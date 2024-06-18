Однодневные – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Кандалакше, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
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    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
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    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
  2. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  3. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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