На Рождество – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кандалакше, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 40003 600 за всё до 2 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
25 сен в 08:30
29 сен в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.
Фототур к самому Белому морю
На машине
13 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур к самому Белому морю: уникальные кадры Севера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кандалакше и её окрестностям, чтобы запечатлеть самые живописные уголки Севера. Вас ждут незабываемые кадры
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
25 сен в 08:30
29 сен в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    17 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
    Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
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    собачками, все справились с маршрутом на отлично. Пожилым людям я бы рекомендовала эту экскурсию только если они в хорошей физической форме, ну и с совсем маленькими детьми, наверное, будет сложно. Периодически приходилось забираться на скалы и спускаться по скалам вниз, это довольно увлекательно и добавляет изюминку в маршрут. Виды во время экскурсии - это что-то волшебное и сказочное, невероятно красиво! Сами бы мы эту тропу точно не нашли, поэтому рады, что пошли на экскурсию. К тому же узнали много интересного. Юлия отвечала на абсолютно все наши вопросы, дала рекомендации. Гид просто супер, рекомендуем!

    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
  2. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
  3. Фототур к самому Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в сентябре 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 54 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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