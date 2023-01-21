Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии на Горелый вулкан, в район Мутновско-Горелой группы вулканов и прогулки к вулкану Вачкажец, мы будем перемещаться на высокопроходимых джипах. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном, в труднопроходимых местах — на вахтовках.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.