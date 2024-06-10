Данная поездка совмещает в себе две самые информативные и популярные экскурсии.
В первой части я не только покажу самые живописные места в городе, но и познакомлю гостей полуострова с историей образования
В первой части я не только покажу самые живописные места в городе, но и познакомлю гостей полуострова с историей образования
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Вся экскурсия занимает около 5-6 часов и включает в себя: 1. Объезд, осмотр современного города, инфраструктуры. Этапы строительства города. 2. Посещение сопки Мишенная - уникальное геологическое образование, где расположены лучшие смотровые площадки, в том числе на вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский, Вилючинский. 3. Посещение исторического и современного центра города. Прогулка у зданий постройки начала XX века и их интересная судьба. 4. Пешая прогулка на Никольскую сопку, которая хранит свою "кровавую" историю. 5. Пешая прогулка, посещение памятников великих мореплавателей. 6. Посещение смотровой площадки на сопке Петровская. 7. Халактырский пляж. Уникальное место в мире. Побережье Тихого океана с вулканическим песком черного цвета. 8. Подъем на Халактырскую скалу для лучшего панорамного обзора побережья.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия предполагает трансфер от места Вашего проживания только в черте города Петропавловск - Камчатский
- Трансфер с г. Елизово, загородных баз отдыха оплачивается дополнительно
- Любую экскурсию можно скорректировать согласно Вашим пожеланиям, для этого свяжитесь со мной лично
- В высокий туристический сезон время начала экскурсии возможно будет скорректировано, точное время обсуждается за день до начала экскурсии, конечно учитывая Ваши планы и пожелания в том числе
- Пожалуйста позаботьтесь о том, чтобы Ваша одежда соответствовала экскурсии, практически все маршруты предполагают наличие головного убора (кепка/шапка) спортивной обуви, непромокаемой и непродуваемой одежды, не забывайте о переменчивости погоды, а также солнцезащитный крем
- Я постараюсь сделать Ваш отдых комфортным и незабываемым, от Вас необходимо только хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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