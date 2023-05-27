Увидеть с воды Камчатку и скалы Три брата, встретить нерп и порыбачить в Тихом океане
Бескрайний Тихий океан, вкусная уха, гомон птичьих базаров и медитативная рыбалка — разве не мечта? А я, ваш личный капитан с багажом знаний о Камчатке, дополню приключение историями о полуострове и его природе.
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Описание
Что вас ожидает
⛰ Скалы Три брата. На надежном маломерном катере мы дойдём до визитной карточки полуострова: вы услышите, как Три брата защитили Камчатку от цунами, которые нередко нападали на полуостров сотни лет назад,
🐦 Остров Старичков. Что же это за старички такие? СтАрики — это очаровательные морские птицы, которые и дали название острову. Здесь вы увидите тысячи разных пернатых, которые вьют гнёзда на скалистых склонах.
🐟 Рыбалка в океане. Неподалёку от острова я знаю рыбные места: если повезёт, на крючок попадётся камбала, минтай, морской окунь и палтус.
🦀 Обед на борту. В пути подкрепимся великолепной ухой, а «на десерт» отведаем свежайшего краба, который еще несколько часов назад путешествовал по морскому дну.
Ну и конечно, заглянем в гости к нерпам: обязательно пройдем мимо лежбища этих милых морских млекопитающих!
Организационные детали
- Снасти для рыбалки выдаются на борту всем желающим
- Уха, свежий краб, чай входят в стоимость прогулки
- При штормовой погоде прогулка отменится или перенесётся: для нас важна ваша безопасность
- Если сомневаетесь в своем здоровье, просьба за полчаса до прогулки выпить таблетку от укачивания (драмина или подобные). И не забудьте о теплой одежде: на море всегда значительно прохладнее, чем на суше.
ежедневно в 08:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- e ТЦ «Шамса»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.