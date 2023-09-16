В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»

Полюбоваться заснеженными вершинами сопок, искупаться в целебной воде и покорить Авачинский вулкан

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Ответы на вопросы
Парк «Налычево» — особо охраняемая территория, где природа сохранилась в первозданном виде. Она окружена действующими и потухшими исполинами, богата термальными и минеральными источниками.

Мы пройдём сквозь живописные леса из каменной берёзы, полюбуемся изумрудными лугами и невероятными космическими пейзажами с застывшей лавой и дымящимися фумаролами.

Преодолеем несколько перевалов, попробуем полезную воду на вкус и на ощупь и заглянем в местный музей. Осторожно: Камчатка настолько красива, что может вызвать привыкание!
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
Ближайшие даты:
31
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 15:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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