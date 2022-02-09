Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану

На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к вершинам действующих «Домашних» вулканов

Мини-группа
На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к вершинам действующих «Домашних» вулканов Камчатки.

Увидите живой кратер вулкана Авачинская Сопка: застывшую в кратере лаву, парогазовые выходы, серное поле с парящими фумаролами.

Посмотрите на огромные ледники вулкана Корякская Сопка, на его изрезанные глубокими барранкосами склоны.

После вулканов самолет возьмет курс к Авачинской бухте.

Тихий океан, черные скалы, город, расположившийся среди сопок — вас ждут уникальные виды!
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану
Полет на самолете к извергающемуся Карымскому вулкану

Что вы можете увидеть 🤩

  • Карымский вулкан
  • Малый Семячик вулкан
  • Авачинская бухта
  • Петропавловск-Камчатский
  • Халактырский пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

На самолете Cessna Grand Caravan в компании 9 пассажиров вы отправитесь к фантастическим вулканам Камчатки: Карымскому и Малому Семячику. Ранее эти вулканы можно было увидеть только во время вертолетной экскурсии в Долину гейзеров или преодолев недели трекинга с рюкзаком за спиной. Теперь благодаря туристическому самолету эти прекрасные вулканы доступны для наблюдения всем желающим.
Карымский вулкан - действующий, регулярно посыпающий пеплом все вокруг. У его подножия расположено красивое озеро и водопад. Пепловые выбросы порой уходят вверх более чем на 4 км.
Действующий вулкан Малый Семячик скрывает в своем кратере прекрасное бирюзовое кислотное озеро. На его поверхности видны желтые разводы серы. Температура озера +30–40 °C, поэтому оно не замерзает даже зимой и любоваться им можно в любое время года.
После облета вулканов самолет возьмет курс к Авачинской бухте. Тихий океан, черные скалы, город, расположившийся среди сопок — вы продолжите удивляться потрясающей природе Камчатки!
Программа
8:40 Сбор группы (в отеле, где вы проживаете).
8:50 – 9:30 Трансфер в аэропорт.
9:30 – 9:45 Регистрация на рейс.

9:45 – 10:00 Посадка в самолет.

10:00 – 11:30 Обзорный полет над действующими вулканами Карымским и Малым Семячиком, облет Авачинской бухты, пролет мимо Корякско-Авачинской группы вулканов и города Петропавловска-Камчатского.
11:30 – 11:45 Доставка в бизнес-зал аэропорта.
11:45 – 12:30 Трансфер к месту сбора группы.

Важно знать

  • Время вылета указано ориентировочное и корректируется в зависимости от погоды и расписания вылета самолета на маршрут.
  • Для прохождения регистрации на рейс обязательно иметь при себе паспорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на самолете (1 час 30 минут)
  • Трансфер от отелей
  • Страховка от авиакомпании
  • Питьевая вода 0,5 л. на каждого участника
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится
Когда: Eжедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Важно знать
  • Время вылета указано ориентировочное и корректируется в зависимости от погоды и расписания вылета самолета на маршрут
  • Для прохождения регистрации на рейс обязательно иметь при себе паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Eжедневно в 12:00

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