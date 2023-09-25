Камчатка, находящаяся в зоне Тихоокеанского огненного кольца, известна своей активной вулканической и сейсмической деятельностью, оказывающей существенное влияние на местный ландшафт. Мы увидим, как извержения изменили своими мощными взрывами и лавовыми потоками землю вокруг.
Также мы отправимся в морское приключение по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер на базу отдыха
Прибытие на Камчатку.
Гид встречает туристов в аэропорту и доставляет на автомобиле на место дислокации – в гостиницу.
Если туристы прилетают до 12:00, им предлагается экскурсия на берег Тихого океана. Если туристы прилетают после 12:00, то они сразу заселяются в гостиницу.
Восхождение на вулкан Горелый
Этот день связан с вулканом Горелый.
Восхождение на него не относится к сложным и проходит между шлаковыми полями и застывшими потоками лавы.
У Горелого несколько конусов и с десяток кратеров. Наиболее интересны для туристов два из них – «Активный» и «Голубое озеро». Первый полностью оправдывает свое название, не прекращая свою вулканическую деятельность, и второй тоже не отстает, открывая взорам пораженных туристов на своем дне изумительное по красоте озеро.
Туристы проходят по кромке этих кратеров, поражаясь геологическому богатству их строения и любуясь открывающимися видами. Спуск проходит быстрее, чем подъем.
После восхождения путешественники ужинают, отдыхают и ложатся спать в палатках.
Подножие вулкана Мутновский (Дачные источники). Поездка и трекинг к водопаду Спокойный
Просыпаемся, завтракаем, и переезжаем к подножию Мутновского вулкана.
На сегодня запланировано посещение Дачных источников и водопада Спокойный. Дачные термальные источники расположились на востоке между Двугорбовой и Скалистой горами, на северном склоне Мутновского.
Вулканические проявления раскиданы широкой полосой, которая тянется более километра. Выделяют 5 источников и паровых выбросов, наиболее сильная из которых Активная воронка. Горячие источники, кипящие котлы и паровые струи мы можем наблюдать на стенках этой котловины.
Далее наше путешествие продолжится и мы отправляемся к водопаду Спокойному. Путь на автомобиле займет около 40 минут, пешком останется пройти еще километр.
Он не высокий и льется широким потоком в окружении зелени. К этому водопаду можно спуститься, чтобы рассмотреть получше, и даже искупаться — но вода прохладная.
Вечером возвращаемся в гостиницу.
Морская прогулка в бухту Русская
Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской. Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы.
Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря. Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту. С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды. Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове – их шумная резиденция. Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих. Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена. Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен. Переименовали ее в 1952 году. Ее особенность – в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей. Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники. В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база. Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки.
Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде – еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой.
В бухте прекрасная рыбалка. Мы оснащаем туристов необходимыми снастями, и они сами ловят рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха возвращаются обратно в Петропавловск-Камчатский.
Переезд к вулкану Толбачик
Начало содержательной части тура связано с дорогой до Ключевской группы вулканов. Она находится на Севере Камчатки, добираться туда порядка 10-12 часов, часть пути идет по гравию, последние километры – по бездорожью. Выехав рано утром, до района Большого Трещинного Толбачинского Извержения группа добирается только к вечеру.
Последняя часть пути проходит в горах, машины поднимаются на высоту более чем тысяча метров над уровнем моря, именно там находится палаточный лагерь, где туристов ждет отдых.
Открывающиеся виды сглаживают тяготы дороги, усталость забывается. За окном машины – застывшая лава и растущие конусы новых вулканов.
В течение этого дня туристы обедают в столовой в Мильково и перекусывают во время коротких привалов. Вечером в лагере – ужин.
Восхождение на Плоский Толбачик
День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов. Один из них – Острый Толбачик – уже потухший, а Плоский – действующий.
Восхождение на него является не самым простым маршрутом, каким проходят туристы на Камчатке. Специального альпинистского снаряжения не требуется. Но определенная физическая подготовленность участников должна быть. Вершина Плоского Толбачика находится выше 3000 м над уровнем моря. Подъем на нее достаточно пологий, сильно крутых участков нет.
Трудности могут возникнуть из-за каменисто-песчаного покрытия склонов, поэтому так важно быть обутым правильно и иметь гамаши, которые спасут ноги от попадания песка и мелких камешков. С собой туристы берут небольшой рюкзак с минимумом необходимых вещей. Надо, поднимаясь вверх, преодолеть 20 км. На это уходит 6-8 часов в зависимости от темпа передвижения. Спуск преодолевается быстрее на пару часов.
В процессе восхождения туристы идут среди слоев лавы, видят следы упавших когда-то вулканических бомб. Сверху открывается удивительное зрелище – долина, покрытая слоем пепла после мощного извержения вулкана, и образовавшиеся новые конусы. Последний участок перед вершиной – самый крутой, и преодолев его, путешественники оказываются перед огромной воронкой, диаметр которой после извержения увеличился в более чем пять раз – до 1700 метров.
Вечером группа возвращается в палаточный лагерь, где всех ждет горячий ужин.
Северный и Южный прорывы 1975-1976 годов
Этот день выделен для Северного и Южного прорывов, образовавшихся в середине 70-х годов ХХ века в результате трещинного извержения.
Катаклизм привел к образованию семи новых сооружений. Эти шлаковые конусы и называют Северным прорывом. Поднявшись на небольшую высоту, туристы любуются Толбачинским долом – удивительной картиной вулканической деятельности. Конусы стоят в ряд, образуя цепочку. Подъем на другой конус дает возможность полюбоваться разнообразием горных пород. Они разного цвета, вплоть до ярко-красного; некоторые камни невозможно взять в руки, так они горячи.
На Южном прорыве извержение было менее мощным, поэтому его последствия не стали причиной активного строительства новых конусов, но зато образовались лавовые пещеры. Здесь есть и впечатляющий мертвый лес – абсолютно выжженная территория, на котором погибли все растения. Сейчас можно наблюдать, что жизнь берет свое, и начинает расти новая зелень.
Вечером возвращение в лагерь и ужин.
Возвращение в гостиницу
Прощаемся с удивительным лагерем в горах и переезжаем в гостиницу.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Оставляем свободный день, чтобы каждый турист мог выбрать занятие себе по душе.
Хотите увидеть медведей — отправляйтесь на вертолетную экскурсию на Курильское озеро, посетить гейзеры — в Долину Гейзеров. Если вам не хватило природы и пеших прогулок предлагаем посетить горный массив Вачкажец.
Для тех кто хотел бы познакомиться с Петропавловском-Камчатским — можно отправиться на самостоятельную прогулку по центральной набережной, на Никольскую и Мишенную сопи.
Трансфер в аэропорт
С частью участников мы прощаемся — организуем трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку. А с остальными туристами, которые решили остаться подольше, мы продолжаем исследование Камчатки.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (двухместное размещение) и проживание в палатках (двухместное размещение).
Для размещения в палатке необходимо взять с собой спальник, с температурой комфорта не выше -5°C (минус пять). Если вы мерзнете, то можно более теплый. Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура.
Варианты проживания
«Авача» 3
Гостиница «Авача» в Петропавловск-Камчатском впервые открыла свои двери в 1975 году, а в 2022 г. была вновь реконструирована.
Гостиница находится в самом центре города, имеет удобные подъездные пути. Построенная по индивидуальному проекту, «Авача» заслужила репутацию спокойной, и по-домашнему уютной гостиницы. В наличии 97 номеров, от стандартов до категории Люкс, оборудованных всем необходимым для отдыха и работы. За последние три года произведена реконструкция номерного фонда. Комнаты стали намного комфортнее и уютнее. Независимо от категории, все номера оснащены кабельным телевидением, телефоном с городской, междугородней и международной связью, выходом в Интернет, холодильником.
Уютное кафе расположено на первом этаже здания гостиницы и открыто для гостей и жителей города до позднего вечера. Кафе предлагает разнообразный ассортимент блюд, в том числе фирменных. Для проведения праздничных и корпоративных мероприятий предлагается банкетный зал.
Кроме того, в отеле имеются: круглосуточный массажный кабинет, парикмахерская, беспроводной Интернет в холлах, прачечная, камера хранения и сейфы, парковка, сувенирный магазин.
Палаточный лагерь
Проживание в палатках, двухместное размещение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые экскурсии по программе
- Групповой трансфер по программе на базе автомобилей КАМаз/Урал/ЗИЛ
- Проживание в гостинице, двухместное размещение
- Проживание в палатках, двухместное размещение
- Завтраки в гостинице
- Завтраки на активной части маршрута
- Обед/перекус и ужины на активной части маршрута
- Работа гидов
- Посещение особо охраняемых территорий
- Базовое туристское снаряжение (палатки, костровое оборудование и т. д.)
- Что не входит
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в дни 1 и 9,10, два обеда в кафе в поселке Мильково, ужины в гостинице
- Дополнительные экскурсии
- Страховка (обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговая обувь (для тяжелого трекинга – высокие ботинки);
- термобелье (теплое);
- непромокаемые штаны;
- ветро-влагозащитная куртка (желательно с мембраной и капюшоном);
- плащ-дождевик (по желанию);
- куртка из полартекса (флиска);
- шапка;
- перчатки (лучше флисовые, но хотя бы тряпичные иметь необходимо);
- головной убор от солнца;
- солнцезащитные очки;
- теплые носки;
- купальные принадлежности;
- спальник, с температурой комфорта не выше -5 градусов (минус пять)*. Если турист мерзнет, то можно более теплые;
- рюкзак с объемом не менее 75 литров. Используется только для перевозки вещей. Носить его не придется. Туристический чемодан не подходит;
- вкладыш в рюкзак (большой пакет, куда укладывается спальник и сухие вещи для защиты от влаги);
- крем от загара;
- фонарик;
- термос;
- средство от комаров;
- накомарник;
- гамаши;
- личная аптечка.
Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура!
Гид/проводник имеет право не взять туриста на маршрут в случае его отсутствия.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли возрастные ограничения?
В тур «Вулканы Камчатки» мы принимаем детей от 14 лет только в сопровождении взрослых. Верхняя граница определяется индивидуально, но в среднем это 60 лет. Путешествие подходит для туристов, не имеющих ограничений по здоровью.
- Необходимая информация о туре
Туристам не нужно будет таскать на себе тяжелые рюкзаки.
Все переезды осуществляются на машинах, а во время пеших экскурсий достаточно носить с собой немного вещей.
На природе туристы ночуют в палатках, несколько ночей – в гостинице (завтраки включены).
Все сборы за посещение платных территорий входят в стоимость тура, также, как и проживание в гостинице и питание во время похода.
Гид и повар сопровождают группу.
Однако, когда туристы обедают и ужинают в кафе в Мильково и в гостиницах по меню, это оплачивается ими самостоятельно.
Туристы также сами должны позаботиться о страховке и оплатить ее. Это обязательное условие любого тура на Камчатке.
- Какая самая сложная часть в туре?
В туре есть восхождения на вулканы Горелый и Толбачик. Маршрут не имеет альпинисткой категории, но, как и любой другой подъем, требует выносливость.
Перепад высот во время восхождения на вулкан Горелый, составляет около 1000 метров, по времени сам подъем занимает порядка 3 часов. Если обычная тропа восхождения будет недоступна, возможно пойдем альтернативным маршрутом до 25 км или заменим на осмотр другой достопримечательности.
Набор высоты при восхождении на вулкан Толбачик составляет около 1 800 метров, подъем по времени занимает около 7 часов, а протяженность маршрута – 20 километров.
- Во сколько нужно прилететь на Камчатку, чтобы меня встретили?
Вы можете прилететь в удобное время – мы встречаем туристов целый день.
Если рейсы прилетают с разницей в час, то нужно будет подождать других туристов – автобусу потребуется 1,5 часа чтобы отвезти одну группу и вернуться за другой.
Но чтобы успеть в первый день на экскурсию на Халактырский пляж, то необходимо спланировать прибытие на Камчатку до 12:00.
В последний день мы так же объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в полтора часа.
- Можно ли прилететь раньше / позже тура?
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Организовано все грамотно, хорошие гиды, которые сопровождали восхождения и более лёгкую экскурсионную часть. Интересно рассказывали о природе, животном и растительном мире, походах и тд.
База Лагуна не оправдала ожидания: на трех взрослых крошечный номер, в душевой кабине отломана ручка и щит, закрывающий низ. Вроде недавно построили, а уже все отваливается. Слышимость ужасная.
Рестораны в Лагуне: пафоса на 5, с обслуживание на 3. Половина меню отсутствует.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!