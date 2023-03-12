1 день

Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Переезд в село Мильково (5 часов).

Мильково находится в 300 км к северу от Петропавловска-Камчатского, оттуда осуществляются вылеты на экскурсии по отдаленным районам Камчатки.

Перелет к каньону реки Студеной.

Продолжительность — около 1 часа.

Прогулка по каньону реки Студеной.

Живописный каньон реки, проточенный в скальных образованиях, тянется на 300 метров.

В период таяния снегов каньон наполняется практически до краев, а в период засухи можно даже прогуляться по его дну.

Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень.

Гора Поленница.

Эта гора – памятник природы, который словно сложен из каменных дров.

На самом же деле это один из конусов вулкана Безымянный.

При остывании выжатая магма была расколота на мелкие столбики пятиугольного сечения.

Шлаковые конусы северного прорыва.

Северный прорыв –цепь конусов, образовавшихся во время большого трещинного толбачинского извержения в 1975–1976 годах.

Тогда потоки лавы залили площадь более 40 кв. км, а на месте извержений выросли новые конусы высотой до 300 м.

Мертвый лес.

Облако раскаленного пепла накрыло лес и выжгло всю растительность.

Это произошло во время Большого трещинного Толбачинского извержения.

Среди пепловой пустыни остались стоять только сухие остовы деревьев, вокруг которых сейчас пробивается новая жизнь.