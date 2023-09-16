Валентин — ваша команда гидов на Камчатке

Всем привет! Меня зовут Валентин, я руководитель клуба путешествий. Моя команда организует походы по всей России уже более 5 лет. Тысячи довольных туристов ходят с нами ежегодно и вливаются в наш коллектив! Присоединяйся и ты:) Проводим туры и походы различных сложностей, есть туры для новичков и походы для опытных туристов!

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