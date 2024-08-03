11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кандалакши. Вас ждут захватывающие виды, водопады и этнографические комплексы
Начало: По вашему адресу
9 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 августа 2024Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
- ММария2 августа 2024Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!
- ААнна17 июля 2024Артём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моё проживание, очень внимательный и
- ММаргарита14 июля 2024Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательное путешествие получилось. Артём показал нам красивейшие места. Сами самостоятельно мы бы столько не посмотрели. Однозначно заслуживает 5 звезд!!! Запасайтесь хорошим настроением и в путь! Артём, спасибо огромное!
- ССветлана18 июня 2024Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Что ещё посмотреть»
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