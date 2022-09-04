Вулканы Камчатки

За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки

4.4
3 отзыва
За несколько дней, вы увидите самые живые вулканы южной части Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а также вдоволь накупаетесь в целебных термальных источниках.

После каждой экскурсии к вулканам, не нужно преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до своей гостиницы или квартиры в Петропавловске, а на следующий день снова ехать в ту же сторону по дороге не лучшего качества. Гораздо рациональней это время потратить на отдых после экскурсии, обработать фотографии, поделиться впечатлениями и т. д. Именно поэтому мы ночуем на базе отдыха в комфортных условиях и не так далеко от наших вулканов.

Гарантируем, что путешествие произведет на Вас потрясающее впечатление! На протяжении тура Вы будете окружены заботой наших гидов, водителей и поваров.
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Вулканы Камчатки
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Релакс после физической нагрузки
Релакс после физической нагрузки
Искупаемся в восхитительных Дачных термальных источниках
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправимся на морскую прогулку в Авачинскую бухту и выйдем в Тихий океан
Звание "Покоритель вершин"
Звание "Покоритель вершин"
Совершим восхождения на вулканы Горелый и Авачинский
Кратер вулкана Мутновский
Кратер вулкана Мутновский
Посетим самую мощную фумарольную площадку в мире
Водопады Вачкажца
Водопады Вачкажца
Понаблюдаем, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз и любуемся горным озером Тахколоч

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Переезд к подножию Мутновского вулкана (100 км).

Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана. Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.

Мутновский вулкан –это один из самых старых действующих вулканов, имеющий один из самых крупных магматических резервуаров на Камчатке.

Но, несмотря на это, лавовых извержений Мутновского не было уже очень давно.

Однако, вулкан постоянно проявляет свою активность, извергая пар на протяжении последних столетий.

Пар –это не всегда мирное стечение. Иногда пар может накопиться в каком-то слое земли, а потом прорваться взрывом.

Это то, что называется фреатическим извержением, когда не идет лава, а вырываются огромные объемы пара и взрывают вмещающие породы.

Такие воронки взрывов есть во всем мире и одним из ярких примеров являются Дачные термальные источники.

Именно здесь можно увидеть, как выглядела наша планета на стадии ее зарождения, когда на поверхности земли извергались сотни тысяч вулканов одновременно.

В термальных проявлениях Дачных источников до сих пор сохранились уникальные термальные водоросли и микроорганизмы с доисторического времени.

Многочисленные булькающие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы и вулканчики – все это окружено насыщенной зеленью и альпийскими цветами (по сезону).

Туристы называют это место Малой Долиной гейзеров.

По соседству с источниками, расположилась Мутновская геотермальная электростанция.

На её территории есть небольшой бассейн с термальной водой, построенный работниками станции.

Очень часто, но не гарантировано, желающие могут в нем искупаться.

Обед ланч-боксы.

После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие) . Боковой фреатический кратер. Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
3 день

Вулкан Горелый

Завтрак.

Переезд (90 км) к вулкану Горелый.

Несложный подъем на вулкан (2,5-3 часа).

Осмотр кратеров.

Перекус сухим пайком.

Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа).

Ланч. Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Вулкан ГорелыйВулкан Горелый
4 день

Водопады горного массива Вачкажец

После завтрака в гостинице выезжаем в район горного массива Вачкажец.

73 км по асфальту, 12 км по грунтовой дороге, затем 3 км по лесу пешком и мы достигаем горного озера Тахколоч, которое уютно расположилось в небольшой долине между двух хребтов.

Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды.

Продолжаем движение вверх – и вот мы уже в горном цирке, в окружении красивейших скал-останцев.

Немного погуляв по горному цирку, мы идем смотреть очередной шедевр.

Спускаемся вниз, по пути поприветствовав уже знакомых нам сусликов евражек и перебравшись по камням через речку, подходим к водопаду.

Понаблюдав, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз, при падении делясь на отдельные струи и множество кристальных капель, ощутив прохладу и умывшись брызгами чистейшей воды, возвращаемся к автомобилю.

Обедаем ланч-боксами.

Возвращаемся в гостиницу.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночуем в гостинице.

Водопады горного массива ВачкажецВодопады горного массива ВачкажецВодопады горного массива ВачкажецВодопады горного массива Вачкажец
5 день

Морская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов

Завтрак.

Трансфер в морской порт г. Петропавловска- Камчатского.

Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков.

За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на "домашние" вулканы.

Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Размещение в альпийском лагере (домики на 4-10 человек).

Ужин в столовой.

Ночь в туристских домиках.

Морская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулкановМорская прогулка. Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов
6 день

Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Восхождение в кратер Авачинского вулкана.

Восхождение длится 6-8 часов, не требует навыков альпинизма.

Обед сухим пайком во время подъема.

Часовая экскурсия по кратеру.

Осмотр лавовой пробки, которая запечатала кратер после извержения в 1991г.

Наблюдение за фумарольной активностью вулкана.

Возвращение в лагерь (спуск продолжается 3-4 часа).

Ужин.

Переезд в гостиницу города.

Ночь в гостинице.

Авачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийАвачинский вулкан. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице (5 ночей) и в альпийском лагере на Авачинском перевале (1 ночь) (подробности уточняйте при бронировании тура).

Размещение преимущественно в гостиницах «Гейзер» или «Арсеньев», иногда «Авача» и «Петропавловск», если в первых двух закончились места.

В туре не предусмотрено подселение.

Доплата за одноместное размещение – 7 500 – 9 000 руб. Ночь у подножия Авачинского вулкана перед восхождением — размещение в балках, там не может быть одноместного.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3*

5 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*Гостиница «Гейзер» 3*

Гостиница «Арсеньев» 3*

5 ночей

Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*Гостиница «Арсеньев» 3*

Гостиница «Авача»

5 ночей

К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.

Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.

В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.

Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»Гостиница «Авача»

Гостиница «Петропавловск»

5 ночей

Отель «Петропавловск» расположен в северной части города Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей кафе-бар и небольшая библиотека. Прогулка до автобусной остановки «Областная библиотека» занимает 5 минут.

Все номера и люксы оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником. В ванной комнате установлен душ.

В кафе отеля подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и закуски.

На территории отеля «Петропавловск» есть салон красоты, бизнес-центр и экскурсионное бюро.

Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»Гостиница «Петропавловск»

Альпийский лагерь

1 ночь

Тур предусматривает проживание в альпийском лагере на Авачинском перевале (домик на 4-10 человек).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Проживание в альпийском лагере(домик на 4-10 человек, 3-х разовое питание)
  • Трансфер по программе
  • Услуги гидов и экскурсовода
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обед и ужины на городской части тура (400-500 руб в кафе, 1000-2000 руб в ресторане)
  • Доплата за одноместное размещение – 7 500 – 9 000 руб. (кроме альп. лагеря на Авачинском перевале)
  • Баня или душ на Авачинском перевале
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки на жесткой подошве или высокие кроссовки на жесткой подошве обязательно с хорошим протектором;
  2. Гамаши;
  3. Сменная обувь (кроссовки, кеды);
  4. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка) и штаны;
  5. Флиска или свитер;
  6. Термобелье, футболка;
  7. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана);
  8. Перчатки (х/б);
  9. Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре;
  10. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце);
  11. Солнцезащитные очки;
  12. Солнцезащитный крем;
  13. Репеллент;
  14. Предметы личной гигиены;
  15. Личная аптечка;
  16. Налобный фонарик;
  17. Фото и видео аппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки;
  18. Небольшой рюкзак на 30-50 литров;
  19. Альпенштоки – треккинговые палки (желательно, но не обязательно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Транспорт используется разный от автобусов различной пассажировместимости (18- 45 мест, Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.) до джипов (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.) и микроавтобусов (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства. При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек. Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях).

Большинство машин с кондиционерами, но не все. На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
4 сен 2022
Тур в целом хороший. Жаль, что один из вулканов отменился по погодным причинам, но кажется замена могла быть поинтересней
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Павел!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Л
22 авг 2022
Интересная, насыщенная, разноплановая программа тура. Но только один нюанс - она для людей с хорошей физической подготовкой. Гвоздем программы стало восхождение на Авачинский вулкан длительностью 11 часов. Это была сложная, но, безусловно, запоминающаяся экскурсия.
Т
2 авг 2022
Тур продуманный и насыщенный. Отдых получился замечательный. Если есть дефицит времени, то это именно тот тур, который позволит увидеть красоты края и погрузит в его атмосферу

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