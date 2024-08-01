Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кандалакшский лабиринт
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: В Кандалакше
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
31 авг в 15:00
1 сен в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Кандалакшский лабиринт
    25 июля совершили сказочное путешествие по Кандалакшскому заповеднику с Дмитрием. Красота, величие северной природы, глубокая тишина, такая непривычная для городского
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    человека. Дмитрий очень эрудированный человек, он не останавливливается на простом обьяснении, а предлагает несколько версий. Знакомясь с Лабиринтом мы узнали несколько вариантов происхождения Лабиринта. Наш проводник в мир истории и природы Кандалакшского района не безразличный человек и благодаря ему мы с внучкой полюбили этот удивительный край. Будем рекомендовать друзьям и собираемся приехать полной семьей в следующем году.

  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Спасибо Дмитрию за экскурсию. Несмотря на дождливую погоду наш поход состоялся. Посмотрели и монастырский наволок, и берег Белого моря. Извилистыми
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    тропами через лес добрались до лабиринта, и даже по нему самому прошлись! Могу рекомендовать экскурсию всем - такой тишины, ощущения спокойствия, уединения, близости к природе почти нигде не встретишь. И запах моря! Я еще много нового узнала о поморах. Дмитрий - доброжелательный, знающий человек, который всегда готов пойти навстречу. С удовольствием схожу с ним в поход еще раз.

  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Крестовая гора - очей очарование
  3. Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Набережная
  3. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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