Узкая, глубоко вдающаяся в сушу, бухта Русская с крутыми склонами зелёных сопок — одно из самых живописных мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. На целый день вы окажетесь среди фьордов, понаблюдаете за птичьими базарами и любопытными сивучами, а также порыбачите.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🦭 Добро пожаловать на борт! Я проведу для вас инструктаж и предложу небольшой перекус — мясную тарелку (два вида колбасы, сыр), чай/кофе, конфеты, печенье.

🦭 Первая достопримечательность на нашем пути — кекуры «Три брата», неустанно охраняющие вход в Авачинскую бухту.

🦭 Затем сделаем остановку у острова Старичков, где вы понаблюдаете за птицами.

🦭 Далее — переход на траверз бухты Вилючинская. Здесь устроим рыбалку на камбалу и треску.

🦭 Выходим к мысу Кекурный, расположенному вблизи бухты Русская, для осмотра лежбища сивучей. Эти удивительные животные очень гостеприимны. При виде приближающихся людей они обычно спрыгивают со своих мест и, приветливо фыркая, плавают вокруг, посматривая с любопытством на гостей. Здесь же вы сможете порыбачить на окуня и ленка.

🦭 Во время морской прогулки вы услышите рассказы о Камчатке, Авачинской губе, Авачинском заливе и Тихом океане.

🦭 Также вас ждёт обед из лососевых пород рыб (тихоокеанская уха), а на обратном пути — фруктовый перекус и ужин из вкуснейшей рыбки с камчатским салатом и варёным крабом-стригуном.

Организационные детали

Это морское путешествие в формате «всё включено».