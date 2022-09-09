Непередаваемые ощущения восторга и гордости за себя ждут вас на самой вершине действующего вулкана! Вы совершите восхождение на Авачинский вместе с опытным гидом. Увидите лавовую пробку в кратере и выходы фумарол. Полюбуетесь многоцветием альпийских лугов и встретите очаровательных сусликов. Сделаете невероятные фото и заодно познакомитесь с природой и жизнью Камчатки.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как это будет?

Встречаемся в 7-8 утра у места вашего проживания

Едем по руслу сухой реки к подножию Авачинского и Корякского вулканов на автомобиле повышенной проходимости

У автостоянки на высоте 900 м перекус и выход к началу тропы. Общее время восхождение на вершину — 5-7 часов).

Прогулка по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями

Набор высоты по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана

Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил

Более продолжительный привал и плотный перекус ждут нас у станции метеорологов на высоте около 2000 м

Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета.

Еще немного стараний, и видим долгожданную веревку. Она поможет за 5 минут дойти до финальной цели.

На вершине перекус, отдых, прогулка вокруг кратера вулкана, осмотр фумарол и пробки из вулканической лавы

Выход в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 3-4 часа)

Возвращение к базовому лагерю и обратная дорога в гостиницу

Не только фантастические виды

Поход будет насыщен рассказами о нашей Камчатке. Какой природной территории принадлежит полуостров? Как охраняется? Как образуются вулканы, почему и как извергаются? Вы узнаете об этом, а еще о разных случаях во время восхождений, о флоре и фауне края, о местной жизни от экономической отрасли до досуга.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид-проводник из нашей команды.

Особенности формата

Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно с детьми старше 7 лет.

Тур проходит с середины июля до конца сентября

В случае плохой погоды возможен перенос даты тура. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане и соображений безопасности поднятие на вершину не всегда возможно (обледенение, сильный ветер, пурга).

Необходимое снаряжение

— Влагонепроницаемая куртка

— Удобная треккинговая обувь

— Теплая одежда (термобелье, флисовая кофта, ветрозащитные штаны, шапка, бафф, перчатки)

— Гамаши (если есть)

— Небольшой штурмовой рюкзак (30 л)

— Солнцезащитные очки и крем

— Запасная обувь и пара носков