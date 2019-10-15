Эта дружеская прогулка поможет вам узнать, понять и полюбить загадочный Петропавловск-Камчатский, застывший на краю континента. Мы поговорим о прошлом города в его историческом центре, ступим на землю Англии, прогуляемся вдоль самой красивой бухты России и рассмотрим «домашние» камчатские вулканы с живописной Мишенной сопки.

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Описание

Что вас ожидает

Столица Камчатки вдоль и поперек

Наша прогулка начнется с фантастических пейзажей Вилючинского вулкана и залива, которые откроются вам с сопки Никольской. Затем углубимся в сердце города, поговорим происхождении местных географических названий и особенностях камчатского менталитета. Историю тоже не обойдем стороной: вы узнаете о самом грандиозном военном сражении времен Крымской войны и осмотрите памятник Витусу Берингу, открывшему Камчатку в первой научной экспедиции. Отыщете кусочек земли, который считается владением Англии и где захоронен мореплаватель Чарльз Клар. А еще я расскажу, какое название местные жители дали сопке Никольской, и помогу вам понять характер города у Тихого океана.

Лучшая панорама города

Следом отправимся на эффектную смотровую площадку Мишенной сопки. Вы запечатлеете идеальный ракурс Авачинской бухты, второй по величине в мире, и оцените её масштабы. Как на ладони перед вами предстанет центр Петропавловска-Камчатского и его «домашние» вулканы — Корякский, Авачинский и Козельский.

Рыбный рынок и местные музеи

После прогулки, если захотите, мы можем отправиться в краеведческий музей, который познакомит вас с национальными традициями Камчатки. Или заедем в Вулканариум — интерактивный научно-популярный музей, где вы увидите действующие модели вулканов Камчатки. А любителей морепродуктов я познакомлю с Рыбным рынком, где вы найдете свежайшие деликатесы: камчатского краба, креветок и, конечно, «золото» Камчатки — икру.

Организационные детали

Посещение музеев не входит в стоимость экскурсию и оплачиваются самостоятельно по желанию.