атмосферу самобытного корякского народа.

Вы проникнитесь духом севера, горловым пением и танцами под традиционные инструменты — всё из чего рождалась музыка (бубны варганы).

Душевные сказки и легенды, знакомство с культурой и обычаями народа севера — всё это у костра уютной яранге на оленьих шкурах.

Также вы сможете почувствовать себя в роли каюра и самостоятельно управлять собачьей упряжкой.

В питомнике вас ждёт знакомство с дружелюбными хасками, которые не оставят никого равнодушными. После вас ждёт горячий суп с костра из олениной и тундровый чай с лепёшками.

Дух севераДух севераДух севераДух севера
5 день

Отдых, общение и обмен впечатлениями

День для отдыха, общения и обмена впечатлениями.

Он нужен на случай непредсказуемой погоды на Камчатке.

Дополнительно мы можем организовать в этот день самоуправления на снегоходе на мысе Маячный.

Он отделяет Авачинскую бухту от Тихого океана и служит форпостом полуострова.

На мысе открывается панорамный вид на Петропавловский маяк, Тихий океан, Авачинскую бухту.

Это лёгкий, но при этом динамичный и познавательный отдых на природе.

Отдых, общение и обмен впечатлениямиОтдых, общение и обмен впечатлениямиОтдых, общение и обмен впечатлениямиОтдых, общение и обмен впечатлениями
6 день

Крабовая вечеринка на берегу Тихого океана

В этот день мы будем спокойно отдыхать и наслаждаться природой северного края на берегу Тихого океана.

Насладимся уникальном Халактырским чёрным пляжем, образованным лавой.

Желающие смогут взять уроки сёрфинга или попариться в бане из кедра.

Или просто прогуляться босиком по чёрному песку вдоль побережья, наслаждаясь океанским бризом.

Ближе к вечеру нас будет ждать ужин с морепродуктами, музыкой на пляже с видом на действующие вулканы.

Поднимем бокалы за окончание поездки и устроим прощальную вечеринку.

После пиршества возвращаемся в отель.

Крабовая вечеринка на берегу Тихого океанаКрабовая вечеринка на берегу Тихого океанаКрабовая вечеринка на берегу Тихого океанаКрабовая вечеринка на берегу Тихого океана
7 день

Трансфер в аэропорт

Это будет заключительный день нашего путешествия.

Нас ждет трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирный магазин, где вы сможете приобрести свежие камчатские деликатесы и сувениры, чтоб порадовать своих друзей и близких.

Трансфер в аэропортТрансфер в аэропорт

Проживание

Мы остановимся в удобных двухместных номерах на базе отдыха «Антариус».

База отдыха расположена на территории поселка Паратунка, известного своими природными геотермальными источниками.

Варианты проживания

База отдыха «Антариус»

6 ночей

Номера оборудованы холодильником, мини-баром и мини-кухней, а гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi, который предлагает гостевой дом.

База отдыха «Антариус»База отдыха «Антариус»База отдыха «Антариус»База отдыха «Антариус»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортное проживание в двухместных номерах
  • Все входные билеты, парковые сборы
  • Обеспечение спутниковой связью на маршрутах
  • Трансферы
  • Регистрация группы в МЧС.
  • Все завтраки, обеды на маршрутах
  • Поездки на вездеходах в вулканы Горелый, Мутновский, Вилючинский, в Малую долину гейзеров, на снегоходах на Авачинский перевал, гору Верблю, на джипах к Тихому океану, на Карымшинские горячие источники
Что не входит
  • Авиабилеты к месту начала тура и от места окончания
  • Сувениры и личные расходы
  • Питание не по программе
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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