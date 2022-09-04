Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд к подножию Мутновского вулкана (100 км).
Посещение Дачных термальных источников, расположенных на северном склоне Мутновского вулкана. Пешая часть маршрута составляет около 40 минут в одну сторону.
Мутновский вулкан –это один из самых старых действующих вулканов, имеющий один из самых крупных магматических резервуаров на Камчатке.
Но, несмотря на это, лавовых извержений Мутновского не было уже очень давно.
Однако, вулкан постоянно проявляет свою активность, извергая пар на протяжении последних столетий.
Пар –это не всегда мирное стечение. Иногда пар может накопиться в каком-то слое земли, а потом прорваться взрывом.
Это то, что называется фреатическим извержением, когда не идет лава, а вырываются огромные объемы пара и взрывают вмещающие породы.
Такие воронки взрывов есть во всем мире и одним из ярких примеров являются Дачные термальные источники.
Именно здесь можно увидеть, как выглядела наша планета на стадии ее зарождения, когда на поверхности земли извергались сотни тысяч вулканов одновременно.
В термальных проявлениях Дачных источников до сих пор сохранились уникальные термальные водоросли и микроорганизмы с доисторического времени.
Многочисленные булькающие кипящие источники, парогазовые струи, грязевые котлы и вулканчики – все это окружено насыщенной зеленью и альпийскими цветами (по сезону).
Туристы называют это место Малой Долиной гейзеров.
По соседству с источниками, расположилась Мутновская геотермальная электростанция.
На её территории есть небольшой бассейн с термальной водой, построенный работниками станции.
Очень часто, но не гарантировано, желающие могут в нем искупаться.
Обед ланч-боксы.
После экскурсии переезд в г. Петропавловск- Камчатский / Елизово.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд (90 км) к вулкану Горелый.
Несложный подъем на вулкан (2,5-3 часа).
Осмотр кратеров.
Перекус сухим пайком.
Спуск с вулкана к автомобилю (2 часа).
Ланч. Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
После завтрака в гостинице выезжаем в район горного массива Вачкажец.
73 км по асфальту, 12 км по грунтовой дороге, затем 3 км по лесу пешком и мы достигаем горного озера Тахколоч, которое уютно расположилось в небольшой долине между двух хребтов.
Полюбовавшись прекрасными видами, идем дальше вдоль ручья с каскадами водопадов из чистейшей родниковой воды.
Продолжаем движение вверх – и вот мы уже в горном цирке, в окружении красивейших скал-останцев.
Немного погуляв по горному цирку, мы идем смотреть очередной шедевр.
Спускаемся вниз, по пути поприветствовав уже знакомых нам сусликов евражек и перебравшись по камням через речку, подходим к водопаду.
Понаблюдав, как с каменного обрыва вода с грохотом обрушивается вниз, при падении делясь на отдельные струи и множество кристальных капель, ощутив прохладу и умывшись брызгами чистейшей воды, возвращаемся к автомобилю.
Обедаем ланч-боксами.
Возвращаемся в гостиницу.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночуем в гостинице.
Завтрак.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска- Камчатского.
Морская прогулка по Авачинской бухте с осмотром скал Три брата и выходом в Тихий океан к о. Старичков.
За время прогулки мы сможем полюбоваться отвесными мысами и скалами, различными морскими птицами и животными (нерпы, каланы, сивучи, касатки и др.) и конечно видами на "домашние" вулканы.
Все желающие смогут испытать себя в морской рыбалке.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Размещение в альпийском лагере (домики на 4-10 человек).
Ужин в столовой.
Ночь в туристских домиках.
Завтрак.
Восхождение в кратер Авачинского вулкана.
Восхождение длится 6-8 часов, не требует навыков альпинизма.
Обед сухим пайком во время подъема.
Часовая экскурсия по кратеру.
Осмотр лавовой пробки, которая запечатала кратер после извержения в 1991г.
Наблюдение за фумарольной активностью вулкана.
Возвращение в лагерь (спуск продолжается 3-4 часа).
Ужин.
Переезд в гостиницу города.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает размещение в гостинице (5 ночей) и в альпийском лагере на Авачинском перевале (1 ночь) (подробности уточняйте при бронировании тура).
Размещение преимущественно в гостиницах «Гейзер» или «Арсеньев», иногда «Авача» и «Петропавловск», если в первых двух закончились места.
В туре не предусмотрено подселение.
Доплата за одноместное размещение – 7 500 – 9 000 руб. Ночь у подножия Авачинского вулкана перед восхождением — размещение в балках, там не может быть одноместного.
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
К услугам гостей этого разместившегося в самом центре Петропавловска-Камчатского отеля спа-салон с сауной и тренажерным залом. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, до автобусной остановки "Комсомольская площадь" 5 минут ходьбы.
Классически оформленные номера отеля "Авача" оснащены холодильником и располагают собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями. За дополнительную плату предоставляется Wi-Fi.
В 2 ресторанах отеля "Авача" сервируют фирменные блюда европейской и азиатской кухонь, а в баре, оформленном в загородном стиле, подают напитки. Ежедневно для гостей накрывают континентальный завтрак.
Отель «Петропавловск» расположен в северной части города Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей кафе-бар и небольшая библиотека. Прогулка до автобусной остановки «Областная библиотека» занимает 5 минут.
Все номера и люксы оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником. В ванной комнате установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и закуски.
На территории отеля «Петропавловск» есть салон красоты, бизнес-центр и экскурсионное бюро.
Тур предусматривает проживание в альпийском лагере на Авачинском перевале (домик на 4-10 человек).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Транспорт используется разный от автобусов различной пассажировместимости (18- 45 мест, Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.) до джипов (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.) и микроавтобусов (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства. При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек. Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях).
Большинство машин с кондиционерами, но не все. На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.