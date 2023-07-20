Отправимся за полярный круг к Белому морю и бескрайним тундрам. Пройдём по тропе через карельский лес на гору Ельнюн, что в Лапландском заповеднике.



Заедем в гости к саамам на шаманский ритуал у огня, кормление оленей и чаепитие с брусничным пирогом. Прогуляемся по Мурманску и Кандалакше. Желающие дополнительно смогут посетить Териберку и увидеть Северный Ледовитый океан. Трансфер от Ярославля и обратно входит в стоимость. Возможно организовать переезд из других городов.