Это именно то путешествие, где вы ощутите дух настоящей Камчатки! За ворота Авачинской бухты мы выйдем в уютной компании до 10 человек на моём катере. Бескрайний Тихий океан, вкусная уха, гомон птичьих базаров и медитативная рыбалка — разве не мечта? А я, ваш личный капитан с багажом знаний о Камчатке, дополню приключение историями о полуострове и его природе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛰ Скалы Три брата. На надежном маломерном катере мы дойдём до визитной карточки полуострова: вы услышите, как Три брата защитили Камчатку от цунами, которые нередко нападали на полуостров сотни лет назад,

🐦 Остров Старичков. Что же это за старички такие? СтАрики — это очаровательные морские птицы, которые и дали название острову. Здесь вы увидите тысячи разных пернатых, которые вьют гнёзда на скалистых склонах.

🐟 Рыбалка в океане. Неподалёку от острова я знаю рыбные места: если повезёт, на крючок попадётся камбала, минтай, морской окунь и палтус.

🦀 Обед на борту. В пути подкрепимся великолепной ухой, а «на десерт» отведаем свежайшего краба, который еще несколько часов назад путешествовал по морскому дну.

Ну и конечно, заглянем в гости к нерпам: обязательно пройдем мимо лежбища этих милых морских млекопитающих!

Организационные детали