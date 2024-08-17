скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 40003 600₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
25 сен в 08:30
29 сен в 08:30
от 54 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур к самому Белому морю: уникальные кадры Севера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кандалакше и её окрестностям, чтобы запечатлеть самые живописные уголки Севера. Вас ждут незабываемые кадры
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
25 сен в 08:30
29 сен в 08:30
от 54 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий17 августа 2024Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
- ИИрина3 августа 2024Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
- ММария2 августа 2024Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в сентябре 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 54 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кандалакше на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь