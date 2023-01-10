Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож

Очень красивый осенний поход по уникальному району в центральной части Камчатки

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Очень красивый осенний поход по уникальному району в центральной части Камчатки.

Маршрут проходит в диких местах, немного по территории Кроноцкого заповедника, и за все путешествие вряд ли может встретиться хоть одна туристическая группа.

В этом путешествии вы побываете на плече активного вулкана Кизимен, пройдётесь по фумарольным полям в кратере вулкана Комарова, вдоволь накупаетесь в горячих источниках и отведаете природного нарзана.
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Богатый улов
Богатый улов
Порыбачите на кижуча во время дневки
Камчатское «бабье лето»
Камчатское «бабье лето»
Насладитесь ранней осенью и яркими краски горной тундры
Горячие ванны
Горячие ванны
Покупаетесь в Тумрокских, Сторожевских и Кипелых горячих источниках

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, чёрный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не тёплая, но помочить ноги всегда можно. А самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаёмся на ночёвку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Время возможных встреч в аэропорту указано в разделе «Важно знать».

Аэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-КамчатскийАэропорт - Петропавловск-Камчатский
2 день

Тихий океан - посёлок Лазо

Утром после встречи рассвета, позавтракав, переезжаем в посёлок Лазо, по пути обедаем в столовой села Мильково.

В конце пути переправляемся на пароме через реку Камчатка и разбиваем палаточный лагерь.

Ночлег в палатках.

Тихий океан - посёлок ЛазоТихий океан - посёлок Лазо
3 день

Асхачный увал - домик на перевале

Утром выезжаем на машине высокой проходимости на горное плато под названием Асхачный увал.

Транспорт забрасывает нас на высоту около 1000 метров над уровнем моря.

С Асхачного увала открываются красивейшие виды на всю Ключевскую группу вулканов, на хребет Тумроки, на вулкан Кизимен.

В этот день нам предстоит пройти около 8 км до «домика на перевале».

Путь проходит по горной тундре плато Асхачный увал без набора высоты.

Ночлег в домике.

Асхачный увал - домик на перевале
4 день

Переход на Тумрокские горячие источники

В этот день нам предстоит пройти 18 км.

Утром ещё немного продолжается путь по горному плато, а затем начинается спуск в долину реки Левая Щапина.

Горная тундра постепенно сменяется на лесную зону, но лес часто сменяется полями, что позволяет наблюдать горные хребты и вулканы.

Через реку Левая Щапина переходим по мосту, там же устраиваем обед/перекус.

Далее будет 4 брода через небольшие речки.

Прибыв на базу Тумроки, разбиваем лагерь.

Купаемся в Тумрокских горячих источниках, которые представляют собой несколько деревянных купелей с разной температурой, рядом имеется питьевой нарзан.

Ночлег в палатках (за плату возможен ночлег в домике, заранее не бронируется).

Переход на Тумрокские горячие источники
5 день

Переход к вулкану Кизимен

Отправляемся к вулкану Кизимен.

Выход не ранний, в этот день нам нужно пройти около 10 км с набором высоты около 500 метров.

Поднимаемся вдоль русла ручья Поперечный, истоки которого начинаются на склонах вулкана.

По пути мы увидим Мертвый лес, Изумрудное озеро, каньон реки Поперечной и множество потрясающих воображение видов.

Разбиваем лагерь на горном озере на плече вулкана Кизимен.

Ночлег в палатках.

Переход к вулкану КизименПереход к вулкану КизименПереход к вулкану КизименПереход к вулкану КизименПереход к вулкану Кизимен
6 день

Переход в верховья реки Сторож

Преодолеваем перевал-водораздел, набор высоты около 400 метров.

Поднявшись на перевал, идём некоторое время по горному хребту, откуда открываются виды на вулканы Кизимен, Кроноцкий, Кондари и множество других вулканов и горных хребтов.

Затем спускаемся к истокам реки Сторож.

Переход составит до 15 км.

Ночлег в палатках.

Переход в верховья реки СторожПереход в верховья реки Сторож
7 день

Переход к вулкану Комарова

Переход около 12-15 км, в основном по тундре, без троп.

По пути несколько бродов и великолепные виды на вулкан Конради и другие горно-вулканические хребты, а также множество камчатских ягод на привалах.

Останавливаемся на ночевку у озера напротив вулкана Комарова.

8 день

Восхождение на вулкан Комарова

Радиальный выход на вулкан.

Набор высоты до кратера вулкана Комарова около 800 метров.

Кратер представляет собой фумарольное поле со множеством паро-газовых столбов, вырывающихся с поверхности, а также множество бурлящих грязевых котлов.

Также возможно восхождение на вершину Комарова, либо на соседний вулкан – Высокий.

Возвращаемся к месту лагеря у озера.

9 день

Переход на Сторожевские горячие источники. Полуднёвка

Спускаемся к реке Сторож на горячие источники.

Переход около 8 км.

Река Сторож является нерестовой, и в это время отличная рыбалка на гольца и кижуча, чем мы и воспользуемся.

И, конечно же, купаемся в горячем источнике.

Переход на Сторожевские горячие источники. ПолуднёвкаПереход на Сторожевские горячие источники. ПолуднёвкаПереход на Сторожевские горячие источники. Полуднёвка
10 день

Выход в сторону перевала Иульт. Полуднёвка

Полуднёвка на купания, рыбалку, восстановление сил.

В середине дня выходим в сторону вулкана Иульт, являющегося частью горного хребта Тумрок.

По пути переходим вброд реку Сторож.

11 день

Переход на Тумрокские горячие источники

Переходим через хребет Тумрок по склонам древнего сильно разрушенного вулкана Иульт.

Набор высоты около 500 метров, расстояние около 20 км.

По пути увидим травертиновый щит и разноцветные выходы минеральных источников.

12 день

Днёвка на Тумрокских горячих источниках

Днёвка на источниках.

Может использоваться в другой день на непогоду.

13 день

Переход на Кипелые горячие источники

Отправляемся к источникам Кипелые на территорию Кроноцкого заповедника.

Переход 28 км, из них 3 км будут несколько тяжелыми, так как старая лошадиная тропа в этом месте очень глубоко продавлена в грунт.

Большая часть этого пути проходит в красивом лесу среди лиственниц и елей, идти очень приятно.

Придя на кордон Кипелые, разбиваем лагерь.

Источники представляют собой достаточно глубокие ямы, в которых очень активно со дна всплывают пузырьки газа и создаётся впечатление кипения.

Но температура там 36,6 градусов, что создаёт абсолютный комфорт.

В них можно купаться часами, совершенно не ощущая термальной нагрузки на организм, которая обычно бывает в горячих источниках.

Из источника наблюдается красавец Кизимен, что придаёт особый колорит купанию.

Ночлег в домике.

14 день

Кордон Ипуин - переправа посёлка Лазо

В завершение пешего похода переходим 12 км до кордона Ипуин, где нас встретит автомобиль высокой проходимости.

Затем отправляемся к уже знакомой переправе через реку Камчатка.

Ночлег в палатках.

15 день

Переезд в Петропавловск-Камчатский

Переправляемся на пароме через реку Камчатку и направляемся в краевой центр, размещаемся в гостинице.

16 день

Проводы в аэропорт

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

До новых встреч на Камчатке!

Время возможных трансферов в аэропорт указано в разделе «Важно знать».

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и одну ночь в гостинице.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

14 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Гостиница в г. Петропавловск-Камчатский

1 ночь

Двухместное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостинице (1 ночь в конце тура)
  • Питание на активной части маршрута
  • Услуги гида-инструктора
  • Групповое снаряжение (палатки, кухонное снаряжение и т. д.)
  • Разрешение на посещение Кроноцкого заповедника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание в городе
  • Обеды в столовой в селе Мильково
  • Туристическая страховка
  • Спиртные напитки
  • Авиабилеты
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимое личное снаряжение и экипировка:

  • рюкзак объемом от 75 л. (лучше иметь больший объём, а мужчинам лучше от 90 л.);
  • коврик (пенка, каремат);
  • сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  • спальный мешок (в сентябре лучше на минус 5 комфорта и ниже);
  • крепкие непромокаемые треккинговые ботинки;
  • сменная обувь (крепкие кроссовки);
  • лля бродов: неопреновые носки 3-5 мм + сандалии, либо неопреновые ботинки, либо кроксы + толстые термоноски/ непромокаемые носки, либо сапоги из EVA (из пенки);
  • треккинговые палки;
  • походные штаны (синтетика, ХБ крайне нежелательно);
  • мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  • куртка-штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  • в сентябре нужна тёплая куртка или жилетка (пуховая или с синтетическим утеплителем);
  • плащ или костюм-дождевик для лагеря;
  • термобельё – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  • тёплая флисовая кофта или шерстяной свитер;
  • флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобельё);
  • сменная одежда для сна и лагеря;
  • лёгкая шапка, перчатки;
  • термоноски (2 пары);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальные принадлежности;
  • личная небьющаяся посуда (кружка, миска, ложка);
  • личная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • средство защиты от комаров - репеллент и желательно шляпа-накомарник;
  • фонарик налобный.
Как организован трансфер из аэропорта / в аэропорт?

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:

  • рейс из Москвы 1730, прилетающий в 10:10;
  • рейс из Новосибирска 5249, прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 1734, прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 1732, прилетающий в 15:30.

Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.

Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 – для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 – для рейсов 1733 и 1735.

Точное время трансфера сообщается гидом накануне.

Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

Отказ от трансфера не компенсируется.

Можно ли прилететь раньше или улететь позже?

Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже:

  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Какие правила есть во время похода?

В походе:

  • приготовление пищи в походной кухне осуществляется в порядке дежурства по 2-3 человека и при содействии гида-инструктора;
  • провизия и групповое снаряжение равномерно распределяется между участниками на время похода;
  • программа маршрута может быть изменена при неблагоприятных погодных условиях или по другим объективным причинам.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет питание?

В походах с рюкзаками провизию нужно нести на себе в рюкзаках, поэтому мы ограничены в разнообразии блюд в походе. Но все равно наши туристы всегда остаются очень довольны питанием.

Кроме того, с этого года мы решили переформатироваться по питанию в пеших походах: использовать больше сублимированных продуктов: различные сушеные овощи, сушеное мясо. А если тушенку, то в фольгированной упаковке и только высокого качества (в которой только мясо, без желе и воды).

Разумеется в походе есть и сыры и колбасы и сладости.

Вегетарианцы голодными не останутся, всегда есть возможность отложить еду перед добавлением мяса.

Но готовить для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания в походе нет возможности. Если у вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
10 янв 2023
Все было очень хорошо организованно и продуманно. Я уже второй раз путешествую с данными организаторами, все очень нравится. Спасибо большое за тур.
Д
31 окт 2022
Всё замечательно!
Е
28 сен 2022
Благодарю менеджеров за отличную работу! Быстро и понятно отвечают на все вопросы. Это наше второе путешествие с Большой страной. Рекомендую!

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Многодневные туры
Природа и пейзажи
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