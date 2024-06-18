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красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.