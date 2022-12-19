На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей

Отметить 2023 в окружении сопок, полюбоваться Тихим океаном и поплавать в тёплом термальном бассейне

Увидеть заснеженные пики знаменитых спящих великанов, расслабиться в термальной воде под открытым небом, промчаться на снегоходах по океанскому побережью и скатиться с горы на горных лыжах — зовём ярко и необычно начать год и задать на все его дни нужный градус впечатлений! Вы прокатитесь в собачьей упряжке, поиграете в народные игры и насладитесь морозным воздухом и драйвом. *Возможно участие с детьми от 7 лет.
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
На Камчатке встречать! Год Кролика в краю медведей
Ближайшие даты:
28
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме.
Специализированное туристическое снаряжение вам не понадобится. С собой нужно взять удобные, спортивные и тёплые вещи.
Так как мы будем передвигаться на авто и ночевать в гостинице, брать с собой туристический рюкзак не нужно. Вы можете положить свои личные вещи в сумку или чемодан.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, время уточняется. Возможны 2 варианта: у выхода из аэропорта и в центре города у памятника Ленину на центральной площади
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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