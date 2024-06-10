Данная поездка совмещает в себе две самые информативные и популярные экскурсии.В первой части я не только покажу самые живописные места в городе, но и познакомлю гостей полуострова с историей образования

Описание экскурсии

Вся экскурсия занимает около 5-6 часов и включает в себя: 1. Объезд, осмотр современного города, инфраструктуры. Этапы строительства города. 2. Посещение сопки Мишенная - уникальное геологическое образование, где расположены лучшие смотровые площадки, в том числе на вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский, Вилючинский. 3. Посещение исторического и современного центра города. Прогулка у зданий постройки начала XX века и их интересная судьба. 4. Пешая прогулка на Никольскую сопку, которая хранит свою "кровавую" историю. 5. Пешая прогулка, посещение памятников великих мореплавателей. 6. Посещение смотровой площадки на сопке Петровская. 7. Халактырский пляж. Уникальное место в мире. Побережье Тихого океана с вулканическим песком черного цвета. 8. Подъем на Халактырскую скалу для лучшего панорамного обзора побережья.