Полюбоваться заснеженными вершинами сопок, искупаться в целебной воде и покорить Авачинский вулкан
Парк «Налычево» — особо охраняемая территория, где природа сохранилась в первозданном виде. Она окружена действующими и потухшими исполинами, богата термальными и минеральными источниками.
Мы пройдём сквозь живописные леса из каменной берёзы, полюбуемся изумрудными лугами и невероятными космическими пейзажами с застывшей лавой и дымящимися фумаролами.
Преодолеем несколько перевалов, попробуем полезную воду на вкус и на ощупь и заглянем в местный музей. Осторожно: Камчатка настолько красива, что может вызвать привыкание!
Мы пройдём сквозь живописные леса из каменной берёзы, полюбуемся изумрудными лугами и невероятными космическими пейзажами с застывшей лавой и дымящимися фумаролами.
Преодолеем несколько перевалов, попробуем полезную воду на вкус и на ощупь и заглянем в местный музей. Осторожно: Камчатка настолько красива, что может вызвать привыкание!
Ближайшие даты:
31
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 15:00Завершение: Петропавловск-Камчатский, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Всем привет! Меня зовут Валентин, я руководитель клуба путешествий. Моя команда организует походы по всей России уже более 5 лет. Тысячи довольных туристов ходят с нами ежегодно и вливаются в наш коллектив! Присоединяйся и ты:) Проводим туры и походы различных сложностей, есть туры для новичков и походы для опытных туристов!
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