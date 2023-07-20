Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море

Влюбиться в арктические пейзажи, покормить оленей и увидеть коллекцию минералов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся за полярный круг к Белому морю и бескрайним тундрам. Пройдём по тропе через карельский лес на гору Ельнюн, что в Лапландском заповеднике.

Заедем в гости к саамам на шаманский ритуал у огня, кормление оленей и чаепитие с брусничным пирогом. Прогуляемся по Мурманску и Кандалакше. Желающие дополнительно смогут посетить Териберку и увидеть Северный Ледовитый океан. Трансфер от Ярославля и обратно входит в стоимость. Возможно организовать переезд из других городов.
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Путешествие в Лапландию: саамы, треккинг на гору и Белое море
Ближайшие даты:
20
июл
17
авг
14
сен
5
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Вичуга, Гороховец, Кинешма, Ковров, Шуя.

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.):
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь, Воскресенск.)

Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.):
Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва / Ярославль в 1-й день или Кандалакша во 2-й день
Завершение: Мурманск в 5-й день или Москва / Ярославль на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Можно с детьми
Выездные
Многодневные туры
Популярные места
Природа и пейзажи

Похожие туры из Кандалакши

Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Экскурсионный тур «Сплав по реке Умба с выходом в Белое море» на 7 дней
г. Апатиты
9 июля
16 июля
23 июля
30 июля
от 3000025 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кандалакше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кандалакше
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ