1 день

Аэропорт - Халактырский пляж

Встреча в аэропорту.

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:

рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;

рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;

рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.

Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.

Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.

Отказ от трансфера не компенсируется.

В этот день мы отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Здесь же, на удобной поляне среди прибрежной лесотундры, остаемся на ночевку.

Ночлег в палатках.

На рассвете при благоприятной погоде можно увидеть, как солнце всплывает из-за горизонта водной глади бескрайнего океана.

Ужин на океане (обед при необходимости самостоятельно за свой счет).

С вечера данного дня начинается поход и походное питание. Готовим в походной кухне в порядке дежурства по 2–3 человека при содействии гида-инструктора. На завтрак и ужин всегда горячее. Обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед).