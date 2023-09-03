Ски-тур с проживанием на парусном катамаране

5
3 отзыва
Программа по дням
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Предлагаем присоединиться к уникальному путешествию, совершить которое в России вы можете только на Камчатке! Наша цель — уютный фьорд бухты Русской, которая врезалась в побережье на 8 километров. Бухта станет нашим домом на 6 дней.

Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом весеннем солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг. Особой изюминкой станет посещение лежбища морских львов — сивучей.
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ближайшие даты:
26
апр
30
апр
4
мая
8
мая

Что вас ожидает:

Универсальная программа
Универсальная программа
Будет интересно и фанатам активного отдыха, и любителям созерцать природу
Покорение вершин
Покорение вершин
Нас ждут восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах
Навстречу сивучам
Навстречу сивучам
Отправимся в мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится лежбище морских львов
Морской каякинг
Морской каякинг
Сможем попробовать себя в каякинге и отправиться к лежбищам морских животных
Красоты Камчатки
Красоты Камчатки
Панорамы уютного фьорда бухты Русской никого не оставят равнодушным!
Активности на выбор
Активности на выбор
В свободный день сможем отправиться на серфинг в океане или покататься на собачьих упряжках

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами.

Два варианта (выбор зависит от решения гидов, исходя из прогноза погоду и других факторов):

Вариант 1:

Трансфер на вертодром с заездом в кафе и магазины.

Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka.

Заселение в каюты катамарана.

Инструктаж и раздача снаряжения.

Ужин и отдых.

Вариант 2:

Трансфер в гостевой дом, заселение.

Ужин и отдых.

Перелёт в бухту на следующий день.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед.

В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).

При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.

Ужин.

Ночевки в каютах катамарана.

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской
3 день

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед.

В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).

При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.

Ужин.

Ночевки в каютах катамарана.

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской
4 день

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед.

В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).

При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.

Ужин.

Ночевки в каютах катамарана.

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской
5 день

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед.

В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).

При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.

Ужин.

Ночевки в каютах катамарана.

Ски-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты РусскойСки-тур / бэккантри в окрестностях бухты Русской
6 день

Трансфер в город

Завтрак.

Ски-тур/бэккантри (если будет время), сборы и перелет в Петропавловск-Камчатский.

Заселение в гостевой дом, ужин и отдых.

Трансфер в городТрансфер в город
7 день

Свободный день

Завтрак.

Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

В программе запланировано проживание в городе в двухместных и трехместных номерах в гостевом доме «Bay House» или «Granin House» или в загородном отеле и на катамаране Kosatka.

Распределение участников по отелям определяется организаторами.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Bay House»

2 ночи

Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.

К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.

В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.

На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.

Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»Гостевой дом «Bay House»

Загородный отель

2 ночи

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Загородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отельЗагородный отель

Гостевой дом «Granin House»

2 ночи

Granin House — это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.

За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.

В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.

Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Парусный катамаран «Косатка»

5 ночей

Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.

В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.

Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение командой — менеджеры и гиды
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в гостевом доме
  • Трехразовое питание на судне
  • Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2–3 дня)
  • Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
  • Фрахт вертолета в бухту Русскую и обратно
  • Использование моторных лодок для прогулок
  • Использование морских каяков
  • Аренда снегоступов и палок (для сноубордистов)
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда личного снаряжения (лыжи, сноуборд, ботинки, треккинговые палки)
  • Обеды в городе
  • Дополнительная программа
  • Билеты на подъемник и в термальные бассейны
  • Доплата для англоговорящих иностранных граждан — 25 000 руб. /чел.
  • Доплата для граждан Китая — 40 000 руб. /чел.
  • Доплата для русскоговорящих иностранных граждан — 3 000 руб. /чел.
  • Медицинская страховка (обязательна)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для катания:

  • куртка ветро-влагозащитная;
  • штаны ветро-влагозащитные;
  • термобельё (верх, низ);
  • флисовая кофта;
  • пуховая куртка;
  • варежки, перчатки — 2 шт.;
  • баф / балаклава / шапка — 2 шт.;
  • носки катальные — 2 шт.

Одежда для города (дом, бассейн, прогулки):

  • обувь (кроссовки, ботинки);
  • джинсы;
  • толстовка;
  • футболки;
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • одежда для дома;
  • тапки;
  • полотенце;
  • купальник / плавки;
  • резиновые шлёпки.

Катальное снаряжение:

  • горные лыжи (+ камус) или сноуборд;
  • горнолыжные или сноубордические ботинки;
  • палки;
  • шлем;
  • маска — 2 шт.;
  • защита (черепаха, налокотники, защитные шорты, наколенники);
  • рюкзак 40 литров (с креплениями для лыж / сноуборда).

Лавинное снаряжение:

  • бипер (аренда включена);
  • щуп (аренда включена);
  • лопата (аренда включена);
  • рация (аренда включена);
  • лавинный рюкзак (аренда не включена).

Багаж:

  • чехол для лыж / сноуборда;
  • компактный рюкзак;
  • замки на багаж;
  • сумка на колёсах / баул / чемодан;
  • гермомешок;
  • бирки на багаж.

Личная гигиена:

  • несессер;
  • зубные щётка и паста;
  • гигиеническая помада;
  • расчёска;
  • солнцезащитный крем;
  • салфетки сухие и влажные.

Аптечка:

  • пластыри (против мозолей и т. д.);
  • эластичный бинт / тейпы;
  • средства от головной боли;
  • желудочные средства;
  • жаропонижающие средства;
  • антигистаминные средства;
  • средства от укачивания;
  • личные лекарства;
  • леденцы в самолёт;
  • перекись водорода;
  • бинт / вата.

Аксессуары:

  • солнцезащитные очки;
  • сушилка для ботинок;
  • мультитул;
  • гермосумка для телефона;
  • гермосумка для документов;
  • сумка / чехол для электроники;
  • термос;
  • фляга;
  • металлическая кружка.

Электроника:

  • телефон;
  • часы;
  • наушники;
  • портативный аккумулятор;
  • фотоаппарат;
  • зарядные устройства;
  • налобный фонарь;
  • запасные батарейки;
  • портативная колонка.

Документы:

  • паспорт, водительские права;
  • страховой полис;
  • кошелёк, деньги, карты.

Для программы также потребуется:

  • удобная сменная обувь, для перемещения по судну;
  • одежда для сна и нахождения на борту.

Температура на корабле сильно зависит от погоды, но всегда поддерживается комфортной.

Какой снег будет в апреле и мае?

В апреле и в мае будет очень разный снег — от твёрдого наста до весеннего и тяжёлого снега. На Камчатке в принципе состояние снега разнообразно в рамках одного места катания.

Что мы будем делать, если не будет погоды?

В случае непогоды мы имеем с собой морские каяки и сап-борды, настольные игры, книги и огромный телевизор!

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Варианты программы тура

По программе предусмотрено два варианта заброски и возвращения группы:

  • Вариант 1 — заброска группы кораблем, возвращение на вертолете — заезд 1 и 3.
  • Вариант 2 — заброска группы вертолетом, возвращение на корабле — заезд 2 и 4.

Не забывайте о разнице во времени и продолжительности перелета! Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до начала программы.

При обратном перелете вы будете в Москве в день вылета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку необходимо оформить?

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников — до 50 лет;
  • Физическая подготовка — начальная, средняя;
  • Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим и морским прогулкам.
Возможны ли изменения в программе?

Очередность дней программы может меняться. План по районам катания является примерным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
Ю
25 авг 2022
Все понравилось, в отзыве о туре, раскрыла подробнее. На Камчатке стоит побывать хоть раз в жизни.

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Водные развлечения
Многодневные туры
Выездные

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