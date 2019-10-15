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Описание
Что вас ожидает
Столица Камчатки вдоль и поперек
Наша прогулка начнется с фантастических пейзажей Вилючинского вулкана и залива, которые откроются вам с сопки Никольской. Затем углубимся в сердце города, поговорим происхождении местных географических названий и особенностях камчатского менталитета. Историю тоже не обойдем стороной: вы узнаете о самом грандиозном военном сражении времен Крымской войны и осмотрите памятник Витусу Берингу, открывшему Камчатку в первой научной экспедиции. Отыщете кусочек земли, который считается владением Англии и где захоронен мореплаватель Чарльз Клар. А еще я расскажу, какое название местные жители дали сопке Никольской, и помогу вам понять характер города у Тихого океана.
Лучшая панорама города
Следом отправимся на эффектную смотровую площадку Мишенной сопки. Вы запечатлеете идеальный ракурс Авачинской бухты, второй по величине в мире, и оцените её масштабы. Как на ладони перед вами предстанет центр Петропавловска-Камчатского и его «домашние» вулканы — Корякский, Авачинский и Козельский.
Рыбный рынок и местные музеи
После прогулки, если захотите, мы можем отправиться в краеведческий музей, который познакомит вас с национальными традициями Камчатки. Или заедем в Вулканариум — интерактивный научно-популярный музей, где вы увидите действующие модели вулканов Камчатки. А любителей морепродуктов я познакомлю с Рыбным рынком, где вы найдете свежайшие деликатесы: камчатского краба, креветок и, конечно, «золото» Камчатки — икру.
Организационные детали
Посещение музеев не входит в стоимость экскурсию и оплачиваются самостоятельно по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города, памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Камчатке
Провела 32 экскурсии для 19 туристов
Живу на Камчатке с трёх лет и влюблена в неё по уши. Провожу душевные экскурсии по окрестностям Петропавловска-Камчатского. Давай слушать океан и смотреть на вулканы вместе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
15 окт 2019
Отличная экскурсия с веселой, позитивной Татьяной. Таня любит Камчатку, город и с увлечением рассказывает как о настоящем, так и об истории. Очень внимательна к пожеланиям своих туристов. 2 часа пролетели не заметно. Спасибо Татьяне за такое замечательное начало моего путешествия!
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