Отметить 2023 в окружении сопок, полюбоваться Тихим океаном и поплавать в тёплом термальном бассейне
Увидеть заснеженные пики знаменитых спящих великанов, расслабиться в термальной воде под открытым небом, промчаться на снегоходах по океанскому побережью и скатиться с горы на горных лыжах — зовём ярко и необычно начать год и задать на все его дни нужный градус впечатлений! Вы прокатитесь в собачьей упряжке, поиграете в народные игры и насладитесь морозным воздухом и драйвом. *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в нормальной физической форме.
Специализированное туристическое снаряжение вам не понадобится. С собой нужно взять удобные, спортивные и тёплые вещи.
Так как мы будем передвигаться на авто и ночевать в гостинице, брать с собой туристический рюкзак не нужно. Вы можете положить свои личные вещи в сумку или чемодан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петропавловск-Камчатский, время уточняется. Возможны 2 варианта: у выхода из аэропорта и в центре города у памятника Ленину на центральной площадиЗавершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00-10:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор на Камчатке
Провёл 85 экскурсий для 12 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!Задать вопрос
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