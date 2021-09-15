Путешествие к берегу Тихого океана

Отправиться из Петропавловска-Камчатского на вулканический пляж и влюбиться в природу полуострова

5
2 отзыва
Этот маршрут приведет вас к берегу Тихого океана — месту силы с потрясающей энергетикой, черным вулканическим песком и космическим ландшафтом.

Мы прогуляемся по дикому Халактрырскому пляжу, вслушаемся в грохот волн, посмотрим на вулканы со скалистого мыса и сделаем превосходные фото. Приготовьтесь узнать и прочувствовать настоящую Камчатку!
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Путешествие к берегу Тихого океана
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает

Услышать Тихий океан

Пройти вдоль кромки вулканического пляжа, послушать, как разбиваются о берег непокорные волны, ощутить на губах соленую влагу океана — это должно случится с каждым, кто оказался на краю континента! Чтобы встретиться лицом к лицу с Тихим океаном, из Петропавловска-Камчатского мы отправимся на Халактрырский пляж, где вы не найдете ни шезлонгов, ни горячей кукурузы, зато в полной мере ощутите мощь и красоту камчатской природы. Вы сможете прогуляться по пляжу с черным песком, искупаться в пенящихся волнах и, конечно, сделать потрясающие фотографии.

Скалы, вулканы и ветер в волосах

Прогулявшись по вулканическому песку, мы исследуем окрестности Халактрырского пляжа: поднимемся на скалу с фантастическим видом на океан и камчатские вулканы, вдохнем полной грудью тихоокеанских воздух, а в конце лета соберем пригоршни диких ягод. По пути я с удовольствием поделюсь любопытными фактами о жизни на Камчатке и местными легендами, расскажу о природных особенностях этих мест и покажу наши знаменитые целебные травы.

Организационные детали

  • Дорога от Петропавловска-Камчатского до океана займет примерно 40 минут в одну сторону.
  • Если захотите, на пляже я могу устроить для вас пикник или приготовить уху (уточняйте в переписке к заказу).
  • Для тех, кто захочет по-настоящему покорить океанские волны, на Халактрырском пляже можно организовать урок серфинга (подробности также в личной переписке).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
15 сен 2021
Очень душевное путешествие к берегам Тихого океана! Были в почти безлюдном месте, а после поднялись ещё на скалу, откуда открывается восхитительный вид, а также побывали на той части пляже, где обычно люди. Татьяна ещё и пофотографировала, а также устроила горячий чай.
И
8 ноя 2019
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне. Все было великолепно. Прогулка к Тихому океану удалась на все 100%. Прекрасная солнечная погода,чудесный гид,любящий и знающий свой край). Рекомендуем!

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