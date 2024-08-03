Что ещё посмотреть – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Кандалакше, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
На машине
3 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кандалакши. Вас ждут захватывающие виды, водопады и этнографические комплексы
Начало: По вашему адресу
9 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
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    собачками, все справились с маршрутом на отлично. Пожилым людям я бы рекомендовала эту экскурсию только если они в хорошей физической форме, ну и с совсем маленькими детьми, наверное, будет сложно. Периодически приходилось забираться на скалы и спускаться по скалам вниз, это довольно увлекательно и добавляет изюминку в маршрут. Виды во время экскурсии - это что-то волшебное и сказочное, невероятно красиво! Сами бы мы эту тропу точно не нашли, поэтому рады, что пошли на экскурсию. К тому же узнали много интересного. Юлия отвечала на абсолютно все наши вопросы, дала рекомендации. Гид просто супер, рекомендуем!

    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!
  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Артём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моё проживание, очень внимательный и
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    доброжелательный. На этой экскурсии я окончательно влюбилась в красоту Мурманской области. Советую и вам (тем, кто читает отзыв, и ещё здесь не был) посетить это место. А Артёму хочу пожелать продолжать знакомить людей с Терским побережьем. Ты заражаешь людей своей любовью к этим местам!

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  • М
    Маргарита
    14 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
    Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Замечательное путешествие получилось. Артём показал нам красивейшие места. Сами самостоятельно мы бы столько не посмотрели. Однозначно заслуживает 5 звезд!!! Запасайтесь хорошим настроением и в путь! Артём, спасибо огромное!
  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
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    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
  2. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
  3. Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Набережная
  3. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2024
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