читать дальше

собачками, все справились с маршрутом на отлично. Пожилым людям я бы рекомендовала эту экскурсию только если они в хорошей физической форме, ну и с совсем маленькими детьми, наверное, будет сложно. Периодически приходилось забираться на скалы и спускаться по скалам вниз, это довольно увлекательно и добавляет изюминку в маршрут. Виды во время экскурсии - это что-то волшебное и сказочное, невероятно красиво! Сами бы мы эту тропу точно не нашли, поэтому рады, что пошли на экскурсию. К тому же узнали много интересного. Юлия отвечала на абсолютно все наши вопросы, дала рекомендации. Гид просто супер, рекомендуем!