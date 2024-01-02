3 день

Навстречу вулканам

Утром завтракаем и отправляемся на первое приключение!



Наш путь лежит в Малую Долину гейзеров и к вулканам Горелый и Мутновский.



На вездеходах мы отправимся в Малую Долину Гейзеров — это одна из удивительных природных достопримечательностей Камчатки.

Она входит в группу Мутновских источников и является самой крупной из них.

Мы увидим бурлящие водяные и грязевые котлы, подъедем к вулкану Горелый и вдоволь насладимся бескрайними природными просторами этих мест.

Далее мы отправимся к каньону Опасный.

Он находится у подножья Мутновского вулкана и представляет собой огромный разлом в земле с которого срывается поток воды, но зимой он застывает и мы сможем наблюдать огромную перевёрнутую сосульку высотой около 80 метров!



Вечером довольные и уставшие мы возвращаемся в отель и встречаемся за ужином делиться впечатлениями от первого насыщенного дня!