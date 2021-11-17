Дачные горячие источники

Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку...

Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров — крупнейшую геотермальную площадку у подножья Мутновского вулкана.

Вы увидите удивительные окрестности, сияющие яркими красками, услышите звуки фумарольного поля, увидите прекрасные водопады и даже искупаетесь в термальных источниках!
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники
Дачные горячие источники

Что вы увидите 🤩

  • Вилючинский перевал
  • Вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский, Авачинский, Опала. Водопады Вилючинский, Жировской (каскады, воклюзы)
  • Мутновская ГеоЭС
  • Дачные горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Все идет своим чередом: эпохи стремительно меняют друг друга, а народы и цивилизации то ярко вспыхивают на небосводе истории, то помпезно уходят в бездонные кратеры вечности. Но какие бы события не происходили на нашей планете, в мире до сих пор остаются области, сохранившие атмосферу времен зарождения человечества. Это места обитания реликтовых растений, водорослей и организмов, живущих в экстремальных условиях!
Дачные горячие источники можно с уверенностью назвать произведением Камчатского искусства. Окрашенные в яркие цвета кипящие земли изобилуют парящими фумаролами и бурлящими грязевыми котлами. Еще удивительно то, что вся вакханалия источников водружена посреди зеленых лугов и снежников. Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе…
Программа
08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.
10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.

10:50 Прибытие к месту экскурсии.

11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.
11:30 – 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).
14:30 – 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.
15:30 – 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.
19:30 – 20:00 Прибытие в город.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение гидом
  • Питание на маршруте, ужин по возвращении в базовый лагерь.
Место начала и завершения?
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:30

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