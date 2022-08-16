1 день

Встреча в аэропорту. Заселение

Сегодня день сбора всей группы.

Мы встречаем вас в аэропорту.

Сделаем знаковую фотографию у памятника с медведями "Здесь начинается Россия" (если его от реконструируют к этому времени) и поедем сразу заселяться в отель.

Размещаемся, кушаем и сразу окунаемся в Камчатку в прямом смысле этого слова: на территории нашего отеля расположены термальные источники Паратунка.