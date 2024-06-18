12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от 54 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 июня 2024Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
- ООльга28 февраля 2024Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
- ААлександр8 января 2024Ковда в декабре 2023-го.
- ЕЕлена25 июня 2023Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Однодневные»
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