3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: В Кандалакше
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кандалакши. Вас ждут захватывающие виды, водопады и этнографические комплексы
Начало: По вашему адресу
9 авг в 08:00
17 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 августа 202425 июля совершили сказочное путешествие по Кандалакшскому заповеднику с Дмитрием. Красота, величие северной природы, глубокая тишина, такая непривычная для городского
- ААнна17 июля 2024Артём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моё проживание, очень внимательный и
- ВВалентина15 июля 2024Спасибо Дмитрию за экскурсию. Несмотря на дождливую погоду наш поход состоялся. Посмотрели и монастырский наволок, и берег Белого моря. Извилистыми
- ММаргарита14 июля 2024Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательное путешествие получилось. Артём показал нам красивейшие места. Сами самостоятельно мы бы столько не посмотрели. Однозначно заслуживает 5 звезд!!! Запасайтесь хорошим настроением и в путь! Артём, спасибо огромное!
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «За городом и природа»
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