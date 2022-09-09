Восхождение на Авачинский вулкан

Покорить 2741 м, ощутить мощь огнедышащих гор Камчатки и узнать об уникальных ландшафтах

5
2 отзыва
Непередаваемые ощущения восторга и гордости за себя ждут вас на самой вершине действующего вулкана! Вы совершите восхождение на Авачинский вместе с опытным гидом. Увидите лавовую пробку в кратере и выходы фумарол. Полюбуетесь многоцветием альпийских лугов и встретите очаровательных сусликов. Сделаете невероятные фото и заодно познакомитесь с природой и жизнью Камчатки.
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан
Ближайшие даты:
15
июл
20
июл
21
июл
30
июл
5
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как это будет?

  • Встречаемся в 7-8 утра у места вашего проживания
  • Едем по руслу сухой реки к подножию Авачинского и Корякского вулканов на автомобиле повышенной проходимости
  • У автостоянки на высоте 900 м перекус и выход к началу тропы. Общее время восхождение на вершину — 5-7 часов).
  • Прогулка по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями
  • Набор высоты по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана
  • Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил
  • Более продолжительный привал и плотный перекус ждут нас у станции метеорологов на высоте около 2000 м
  • Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета.
  • Еще немного стараний, и видим долгожданную веревку. Она поможет за 5 минут дойти до финальной цели.
  • На вершине перекус, отдых, прогулка вокруг кратера вулкана, осмотр фумарол и пробки из вулканической лавы
  • Выход в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 3-4 часа)
  • Возвращение к базовому лагерю и обратная дорога в гостиницу

Не только фантастические виды

Поход будет насыщен рассказами о нашей Камчатке. Какой природной территории принадлежит полуостров? Как охраняется? Как образуются вулканы, почему и как извергаются? Вы узнаете об этом, а еще о разных случаях во время восхождений, о флоре и фауне края, о местной жизни от экономической отрасли до досуга.

Организационные детали

С вами буду я или другой гид-проводник из нашей команды.

Особенности формата

  • Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно с детьми старше 7 лет.
  • Тур проходит с середины июля до конца сентября
  • В случае плохой погоды возможен перенос даты тура. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане и соображений безопасности поднятие на вершину не всегда возможно (обледенение, сильный ветер, пурга).

Необходимое снаряжение

— Влагонепроницаемая куртка
— Удобная треккинговая обувь
— Теплая одежда (термобелье, флисовая кофта, ветрозащитные штаны, шапка, бафф, перчатки)
— Гамаши (если есть)
— Небольшой штурмовой рюкзак (30 л)
— Солнцезащитные очки и крем
— Запасная обувь и пара носков

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
9 сен 2022
Отличная экскурсия для людей с хорошей физ. подготовкой. Красивые виды, приятный маршрут, Гид и организатор очень внимательные и готовые дать в аренду снаряжение, а так же подобрать питание на маршрут. Единственно, нам не очень повезло с погодой - была туча над вершиной. Так же взойти на вершину не удалось из-за одной участницы группы, которой стало плохо. Именно поэтому перед восхождением здраво оценивайте свои силы, что бы не подводить группу.
Angelina
4 сен 2022
Отличный гид, хорошая организация, все было здорово! Но. Группа маленькая и один гид на всех, одна из участниц отказалась идти выше и вся группа развернулась в 300 метрах от вершины. Тут надо отметить, что ни у одной компании на Камчатке я не видела больше гидов на группу из 6 и даже 10 человек. Но все равно обидно) силы и желание дойти были, хотя погода и была не ахти. Еды выдали более чем достаточно.

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