Об экскурсии

Чистый свет солнца падает на суровый лик. Редкий порыв ветра поднимет вокруг вулканический песок, но одежды его по-прежнему неподвижны. Немудрено: они ведь каменные. Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом. И стоит Жандарм уже много веков на высоте 2000 метров, и взирает на грозный вулкан Корякский…

Интересное начало необычной истории, неправда ли? И действительно, история вулкана Авачинского довольно уникальна, ведь в свое время его вершину покорил известный писатель Аркадий Стругацкий, а по строению вулкан относится к тому же типу, что и Везувий… Еще больше интересных сведений об Авачинском вы сможете узнать приняв участие в незабываемом путешествии к кратеру активного вулкана. Тысячи лет он стоит здесь и тысячи лет он создает легенду! Вы готовы? Отлично! Тогда в путь!

Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями.

Вас ждет панорамный, незабываемый вид, в том числе на материковую часть Камчатки, соседние и далёкие вулканы, ведь в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км.

Часть пути к вулкану проходит по руслу «Сухой реки». Это не только место, наполненное красивейшими пейзажами, пепловыми фракциями и каньонами, образовавшимися от схода селей и напоров талой воды, но и уникальное явление Камчатской природы. Здесь, в продуктах вулканической активности, без труда можно отыскать Хризолит (Оливин) и другие интересные минералы.

С вершины Авачинского вулкана открывается прекрасный вид на

Налычевскую долину, вулканы Жупановской группы, вулкан Козельский и бескрайний Тихий океан.

Программа

06:00 Выезд из города.

07:40 Прибытие к подножию Авачинского вулкана, инструктаж.

08:00 Начало восхождения.

Во время подъема будет сделано необходимое для комфортного восхождения количество привалов для отдыха и чаепития.

15:00 – 16:00 Отдых на вершине, прогулка по кратеру, перекус, начало спуска.

19:00 – 20:00 Завершение спуска, перекус.

21:30 – 22:00 Прибытие в город.

Важные детали

Абсолютная высота – 2741 м.

Пешая часть пути – 20 км.

Набор высоты – 1900 м.

Время восхождения – 7 часов.

Спуск – 3 часа.