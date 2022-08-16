Камчатка. Тур в Октябре

Приглашаем вас в новую программу Камчатка в Октябре

5
3 отзыва
Приглашаем вас в новую программу Камчатка в Октябре! Мы разработали оптимальный тур, чтобы было комфортно и тепло проживать, чтобы вы увидели одни из красивейших мест Камчатки, искупались в горячих источниках и просто отдохнули! У вас будет возможность сплавиться по реке на лодке и половить рыбу, увидеть медведей и взобраться на вулкан – незабываемые впечатления гарантированы!
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Камчатка. Тур в Октябре
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт

Что вас ожидает 🤩

Сплав по реке с рыбалкой
Сплав по реке с рыбалкой
Половим рыбу с лодки и сварим вкуснейшую уху
Восхождение на вулкан Горелый
Восхождение на вулкан Горелый
Увидим 6 кратеров действующего вулкана
Пикник на берегу Тихого океана
Пикник на берегу Тихого океана
Устроим барбекю из свежей рыбы прямо на пляже

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту. Заселение

Сегодня день сбора всей группы.

Мы встречаем вас в аэропорту.

Сделаем знаковую фотографию у памятника с медведями "Здесь начинается Россия" (если его от реконструируют к этому времени) и поедем сразу заселяться в отель.

Размещаемся, кушаем и сразу окунаемся в Камчатку в прямом смысле этого слова: на территории нашего отеля расположены термальные источники Паратунка.

Встреча в аэропорту. ЗаселениеВстреча в аэропорту. ЗаселениеВстреча в аэропорту. ЗаселениеВстреча в аэропорту. Заселение
2 день

Вулкан Горелый

Так как Октябрь – месяц своеобразный, то мы будем исходить из погодных условий.

План А – переезжаем Вилючинский перевал (увидим сам вулкан).

Подъезжаем и делаем восхождение на вулкан Горелый.

Увидим 6 кратеров действующего вулкана!

Подъем простой, несложный (3-4ч туда-обратно).

Возвращаемся в отель, согреваемся в источниках.

План Б – переезжаем Вилючинский перевал (увидим сам вулкан).

Но поедем в сторону водопада Спокойный. Прогуляемся до него пешком.

Здесь удивительное пейзажи, осенние краски. Много ягоды.

После прогулки также возвращаемся в отель, согреваемся в источниках.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
3 день

Вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океана

Сегодня насыщенный день.

Отправляемся к подножию двух вулканов высотой 3800 метров!

Здесь мы поднимемся на экструзию Верблюд, сделаем яркие фотографии, после чего отправимся прямо на Халактырский пляж.

Устроим барбекю из свежей рыбы прямо на берегу!

Встретим закат и вернемся в отель, будем купаться:)

Вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океанаВулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океанаВулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океанаВулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океанаВулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океанаВулкан Авачинский и вулкан Корякский. Пляж Тихого океана
4 день

Малкинские источники. Сплав по реке

После завтрака отправляемся на сплав по реке Быстрая (сплав не требуется специальной подготовки).

Нас будут окружать удивительные пейзажи.

Возможно мы увидим медведей с безопасного расстояния.

Будем ловить рыбу со спиннинга, и здесь же приготовим уху!

После сплава, который длится 3-4 часа (в зависимости от погодных условий) у нас будет возможность покупаться в Малкинских горячих источниках.

После чего вернуться в отель (либо остаться здесь, в коттедже).

Малкинские источники. Сплав по рекеМалкинские источники. Сплав по рекеМалкинские источники. Сплав по рекеМалкинские источники. Сплав по рекеМалкинские источники. Сплав по рекеМалкинские источники. Сплав по реке
5 день

Свободный день. Экскурсии на выбор

В этот день можно присоединиться, если позволит Океан, на прогулку по Тихому Океану или заказать вертолетную экскурсию в долину Гейзеров.

Если никаких активностей не желаете, то поедем в город, посетим вулканариум, прогуляемся по набережной город-героя Петропавловск-Камчатский.

Поднимемся на мишенную сопку, откуда открывается захватывающий пейзаж на Авачинскую бухту и три "домашних вулкана" – Корякский, Авачинский и Козельский.

Свободный день. Экскурсии на выборСвободный день. Экскурсии на выборСвободный день. Экскурсии на выборСвободный день. Экскурсии на выборСвободный день. Экскурсии на выбор
6 день

Рыбный рынок. Отправление в аэропорт

Сегодня вы самостоятельно принимаете решение, отправиться на рыбный рынок за сувенирами и деликатесами домой или искупаться в источниках.

После чего отправиться уже в аэропорт (такси заказывается самостоятельно).

Рыбный рынок. Отправление в аэропорт

Проживание

Доплата за одноместное размещение - 20 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*

5 ночей

Отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. На сегодняшний день является одним из самых популярных мест на Камчатке. К услугам гостей бар, терраса, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха: кровати со стильным текстилем и мягкими матрасами, шкафчики для вещей, обеденная зона и ванная комната. На территории отеля находится большой термальный бассейн.

Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*Гостиничный комплекс «Лагуна» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 3* (5 ночей)
  • Сплав по р. Быстрая (без категории)
  • Завтрак, барбекю из красной рыбы
  • Сопровождение транспортом повышенной проходимости
  • Сопровождение инструктором на маршруте
  • Страховка от НС
  • Фотосессия
  • Все билеты в горячие источники по программе
  • Встреча в аэропорту в день прилета
  • Средства защиты от диких животных
  • Радиосвязь
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиаперелет туда и обратно
  • Питание, не входящее в тур (обед, ужин, если нет в описании)
  • Билеты в музеи и прочие активности, не включенные в программу
  • Экскурсия в долину гейзеров на вертолете
  • Прогулка по Тихому Океану в Русскую бухту
  • Обратный трансфер до аэропорта
  • Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование КоличествоПримечание
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
Пуховки/пуховая жилетка1 штукаНа Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С.
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло.
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки
Сменное нижнее белье3 штуки
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источниках
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 авг 2022
Фирма профессионал своего дела. Опытные, внимательные, весёлые гиды. Всё вовремя, без задержек и отмен.
А
2 авг 2022
Все прекрасно 👍
И
30 июля 2022
Организацией тура доволен
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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