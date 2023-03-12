Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Вы увидите все завораживающие красоты Большого трещинного Толбачинского Извержения

5
3 отзыва
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Вы увидите все завораживающие красоты Большого трещинного Толбачинского Извержения за один день! Толбачинский дол – это большое лавовое плато 40 км длиной и 20 км шириной.

Во время Большого трещинного Толбачинского извержения, начавшегося в 1975 году, здесь образовалось множество шлаковых конусов красно-коричневых цветов. Со стороны может показаться, что вы попали на безжизненный Марс – здесь почти нет растительности.
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Живописный каньон реки Студеной
Живописный каньон реки Студеной
Сможете насладиться видами и отвлечься от городской суеты
Подножие Безымянного вулкана
Подножие Безымянного вулкана
Увидите застывшую лаву, которая была расколота на отдельные мелкие пятигранные столбики
Мертвый лес
Мертвый лес
Увидите место, где облако раскаленного пепла накрыло близлежащий лес и уничтожило все живое

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Переезд в село Мильково (5 часов).

Мильково находится в 300 км к северу от Петропавловска-Камчатского, оттуда осуществляются вылеты на экскурсии по отдаленным районам Камчатки.

Перелет к каньону реки Студеной.

Продолжительность — около 1 часа.

Прогулка по каньону реки Студеной.

Живописный каньон реки, проточенный в скальных образованиях, тянется на 300 метров.

В период таяния снегов каньон наполняется практически до краев, а в период засухи можно даже прогуляться по его дну.

Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень.

Гора Поленница.

Эта гора – памятник природы, который словно сложен из каменных дров.

На самом же деле это один из конусов вулкана Безымянный.

При остывании выжатая магма была расколота на мелкие столбики пятиугольного сечения.

Шлаковые конусы северного прорыва.

Северный прорыв –цепь конусов, образовавшихся во время большого трещинного толбачинского извержения в 1975–1976 годах.

Тогда потоки лавы залили площадь более 40 кв. км, а на месте извержений выросли новые конусы высотой до 300 м.

Мертвый лес.

Облако раскаленного пепла накрыло лес и выжгло всю растительность.

Это произошло во время Большого трещинного Толбачинского извержения.

Среди пепловой пустыни остались стоять только сухие остовы деревьев, вокруг которых сейчас пробивается новая жизнь.

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес» – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном;
  • удобная спортивная одежда;
  • головной убор (кепка или шапка).
Подробности о вертолетной заброске

Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Общая продолжительность экскурсии – 5,5 часов.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

Живописный каньон реки Студеной.

Река длиной 68 км образует каньон протяженностью 300 метров. Здесь вы сможете насладиться видами и отвлечься от городской суеты. В сухой сезон в первой половине дня можно спуститься внутрь каньона и сделать необычные фотографии.

Словно стопка поленьев, застывших в камне.

Необычная и интересная природная достопримечательность у подножия Безымянного вулкана. Представляет собой застывшую лаву, которая была расколота на отдельные мелкие пятигранные столбики, напоминающие поленья.

Шлаковые конусы и безжизненные вулканические поля.

Северный прорыв произошёл в 18 км к юго-западу от центрального кратера вулкана Плоский Толбачик. Извержение Северного прорыва длилось 72 дня. В результате извержения в июле-сентябре 1975 г. сформировались три шлаковых конуса, чётко выраженных в рельефе, цепочкой вытянувшихся в северо-восточном направлении.

Напоминание о катастрофе, уничтожившей все живое на километры вокруг.

Мертвый лес на Камчатке — это территория в районе вулкана Толбачик. В 1975 году началось Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года. Облако раскаленного пепла накрыло близлежащий лес и уничтожило все живое.

Большинство животных чувствуют приближающиеся катастрофы и покидают опасную территорию, по этой причине во время извержения в основном пострадала только растительность.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 мар 2023
Что можно сказать о восторге. Именно такое впечатление произвела эта экскурсия. Очень здорово наблюдать за вулканами, да ещё в отличную, солнечную погоду. Всё очень понравилось. Просто щенячий восторг.
Г
12 мар 2023
Всё очень хорошо организовано
Н
6 янв 2023
Огромное спасибо за прекрасную полётную программу! Прекрасные виды массивов, вулканов завораживают! Очень. Вкусный перекус. И конечно горячая река - это потрясающее купание.

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