Прогулки по жерлам вулканов, дегустация морских деликатесов и купание в термальных источниках — лишь малая часть того, что ждёт вас в этом путешествии. Присоединяйтесь, Камчатка вас удивит!
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янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Наша команда встречает вас в аэропорту Елизово, Петропавловск-Камчатский.
Делаем знаковую фотографию у памятника «Здесь начинается Россия» и едем заселяться в отель.
Вечером нас ждёт знакомство с группой и нашей командой — за вкусным ужином в непринужденной обстановке мы расскажем вам о нашем путешествии и сможем познакомиться поближе.
Сквозь снег
Утром завтракаем и веселой компанией отправляемся на следующее приключение!
На снегоходах по «Сухой речке» мы поднимемся к подножию Домашних вулканов до туристической базы.
После подъема отдохнём, насладимся видами, выпьем ароматного чая, покатаемся на снегоходах по Авачинскому перевалу между активными вулканами Корякским и Авачинским.
Обед будет в туристическом домике на склоне вулкана и мы увидим необъятные просторы Налычевской долины, которая раскинулась у подножия гор.
С массой позитивных впечатлений возвращаемся в отель.
Навстречу вулканам
Утром завтракаем и отправляемся на первое приключение!
Наш путь лежит в Малую Долину гейзеров и к вулканам Горелый и Мутновский.
На вездеходах мы отправимся в Малую Долину Гейзеров — это одна из удивительных природных достопримечательностей Камчатки.
Она входит в группу Мутновских источников и является самой крупной из них.
Мы увидим бурлящие водяные и грязевые котлы, подъедем к вулкану Горелый и вдоволь насладимся бескрайними природными просторами этих мест.
Далее мы отправимся к каньону Опасный.
Он находится у подножья Мутновского вулкана и представляет собой огромный разлом в земле с которого срывается поток воды, но зимой он застывает и мы сможем наблюдать огромную перевёрнутую сосульку высотой около 80 метров!
Вечером довольные и уставшие мы возвращаемся в отель и встречаемся за ужином делиться впечатлениями от первого насыщенного дня!
Дух севера
Этот день ждёт увлекательное путешествие во времени и погружение в атмосферу самобытного корякского народа.
Вы проникнитесь духом севера, горловым пением и танцами под традиционные инструменты — всё из чего рождалась музыка (бубны варганы).
Душевные сказки и легенды, знакомство с культурой и обычаями народа севера — всё это у костра уютной яранге на оленьих шкурах.
Также вы сможете почувствовать себя в роли каюра и самостоятельно управлять собачьей упряжкой.
В питомнике вас ждёт знакомство с дружелюбными хасками, которые не оставят никого равнодушными. После вас ждёт горячий суп с костра из олениной и тундровый чай с лепёшками.
Отдых, общение и обмен впечатлениями
День для отдыха, общения и обмена впечатлениями.
Он нужен на случай непредсказуемой погоды на Камчатке.
Дополнительно мы можем организовать в этот день самоуправления на снегоходе на мысе Маячный.
Он отделяет Авачинскую бухту от Тихого океана и служит форпостом полуострова.
На мысе открывается панорамный вид на Петропавловский маяк, Тихий океан, Авачинскую бухту.
Это лёгкий, но при этом динамичный и познавательный отдых на природе.
Крабовая вечеринка на берегу Тихого океана
В этот день мы будем спокойно отдыхать и наслаждаться природой северного края на берегу Тихого океана.
Насладимся уникальном Халактырским чёрным пляжем, образованным лавой.
Желающие смогут взять уроки сёрфинга или попариться в бане из кедра.
Или просто прогуляться босиком по чёрному песку вдоль побережья, наслаждаясь океанским бризом.
Ближе к вечеру нас будет ждать ужин с морепродуктами, музыкой на пляже с видом на действующие вулканы.
Поднимем бокалы за окончание поездки и устроим прощальную вечеринку.
После пиршества возвращаемся в отель.
Трансфер в аэропорт
Это будет заключительный день нашего путешествия.
Нас ждет трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и сувенирный магазин, где вы сможете приобрести свежие камчатские деликатесы и сувениры, чтоб порадовать своих друзей и близких.
Проживание
Мы остановимся в удобных двухместных номерах на базе отдыха «Антариус».
База отдыха расположена на территории поселка Паратунка, известного своими природными геотермальными источниками.
Варианты проживания
База отдыха «Антариус»
Номера оборудованы холодильником, мини-баром и мини-кухней, а гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi, который предлагает гостевой дом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортное проживание в двухместных номерах
- Все входные билеты, парковые сборы
- Обеспечение спутниковой связью на маршрутах
- Трансферы
- Регистрация группы в МЧС.
- Все завтраки, обеды на маршрутах
- Поездки на вездеходах в вулканы Горелый, Мутновский, Вилючинский, в Малую долину гейзеров, на снегоходах на Авачинский перевал, гору Верблю, на джипах к Тихому океану, на Карымшинские горячие источники
- Что не входит
- Авиабилеты к месту начала тура и от места окончания
- Сувениры и личные расходы
- Питание не по программе
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору