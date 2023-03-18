Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке

Увидеть, как выглядят вулканы изнутри, пройтись по лавовым потокам и порыбачить на реке и океане

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Зовём любителей приключений исследовать край вулканов вдоль и поперёк. Мы совершим восхождения на вулканы Горелый, Мутновский и Плоский Толбачик. Выйдем на катере в открытый океан.

Вы увидите сивучей, стаи птиц, если повезёт, посмотрите на косаток и медведей в их естественной среде обитания. Будем купаться в термальных источниках, ловить рыбу и сплавляться на рафтах по реке Быстрой.

А фантастические виды дымящих фумарол и гейзеров заставят забыть, что вы всё ещё на земле, а не улетели на другую планету.
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Земля чудес: восхождения, сплав на рафтах и морская прогулка на Камчатке
Ближайшие даты:
20
июл
5
авг
21
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендованный возраст участников — от 14 до 65 лет.

Рекомендуемый список экипировки для тура: треккинговая обувь на твердой рифленой подошве, кроссовки, тапочки, ветро- и влагозащитная куртка с капюшоном,
ветро- и влагозащитные штаны, свитер или толстовка (флис), брюки ходовые (треккинговые), брюки летние или джинсы, шорты, термобелье верх-низ (легкое для активного движения), термобелье теплое верх-низ (флис) на случай плохой погоды, шапочка теплая, перчатки — 2 пары (лучше флис), носки треккинговые (2 пары), теплые носки запасные, футболка с коротким или длинным рукавом, головной убор от солнца (кепка, панама или бафф), дождевик.
Снаряжение: рюкзак для восхождений и экскурсий объем 25-35 литров, треккинговые палки, налобный фонарик + запасные батарейки, спальник на температуру: 0 или −5 градусов комфорт, солнцезащитные очки.
Прочее: солнцезащитный крем, защитная помада, средство от комаров, купальные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальная аптечка, полотенце (микрофибра), powerbank (по желанию).

Спальник рекомендуется иметь с собой, но мы можем предоставить спальник в аренду, если личного нет. В этом случае советуем взять с собой личный вкладыш в спальник. Спальник — 200 руб. в день. Треккинговые палки — 150 руб. в день.

На участках маршрутов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на
высотах 1000 м и выше может резко понижаться.

Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно.

В целях безопасности и комфорта туристов последовательность выполнения
программы тура (с сохранением экскурсионной программы) решением организаторов
может меняться.

Река Быстрая является правым притоком реки Большой, крупнейшей реки западного
побережья Камчатки, впадающей в Охотское море. Сюда на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч. Довольно многочисленны в бассейне реки проходной голец, хариус, микижа, кунджа. Быстрая является типичной горной рекой, протекает среди живописных лесистых гор. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Рыбалка проводится с берега во время стоянок и с рафтов во время движения по реке
спиннингом на блесну. Инструктор-водник управляет судном при помощи распашных весел. Для личной безопасности участникам сплавов выдаются спасательные жилеты.
Лов лососевых на территории Камчатского края разрешен только по лицензиям:
общее количество вылавливаемой по лицензиям рыбы не лимитировано при соблюдении принципа «поймал-отпустил», т. е. вся пойманная рыба должна аккуратно освобождаться от крючка и выпускаться в реку. В качестве трофея или для приготовления пищи разрешено брать виды и количество рыб, указанные в лицензии.
На этом участке реки Быстрая отсутствуют пороги, вода спокойная.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Елизово, аэропорт, 10:10 по местному времени
Завершение: Елизово, аэропорт, 12:40 по местному времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Рыбалка
Животные
Вулканы
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