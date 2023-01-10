Встреча в аэропорту.
В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, чёрный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не тёплая, но помочить ноги всегда можно. А самые отважные могут и искупаться.
Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаёмся на ночёвку.
Ночлег в палатках.
На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.
Время возможных встреч в аэропорту указано в разделе «Важно знать».
Утром после встречи рассвета, позавтракав, переезжаем в посёлок Лазо, по пути обедаем в столовой села Мильково.
В конце пути переправляемся на пароме через реку Камчатка и разбиваем палаточный лагерь.
Ночлег в палатках.
Утром выезжаем на машине высокой проходимости на горное плато под названием Асхачный увал.
Транспорт забрасывает нас на высоту около 1000 метров над уровнем моря.
С Асхачного увала открываются красивейшие виды на всю Ключевскую группу вулканов, на хребет Тумроки, на вулкан Кизимен.
В этот день нам предстоит пройти около 8 км до «домика на перевале».
Путь проходит по горной тундре плато Асхачный увал без набора высоты.
Ночлег в домике.
В этот день нам предстоит пройти 18 км.
Утром ещё немного продолжается путь по горному плато, а затем начинается спуск в долину реки Левая Щапина.
Горная тундра постепенно сменяется на лесную зону, но лес часто сменяется полями, что позволяет наблюдать горные хребты и вулканы.
Через реку Левая Щапина переходим по мосту, там же устраиваем обед/перекус.
Далее будет 4 брода через небольшие речки.
Прибыв на базу Тумроки, разбиваем лагерь.
Купаемся в Тумрокских горячих источниках, которые представляют собой несколько деревянных купелей с разной температурой, рядом имеется питьевой нарзан.
Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике, заранее не бронируется).
Отправляемся к вулкану Кизимен.
Выход не ранний, в этот день нам нужно пройти около 10 км с набором высоты около 500 метров.
Поднимаемся вдоль русла ручья Поперечный, истоки которого начинаются на склонах вулкана.
По пути мы увидим Мертвый лес, Изумрудное озеро, каньон реки Поперечной и множество потрясающих воображение видов.
Разбиваем лагерь на горном озере на плече вулкана Кизимен.
Ночлег в палатках.
Преодолеваем перевал-водораздел, набор высоты около 400 метров.
Поднявшись на перевал, идём некоторое время по горному хребту, откуда открываются виды на вулканы Кизимен, Кроноцкий, Кондари и множество других вулканов и горных хребтов.
Затем спускаемся к истокам реки Сторож.
Переход составит до 15 км.
Ночлег в палатках.
Переход около 12-15 км, в основном по тундре, без троп.
По пути несколько бродов и великолепные виды на вулкан Конради и другие горно-вулканические хребты, а также множество камчатских ягод на привалах.
Останавливаемся на ночевку у озера напротив вулкана Комарова.
Радиальный выход на вулкан.
Набор высоты до кратера вулкана Комарова около 800 метров.
Кратер представляет собой фумарольное поле со множеством паро-газовых столбов, вырывающихся с поверхности, а также множество бурлящих грязевых котлов.
Также возможно восхождение на вершину Комарова, либо на соседний вулкан – Высокий.
Возвращаемся к месту лагеря у озера.
Спускаемся к реке Сторож на горячие источники.
Переход около 8 км.
Река Сторож является нерестовой, и в это время отличная рыбалка на гольца и кижуча, чем мы и воспользуемся.
И, конечно же, купаемся в горячем источнике.
В середине дня выходим в сторону вулкана Иульт, являющегося частью горного хребта Тумрок.
По пути переходим вброд реку Сторож.
Переходим через хребет Тумрок по склонам древнего сильно разрушенного вулкана Иульт.
Набор высоты около 500 метров, расстояние около 20 км.
По пути увидим травертиновый щит и разноцветные выходы минеральных источников.
Днёвка на источниках.
Может использоваться в другой день на непогоду.
Отправляемся к источникам Кипелые на территорию Кроноцкого заповедника.
Переход 28 км, из них 3 км будут несколько тяжелыми, так как старая лошадиная тропа в этом месте очень глубоко продавлена в грунт.
Большая часть этого пути проходит в красивом лесу среди лиственниц и елей, идти очень приятно.
Придя на кордон Кипелые, разбиваем лагерь.
Источники представляют собой достаточно глубокие ямы, в которых очень активно со дна всплывают пузырьки газа и создаётся впечатление кипения.
Но температура там 36,6 градусов, что создаёт абсолютный комфорт.
В них можно купаться часами, совершенно не ощущая термальной нагрузки на организм, которая обычно бывает в горячих источниках.
Из источника наблюдается красавец Кизимен, что придаёт особый колорит купанию.
Ночлег в домике.
В завершение пешего похода переходим 12 км до кордона Ипуин, где нас встретит автомобиль высокой проходимости.
Затем отправляемся к уже знакомой переправе через реку Камчатка.
Ночлег в палатках.
Переправляемся на пароме через реку Камчатку и направляемся в краевой центр, размещаемся в гостинице.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
До новых встреч на Камчатке!
Время возможных трансферов в аэропорт указано в разделе «Важно знать».
Тур предусматривает проживание в палатках и одну ночь в гостинице.
Двухместное размещение.
Необходимое личное снаряжение и экипировка:
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже:
В походе:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В походах с рюкзаками провизию нужно нести на себе в рюкзаках, поэтому мы ограничены в разнообразии блюд в походе. Но все равно наши туристы всегда остаются очень довольны питанием.
Кроме того, с этого года мы решили переформатироваться по питанию в пеших походах: использовать больше сублимированных продуктов: различные сушеные овощи, сушеное мясо. А если тушенку, то в фольгированной упаковке и только высокого качества (в которой только мясо, без желе и воды).
Разумеется в походе есть и сыры и колбасы и сладости.
Вегетарианцы голодными не останутся, всегда есть возможность отложить еду перед добавлением мяса.
Но готовить для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания в походе нет возможности. Если у вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.