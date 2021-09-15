Этот маршрут приведет вас к берегу Тихого океана — месту силы с потрясающей энергетикой, черным вулканическим песком и космическим ландшафтом. Мы прогуляемся по дикому Халактрырскому пляжу, вслушаемся в грохот волн, посмотрим на вулканы со скалистого мыса и сделаем превосходные фото. Приготовьтесь узнать и прочувствовать настоящую Камчатку!

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Описание

Что вас ожидает

Услышать Тихий океан

Пройти вдоль кромки вулканического пляжа, послушать, как разбиваются о берег непокорные волны, ощутить на губах соленую влагу океана — это должно случится с каждым, кто оказался на краю континента! Чтобы встретиться лицом к лицу с Тихим океаном, из Петропавловска-Камчатского мы отправимся на Халактрырский пляж, где вы не найдете ни шезлонгов, ни горячей кукурузы, зато в полной мере ощутите мощь и красоту камчатской природы. Вы сможете прогуляться по пляжу с черным песком, искупаться в пенящихся волнах и, конечно, сделать потрясающие фотографии.

Скалы, вулканы и ветер в волосах

Прогулявшись по вулканическому песку, мы исследуем окрестности Халактрырского пляжа: поднимемся на скалу с фантастическим видом на океан и камчатские вулканы, вдохнем полной грудью тихоокеанских воздух, а в конце лета соберем пригоршни диких ягод. По пути я с удовольствием поделюсь любопытными фактами о жизни на Камчатке и местными легендами, расскажу о природных особенностях этих мест и покажу наши знаменитые целебные травы.

Организационные детали