За городом и природа – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
На машине
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
10 авг в 08:00
14 авг в 08:00
24 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
На машине
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
104 900 за человека
Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
5 дней
Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
Порыбачить с лодки и берега в дикой местности и попробовать поймать 6 видов из семейства лососёвых
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
62 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
  2. Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
  3. Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Авачинская бухта
  2. Вулкан Мутновский
  3. Халактырский пляж
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 104 900.
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