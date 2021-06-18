Сплав по реке Колвица до Белого моря

Колвица - великолепная река. Очень хороша для тренировок, как для начинающих, так

5
3 отзыва
Колвица – великолепная река. Очень хороша для тренировок, как для начинающих, так и для подготовленных команд. Порогов достаточно для насыщенного динамичного сплава.
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Сплав по реке Колвица до Белого моря
Ближайшие даты:
08
июл
29
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • во время сплава мы получим основы необходимых специальных знаний и навыков в технике водного туризма;
  • сплав на катамаранах даёт хорошие навыки командной работы, он техничнее и эмоциональнее, чем сплав на рафтах и безопаснее сплава на байдарках;
  • характер препятствий позволяет организовать фото и видеосъемку своих приключений.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия к водопаду, гора Круглая

09:00 Выезд из г. Мурманск в г. Кандалакша, ночевка на берегу живописной реки Колвица.

Экскурсия к водопаду и по населенному пункту Колвица.

2 день
Река Колвица – порог Черный

Завтрак, отъезд к месту начала сплава – мосту через реку Колвица, подготовка катамаранов, сплав по реке Колвица до Черного порога.

Отъезд к месту ночлега – берег Белого моря в районе с. Кузрека.

3 день
Тоня &quot;Тетрино&quot;

Завтрак, сбор лагеря, посещение старинного поморского села Кашкаранцы, расположенного на берегу Белого моря.

Первое упоминание рыболовной тони в Кашкаранцах относится ко второй половине XV века.

Посещение с. Умба и возвращение в г. Мурманск в около 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять в прокат бесплатно.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 июня 2021
Сплавлялись по Колвице 11.06.2021-13.06.2021
За три дня мы пересекли Кольский полуостров, сплавились по реке Колвица, довольно красивой, насыщенной интересными участками разной сложности, покатали в Белом море и побывали в интересной поморской деревне Тетрино, отведав вкусной ухи на морском берегу.
Для тех, кто ни разу не сплавлялся на катах - это отличный вариант по нагрузке и уровню сложности, определенно рекомендую👍 И даже те, кто уже сплавлялся прежде, все равно рекомендую - прекрасный экскурсионный маршрут, интересная река и хорошая теплая компания 🙂
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!

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