Увидеть кекуры «Три брата», Авачинскую бухту, остров Старичков и морских обитателй
На целый день вы окажетесь среди фьордов, понаблюдаете за птичьими базарами и любопытными сивучами, а также порыбачите.
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Описание
Что вас ожидает
🦭 Добро пожаловать на борт! Я проведу для вас инструктаж и предложу небольшой перекус — мясную тарелку (два вида колбасы, сыр), чай/кофе, конфеты, печенье.
🦭 Первая достопримечательность на нашем пути — кекуры «Три брата», неустанно охраняющие вход в Авачинскую бухту.
🦭 Затем сделаем остановку у острова Старичков, где вы понаблюдаете за птицами.
🦭 Далее — переход на траверз бухты Вилючинская. Здесь устроим рыбалку на камбалу и треску.
🦭 Выходим к мысу Кекурный, расположенному вблизи бухты Русская, для осмотра лежбища сивучей. Эти удивительные животные очень гостеприимны. При виде приближающихся людей они обычно спрыгивают со своих мест и, приветливо фыркая, плавают вокруг, посматривая с любопытством на гостей. Здесь же вы сможете порыбачить на окуня и ленка.
🦭 Во время морской прогулки вы услышите рассказы о Камчатке, Авачинской губе, Авачинском заливе и Тихом океане.
🦭 Также вас ждёт обед из лососевых пород рыб (тихоокеанская уха), а на обратном пути — фруктовый перекус и ужин из вкуснейшей рыбки с камчатским салатом и варёным крабом-стригуном.
Организационные детали
Это морское путешествие в формате «всё включено».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе остановки Садовая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.