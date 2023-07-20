Влюбиться в арктические пейзажи, покормить оленей и увидеть коллекцию минералов
Заедем в гости к саамам на шаманский ритуал у огня, кормление оленей и чаепитие с брусничным пирогом. Прогуляемся по Мурманску и Кандалакше. Желающие дополнительно смогут посетить Териберку и увидеть Северный Ледовитый океан. Трансфер от Ярославля и обратно входит в стоимость. Возможно организовать переезд из других городов.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Вичуга, Гороховец, Кинешма, Ковров, Шуя.
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.):
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь, Воскресенск.)
Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.):
Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва / Ярославль в 1-й день или Кандалакша во 2-й деньЗавершение: Мурманск в 5-й день или Москва / Ярославль на следующий день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.