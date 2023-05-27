Морская прогулка к острову Старичков

Увидеть с воды Камчатку и скалы Три брата, встретить нерп и порыбачить в Тихом океане

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Это именно то путешествие, где вы ощутите дух настоящей Камчатки! За ворота Авачинской бухты мы выйдем в уютной компании до 10 человек на моём катере.

Бескрайний Тихий океан, вкусная уха, гомон птичьих базаров и медитативная рыбалка — разве не мечта? А я, ваш личный капитан с багажом знаний о Камчатке, дополню приключение историями о полуострове и его природе.
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Морская прогулка к острову Старичков
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Скалы Три брата. На надежном маломерном катере мы дойдём до визитной карточки полуострова: вы услышите, как Три брата защитили Камчатку от цунами, которые нередко нападали на полуостров сотни лет назад,

🐦 Остров Старичков. Что же это за старички такие? СтАрики — это очаровательные морские птицы, которые и дали название острову. Здесь вы увидите тысячи разных пернатых, которые вьют гнёзда на скалистых склонах.

🐟 Рыбалка в океане. Неподалёку от острова я знаю рыбные места: если повезёт, на крючок попадётся камбала, минтай, морской окунь и палтус.

🦀 Обед на борту. В пути подкрепимся великолепной ухой, а «на десерт» отведаем свежайшего краба, который еще несколько часов назад путешествовал по морскому дну.

Ну и конечно, заглянем в гости к нерпам: обязательно пройдем мимо лежбища этих милых морских млекопитающих!

Организационные детали

  • Снасти для рыбалки выдаются на борту всем желающим
  • Уха, свежий краб, чай входят в стоимость прогулки
  • При штормовой погоде прогулка отменится или перенесётся: для нас важна ваша безопасность
  • Если сомневаетесь в своем здоровье, просьба за полчаса до прогулки выпить таблетку от укачивания (драмина или подобные). И не забудьте о теплой одежде: на море всегда значительно прохладнее, чем на суше.

ежедневно в 08:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
e ТЦ «Шамса»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
Кекуры «Три брата»
Популярные места
Авачинская бухта
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные

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