1 день

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, чёрный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не тёплая, но помочить ноги всегда можно. А самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаёмся на ночёвку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Время возможных встреч в аэропорту указано в разделе «Важно знать».