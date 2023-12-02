Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Петропавловск-Камчатский
Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время. Размещение в отеле «Арт-отель» в Елизово (где находится аэропорт, в который прибывают все рейсы).
Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.
В этот день мы не планируем никаких активностей (кроме гастрономических), так как обычно всем гостям нужно отдохнуть после длительного перелета и смены часовых поясов.
Питание включено: ужин.
Восхождение на вулкан Горелый
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 3-4 часов), восхождение на вулкан. По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м. Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов. Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью в обычной жизни.
Перекусим и отправимся обратно в город.
По погодным условиям, если вершина вулкана Горелый будет закрыта облаками гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый и пр.).
Мутновская ГеоТЭС — геотермальная станция, — здесь из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара. Мимо станции можно пройти по тропе к «Малой долине гейзеров» — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.
Питание включено: завтрак, обед-перекус.
Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку по кромке кратера вулкана! Если не будет низкой облачности, то увидим древнейшие следы извержений, фумарольное поле, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.
По погодным условиям, если будет низкая облачность и и слишком много снега (такое может быть в конце июля — начале августа, что затруднит проезд даже для внедорожного транспорта) гид может принять решение о изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый).
Так как вулкан Мутновский очень активный, то иногда МЧС закрывает тропу по его склонам, поэтому программа этого дня может бы изменена.
К Мутновскому вулкана туда-обратно 8 км, набор высоты (а затем сброс) 400 м.
Питание включено: завтрак, обед-перекус.
Петропавловск-Камчатский, Тихий океан и сёрфинг
После завтрака поедем в Петропаловск-Камчатский — прогуляемся по набережной Авачинской бухты и зайдем в магазины сувениров от камчатских производителей.
А еще сегодня мы познакомимся с другой Камчаткой — с океанической — отправимся на Халактырский пляж на Тихом океане интересный тем, что песок на нем чёрного цвета — вулканического происхождения, а в ясную погоду с пляжа открывается красивый вид на окрестные вулканы… голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…
Здесь мы попробуем встать на доску на уроке по сёрфингу в одной из легендарных камчатских сёрф-школ, в которые приезжают серверы со всего мира.
После сёрфинга поедем в лучший термальный спа-комплекс на Камчатке — такое удовольствие расслабиться в горячей воде после активного дня!
Питание включено: завтрак, обед.
Морская прогулка по Тихому океану
Продолжаем морскую историю — поедем на морскую прогулку в бухту Русская.
С пирса Авачинской губы мы отправимся в захватывающее путешествие вдоль скалистой береговой линии полуострова Камчатка. Пройдем мимо живописных скал Три брата, посмотрим птичьи базары на острове Старичков. Здесь можно увидеть чистикос, моевок, бакланов, топорков, кайр, стариков (они живут в норах, вырытых в земле). А на высоких прибрежных скалах можно рассмотреть гнезда крупнейшей хищной птицы — белоплечего орлана.
Нам предстоит дойти до входа в бухту Русская, где на мысе Кекурном летом живет большая колония сивучей — северных морских львов. В июле и августе есть очень большие шансы встретить в океане китов и касаток.
Если будет желание, то можно попробовать морскую рыбалку — на корабле в свободном доступе будут снасти.
Питание включено: завтрак, обед на морской прогулке.
Восхождение на Авачинской вулкан
Одно из самых ярких и сложных приключений нашего путешествия по Камчатке: восхождение на кратер действующего Авачинского вулкана (2741 м)! Путь наверх занимает 6-7 часов. Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинскую бухту, побережье Тихого океана, Налычевскую долину, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.
В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.
В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.
Питание включено: завтрак, обед-перекус.
Свободный день
Нужно отдохнуть (для тех, кому это нужно). Или же можно воспользоваться свободным временем и выбрать активность на свой вкус:
- морскую прогулку по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская);
- прогулку на сапах;
- конную прогулку;
- сплав по реке с рыбалкой.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Можно улетать домой в любое время.
Питание включено: завтрак.
*мы не закладываем в стоимость тура трансфер из аэропорта и в аэропорт, так как в день на Камчатку прилетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный стоит минимум 2000 руб в один конец, что удорожит программу; стоимость такси составляет 200 руб время езды от аэропорта до отеля 5 минут, мы порекомендуем участникам, каким сервисом лучше воспользоваться.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное размещение в комфортных номерах отеля «Арт-отель».
Варианты проживания
Арт-отель
Отель расположен в Елизовском районе Камчатского края. К услугам гостей Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Номерной фонд выполнен в светлых классических тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет, раковина, туалетные принадлежности и фен.
В стоимость номера входит бесплатный континентальный завтрак. В ресторане отеля подаются блюда местной кухни.
Дорога в пути до аэропорта Елизово и центра города займет примерно 5–10 минут. В пешей доступности имеется Кроноцкий заповедник.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и помощь в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов
- Бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжения)
- Проживание в отеле «Арт-отель», 7 ночей, 2-местное размещение
- Питание: завтраки со 2 дня, 1 ужин, 5 обедов
- Трансфер по программе
- Работа гида (инструктора-проводника)
- Регистрация группы в МЧС
- Посещение термального спа-комплекса
- Оформление разрешений для нахождения на территории природного парка
- Экстренная спутниковая связь
- Морская прогулка
- Урок по сёрфингу
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Туристическая страховка для активного отдыха с треккингом до 3000 м
- Часть питания (6 ужинов, 1 обед)
- Такси из/в аэропорта в отель в 1 и 8 дни (около 200 руб.)
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное:
- Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/фляжка).
- Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему.
- Полотенце.
- Рюкзак на дневные прогулки около 30 литров.
- Сидушка (хоба).
- Треккинговые палки (телескопические).
- Солнцезащитные очки.
*треккинговые палки модно взять в прокат, бронировать нужно обязательно заранее
Необязательное:
- Power bank (зарядное устройство-аккумулятор).
- Компрессионный гермомешок для объемной одежды (позволит уменьшить объем вещей и спасти их от промокания в случае, если в ваш рюкзак по каким-то причинам попадет вода).
- Мобильный телефон с зарядкой.
- Фотоаппарат.
- Термос.
- Часы наручные.
Косметичка*:
- Гигиеническая помада.
- Крем солнцезащитный (spf 30-50).
- Расческа.
- Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей).
*список носит рекомендательный характер.
Личная аптечка:
- Индивидуальные препараты.
- Пластырь.
- Наколенник ортопедический или эластичный бинт (обязательно для новичков и тех, у кого проблемы с коленями).
Одежда:
- 1 футболка или рубашка с длинным рукавом.
- 2 ходовые футболки (синтетика).
- Бафф (шарф).
- Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп).
- Гамаши/фонарики на ботинки (защищают от попадания в ботинки мелких камней, а также от попадания грязи на штаны).
- Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка).
- Шапка.
- Сандалии треккинговые/легкие кроссовки (в качестве запасной обуви).
- Мембранная куртка (непромокаемая и ветрозащитная)/ дождевик туристический до колен (не полиэтиленовый).
- Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).
- Ветрозащитная куртка (в случае, если нет мембранной куртки).
- Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах.
- Носки треккинговые 2-3 пары.
- Перчатки тонкие.
- Пуховая жилетка или легкий пуховик.
- Теплая флисовая кофта.
- Термобелье тонкое (летнее).
- Шапка.
- Шорты (не джинсовые).
- Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).
Документы:
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Паспорт РФ.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (фото в телефоне).
- Полис ОМС.
- Страховка для активного отдыха с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой ожидается температурный режим в туре?
Конец июля-август и начало сентября довольно благоприятны для посещения Камчатки, но в целом климат на Камчатке крайне нестабилен: возможны затяжные дожди и штормовые ветры.
В лучшем случае дневные температуры будут в районе +20 градусов, в худшем (в дождливую погоду) около +8. Ночные температуры колеблются от 0 до +8 градусов.
- Есть ли сотовая связь на маршруте?
Сотовая связь на маршруте есть на Мутновской ГеоТЭС (МТС) и под Авачинским вулканом (все операторы). На дневных выездах практически не будет сотовой связи. Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
- Есть ли ограничения на посещение полуострова?
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Необходима туристическая страховка с опцией активный отдых и треккинг.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Включен ли трансфер в стоимость тура?
Мы не закладываем в стоимость тура трансфер из аэропорта и в аэропорт, так как в день на Камчатку прилетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный стоит минимум 2000 руб. в один конец, что удорожит программу.
Стоимость такси составляет 200–300 руб., время езды от аэропорта до отеля — 5 минут. Мы порекомендуем участникам, каким сервисом лучше воспользоваться.
- Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.