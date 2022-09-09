Поход будет насыщен рассказами о нашей Камчатке. Какой природной территории принадлежит полуостров? Как охраняется? Как образуются вулканы, почему и как извергаются? Вы узнаете об этом, а еще о разных случаях во время восхождений, о флоре и фауне края, о местной жизни от экономической отрасли до досуга.
С вами буду я или другой гид-проводник из нашей команды.
— Влагонепроницаемая куртка
— Удобная треккинговая обувь
— Теплая одежда (термобелье, флисовая кофта, ветрозащитные штаны, шапка, бафф, перчатки)
— Гамаши (если есть)
— Небольшой штурмовой рюкзак (30 л)
— Солнцезащитные очки и крем
— Запасная обувь и пара носков