Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана

Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана

Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана.

Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями, незабываемый панорамный вид, в том числе на материковую часть Камчатки, а также соседние и далёкие вулканы, в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км!
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана

Что вы увидите 🤩

  • Авачинский вулкан
  • Виды с вершины на Налычевскую долину, вулканы Жупановской группы, вулкан Козельский и бескрайний Тихий океан
  • Соседние Корякский вулкан, Вилючинский, Горелый, Мутновский и город на берегу Авачинской бухты
  • Русло «Сухой реки»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Чистый свет солнца падает на суровый лик. Редкий порыв ветра поднимет вокруг вулканический песок, но одежды его по-прежнему неподвижны. Немудрено: они ведь каменные. Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом. И стоит Жандарм уже много веков на высоте 2000 метров, и взирает на грозный вулкан Корякский…
Интересное начало необычной истории, неправда ли? И действительно, история вулкана Авачинского довольно уникальна, ведь в свое время его вершину покорил известный писатель Аркадий Стругацкий, а по строению вулкан относится к тому же типу, что и Везувий… Еще больше интересных сведений об Авачинском вы сможете узнать приняв участие в незабываемом путешествии к кратеру активного вулкана. Тысячи лет он стоит здесь и тысячи лет он создает легенду! Вы готовы? Отлично! Тогда в путь!
Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями.
Вас ждет панорамный, незабываемый вид, в том числе на материковую часть Камчатки, соседние и далёкие вулканы, ведь в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км.
Часть пути к вулкану проходит по руслу «Сухой реки». Это не только место, наполненное красивейшими пейзажами, пепловыми фракциями и каньонами, образовавшимися от схода селей и напоров талой воды, но и уникальное явление Камчатской природы. Здесь, в продуктах вулканической активности, без труда можно отыскать Хризолит (Оливин) и другие интересные минералы.
С вершины Авачинского вулкана открывается прекрасный вид на
Налычевскую долину, вулканы Жупановской группы, вулкан Козельский и бескрайний Тихий океан.
Программа
06:00 Выезд из города.
07:40 Прибытие к подножию Авачинского вулкана, инструктаж.

08:00 Начало восхождения.

Во время подъема будет сделано необходимое для комфортного восхождения количество привалов для отдыха и чаепития.
15:00 – 16:00 Отдых на вершине, прогулка по кратеру, перекус, начало спуска.
19:00 – 20:00 Завершение спуска, перекус.
21:30 – 22:00 Прибытие в город.
Важные детали
Абсолютная высота – 2741 м.
Пешая часть пути – 20 км.
Набор высоты – 1900 м.
Время восхождения – 7 часов.
Спуск – 3 часа.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
  • Питание на маршруте и по возвращении в базовый лагерь у подножия вулкана.
Место начала и завершения?
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 6:00

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