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тропами через лес добрались до лабиринта, и даже по нему самому прошлись! Могу рекомендовать экскурсию всем - такой тишины, ощущения спокойствия, уединения, близости к природе почти нигде не встретишь. И запах моря! Я еще много нового узнала о поморах. Дмитрий - доброжелательный, знающий человек, который всегда готов пойти навстречу. С удовольствием схожу с ним в поход еще раз.