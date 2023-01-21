Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки

Промчаться на джипах к вулканам, отдохнуть в горячих источниках и погулять по пляжу с чёрным песком

На Камчатке красиво круглый год, но осенью красно-жёлтые пейзажи в сочетании с белыми вершинами придают ей особый шарм, а погода позволяет исследовать полуостров в комфортных условиях.

Мы будем гулять у подножий действующих и потухших вулканов, кататься на джипах по бездорожью и любоваться яркими контрастами цветов.

Погреемся в Апачинских источниках и сможем поплавать в термальном бассейне нашей уютной гостиницы, а ещё — привезти с собой икры и других деликатесов.
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Лёд и пламя: оранжевая осень и снежные вершины Камчатки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме. В походе не нужно носить свои личные вещи, за исключением небольших переходов до мест ночёвок.
Во время экскурсии на Горелый вулкан, в район Мутновско-Горелой группы вулканов и прогулки к вулкану Вачкажец, мы будем перемещаться на высокопроходимых джипах. В остальные дни будем передвигаться по маршруту на комфортабельном автобусе «Toyota Coaster» или аналогичном, в труднопроходимых местах — на вахтовках.
Попасть на Камчатку можно только самолётом и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Ежедневно прилетает около пяти рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:30, 13:30 и 15:30. Мы будем встречать вас у выхода из аэропорта. В случае задержки рейсов обязательно вас подождём. Для туристов, прилетевших после 13:30 и до 15:35, будет организован отдельный трансфер и экскурсия на берег Тихого океана
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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