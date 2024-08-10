2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
24 900₽ за человека
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
104 900₽ за человека
5 дней
Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
Порыбачить с лодки и берега в дикой местности и попробовать поймать 6 видов из семейства лососёвых
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «За городом и природа»
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