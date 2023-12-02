Мы будем жить одном из лучших спа-отелей Камчатки «Голубая лагуна», где каждый день будет доступ к термальному бассейну, и совершать пешие прогулки и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход.
Это отличный вариант для начинающих туристов, которые хотят познакомиться с Камчаткой поближе, но не отказываться от комфорта.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский
Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Самостоятельный трансфер в отель.
Размещение в спа-отеле «Голубая лагуна» в курортном поселке Паратунка.
Вечером встреча и знакомство группы за ужином с местными деликатесами и брифинг по программе.
Питание: ужин.
Музей вулканов Вулканариум и Халактырский пляж
Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой.
Утром после завтрака отправимся на Халактырский пляж на Тихом океане интересный тем, что песок на нем чёрного цвета — вулканического происхождения.
В ясную погоду с пляжа открывается красивый вид на окрестные вулканы, голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно передать словами, какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки!
Затем мы поедем в Петропавловск-Камчатский, сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки — вулканах — до того, как их увидим.
Пообедаем в кафе при музее и прогуляемся по набережной Авачинской бухты.
Зайдем в магазины сувениров от камчатских производителей.
К вечеру вернемся в отель.
Питание: завтрак, обед.
Вулкан Горелый
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 3–4 часов), восхождение на вулкан.
По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м.
Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4–5 часов.
Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью в обычной жизни.
Перекусим и отправимся обратно в город.
По погодным условиям, если вершина вулкана Горелый будет закрыта облаками гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый и пр.).
Мутновская ГеоТЭС — геотермальная станция, — здесь из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.
Мимо станции можно пройти по тропе к «Малой долине гейзеров» — на самом деле, это активное фумарольное поле, горячие газы которого подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) — 750 м.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку по кромке кратера вулкана!
Если не будет низкой облачности, то увидим древнейшие следы извержений, фумарольное поле, кислотно-желтые от серы, посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья падает 80-метровый водопад.
К Мутновскому вулкана туда-обратно 8 км, набор высоты (а затем сброс) 400 м.
По погодным условиям, если будет низкая облачность и слишком много снега (такое может быть в конце июля — начале августа, что затруднит проезд даже для внедорожного транспорта) гид может принять решение об изменении плана на сегодняшний день и посетить другую локацию (Вилючинский водопад, Малую «долину гейзеров», Мутновскую Геотермальную станцию, пещеры вулкана Горелый).
Так как вулкан Мутновский очень активный, то иногда МЧС закрывает тропу по его склонам, поэтому программа этого дня может бы изменена.
Питание: завтрак, обед-ланчбокс.
Свободный день
Свободный день для дополнительных экскурсий:
- Морская прогулка по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В июле и августе наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская).
- Полет на вертолете в Долину гейзеров — местно не нуждающееся в представлении или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке.
- Восхождение на Авачинский вулкан — для тех, кто хочет преодолеть себя — это один из самых выскоих камчатских вулканов, при восхождении на него нужно набрать 1500 метров (а потом сбросить их на спуске).
- Серфинг на Халактырском пляже.
- Каякинг на океане.
- Прогулка на сапах.
- Конная прогулка под вулканами и пр.
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее!
Мы с удовольствием посоветуем вам, к кому из местных организаторов однодневных экскурсий обратиться.
Питание: завтрак.
Этно-стойбище и термальные источники
Сегодня мы отправимся в стойбище одного из коренных народов Камчатки, где будет обед не только из локальных продуктов, но и из блюд корякской кухни.
Можно будет потискать хаски — ездовые собаки с древних времен неразлучные спутники коряков, примерить национальную одежду, сфотографироваться в чуме.
Специально для нас будет организована фольклорная программа.
После вкусного обеда вернемся отдыхать и купаться в термальном бассейне в наш уютный отель.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Можно отправиться домой в любое время или продолжить знакомство с Камчаткой.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Голубая лагуна», 2-местное размещение, санузел в номере, есть чайник, фен, халаты, полотенца, тапочки.
Одноместное размещение возможно за доп. плату в случае наличия свободных номеров.
Варианты проживания
Голубая лагуна
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, приобретение снаряжения)
- Проживание в отеле «Голубая лагуна», 2-местное размещение
- Трансфер по программе
- Питание:все завтраки (6)4 обеда1 ужин
- Все завтраки (6)
- 4 обеда
- 1 ужин
- Услуги гида (инструктора-проводника)
- Регистрация группы в МЧС
- Экстренная спутниковая связь
- Оформление разрешения на нахождение на территории природного парка
- Посещение музея вулканов Вулканариума с экскурсией
- Посещение термального бассейна при отеле Голубая лагуна
- Посещение стойбища коренных народов
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Такси от/до аэропорта в день 1 и день 7
- Питание, не включенное в программу тура: 1 обед, 5 ужинов
- Дополнительные экскурсии на выбор в свободный день (по желанию)
- Доплата для иностранных граждан
- Туристическая страховка
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное
- Треккинговые палки (телескопические).
- Сидушка (хоба).
- Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка).
- Налобный фонарик (можно обычный, но налобный удобнее).
- Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л).
- Солнцезащитные очки.
Треккинговые палки можно взять в прокат на Камчатке, необходимо бронировать заранее.
Необязательное
- Power bank (зарядное устройство-аккумулятор).
- Мобильный телефон с зарядкой.
- Фотоаппарат.
- Часы наручные.
- Термос.
Косметичка
- Крем солнцезащитный (spf 30).
- Личная аптечка.
- Индивидуальные препараты.
- Пластырь;
- Наколенники ортопедические/эластичный бинт.
Одежда
- 1 футболка или рубашка с длинным рукавом.
- 2 ходовые футболки (синтетика).
- Бафф (шарф).
- Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп).
- Гамаши/фонарики на ботинки.
- Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка).
- Купальник/плавки.
- Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/ дождевик туристический до колен (не полиэтиленовый).
- Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).
- Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах.
- Носки треккинговые 2 пары.
- Перчатки тонкие.
- Пуховая жилетка или легкий пуховик.
- Теплая флисовая кофта.
- Термобелье тонкое (летнее).
- Шапка.
- Шорты (не джинсовые).
- Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся).
Документы
- Билеты или маршрутные квитанции.
- Деньги на дополнительные расходы.
- Копия паспорта РФ (или фото в телефоне).
- Паспорт РФ.
- Полис ОМС.
- Туристическая страховка с опцией активный отдых и треккинг.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какой ожидается температурный режим в туре?
Ночные температуры на Камчатке летом +5… +12°C, дневные +12… +25°C. Возможны дожди и сильные ветра.
- Есть ли сотовая связь на маршруте?
На дневных выездах практически не будет сотовой связи.
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
- Есть ли ограничения на посещение полуострова?
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Необходима туристическая страховка с опцией активный отдых и треккинг.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Включен ли трансфер в стоимость тура?
Мы не закладываем в стоимость тура трансфер из аэропорта и в аэропорт, так как в день на Камчатку прилетает в среднем 10 рейсов, что делает групповой трансфер не возможным, а индивидуальный стоит минимум 2000 руб. в один конец, что удорожит программу.
Рекомендуем воспользоваться такси (Яндекс или Убер), также можно заказать индивидуальный трансфер.
- Возможны ли изменения в программе?
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.