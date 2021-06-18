Сплавлялись по Колвице 11.06.2021-13.06.2021

За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной сложности, покатали в Белом море и побывали в интересной поморской деревне Тетрино, отведав вкусной ухи на морском берегу.

Для тех, кто ни разу не сплавлялся на катах - это отличный вариант по нагрузке и уровню сложности, определенно рекомендую👍 И даже те, кто уже сплавлялся прежде, все равно рекомендую - прекрасный экскурсионный маршрут, интересная река и хорошая теплая компания 🙂