Переезд в село Мильково (5 часов).
Мильково находится в 300 км к северу от Петропавловска-Камчатского, оттуда осуществляются вылеты на экскурсии по отдаленным районам Камчатки.
Перелет к каньону реки Студеной.
Продолжительность — около 1 часа.
Прогулка по каньону реки Студеной.
Живописный каньон реки, проточенный в скальных образованиях, тянется на 300 метров.
В период таяния снегов каньон наполняется практически до краев, а в период засухи можно даже прогуляться по его дну.
Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень.
Гора Поленница.
Эта гора – памятник природы, который словно сложен из каменных дров.
На самом же деле это один из конусов вулкана Безымянный.
При остывании выжатая магма была расколота на мелкие столбики пятиугольного сечения.
Шлаковые конусы северного прорыва.
Северный прорыв –цепь конусов, образовавшихся во время большого трещинного толбачинского извержения в 1975–1976 годах.
Тогда потоки лавы залили площадь более 40 кв. км, а на месте извержений выросли новые конусы высотой до 300 м.
Мертвый лес.
Облако раскаленного пепла накрыло лес и выжгло всю растительность.
Это произошло во время Большого трещинного Толбачинского извержения.
Среди пепловой пустыни остались стоять только сухие остовы деревьев, вокруг которых сейчас пробивается новая жизнь.
Тур не предусматривает проживание.
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Общая продолжительность экскурсии – 5,5 часов.
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
Базы отдыха в Паратунке:
Живописный каньон реки Студеной.
Река длиной 68 км образует каньон протяженностью 300 метров. Здесь вы сможете насладиться видами и отвлечься от городской суеты. В сухой сезон в первой половине дня можно спуститься внутрь каньона и сделать необычные фотографии.
Словно стопка поленьев, застывших в камне.
Необычная и интересная природная достопримечательность у подножия Безымянного вулкана. Представляет собой застывшую лаву, которая была расколота на отдельные мелкие пятигранные столбики, напоминающие поленья.
Шлаковые конусы и безжизненные вулканические поля.
Северный прорыв произошёл в 18 км к юго-западу от центрального кратера вулкана Плоский Толбачик. Извержение Северного прорыва длилось 72 дня. В результате извержения в июле-сентябре 1975 г. сформировались три шлаковых конуса, чётко выраженных в рельефе, цепочкой вытянувшихся в северо-восточном направлении.
Напоминание о катастрофе, уничтожившей все живое на километры вокруг.
Мертвый лес на Камчатке — это территория в районе вулкана Толбачик. В 1975 году началось Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года. Облако раскаленного пепла накрыло близлежащий лес и уничтожило все живое.
Большинство животных чувствуют приближающиеся катастрофы и покидают опасную территорию, по этой причине во время извержения в основном пострадала только растительность.