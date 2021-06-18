Преимущества этого путешествия:
09:00 Выезд из г. Мурманск в г. Кандалакша, ночевка на берегу живописной реки Колвица.
Экскурсия к водопаду и по населенному пункту Колвица.
Завтрак, отъезд к месту начала сплава – мосту через реку Колвица, подготовка катамаранов, сплав по реке Колвица до Черного порога.
Отъезд к месту ночлега – берег Белого моря в районе с. Кузрека.
Завтрак, сбор лагеря, посещение старинного поморского села Кашкаранцы, расположенного на берегу Белого моря.
Первое упоминание рыболовной тони в Кашкаранцах относится ко второй половине XV века.
Посещение с. Умба и возвращение в г. Мурманск в около 21:00.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.