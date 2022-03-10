Умба – красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера – Умбозера, зажатого между горными массивами. Вода в ней чистейшая, голубовато-зеленого цвета.

Нас ждет удивительная северная природа и заряд энергией надолго вперед

Получим колоссальное удовольствие от прохождения порогов на рафтах

Ночевать мы будем на берегу реки в палатках под убаюкивающие звуки природы

Программа тура по дням

1 день Приезд к месту начала сплава, начало сплава

В 09:00 выезжаем из Мурманска через г. Апатиты до поселка Октябрьский. Доезжаем до автомобильного моста. На берегу собираем катамараны и завтракаем. Идем до первого порога Падун (3-4 к.с.). Порог около 1 километра длиной, состоит из нескольких ступеней. После Падуна, пройдя несколько перекатов, выходим в Верхнее Капустное озеро. По озеру идем до левой протоки в Среднее Капустное озеро. В протоке расположился мощный порог Верхний Капустный (2 к.с.). Там же встаём на ночлег. Пройденное расстояние: 20 км.

2 день Нижнее Капустное озеро, порог Разбойник

Через пролив идем в Нижнее Капустное озеро. По Нижнему озеру проходим до начала реки. После небольшого разлива начинается порог Разбойник 2-3 к.с. После Разбойника есть несколько хороших стоянок в сосновом лесу. Ночевка на левом берегу. Пройденное расстояние: 10 км.

3 день Семивёрстный порог, Жемчужный плес

Пройдя два небольших разлива, называемых Дедковыми Ламбинами, выходим в большую Дедкову Ламбину. Через несколько километров проходим остатки старого моста. Ещё через несколько километров начинается Семивёрстный порог (1-2 к.с.). После Семивёрстного начинается красивейший Жемчужный плес, его длина 3-4 км. Место действительно красивое с хорошими стоянками по берегам. Ночевка. Пройденное расстояние: 14 км.

4 день Порог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, Канозеро

После Жемчужного плёса проходим два порога (1 к.с.) Карежка-1 и Карежка-2, после которых начинается длинный порог Карельский (2 к.с.) около 1 километра длиной. Ещё через пару километров мы пройдём красивый и интересный порог Канозерский (3 к.с.). Дальше река впадает в Канозеро – огромное красивое озеро. По берегам и на островах Канозера обнаружены древние петроглифы. По Канозеру идем под мотором около 22 км. По пути посетим остров Скалистый. Около выхода из Канозера встанем на одном песчаных пляжей. Ночевка.

5 день Дневка

Днёвка. Делаем туристическую баню на Канозере.

6 день Протока Родвинга, пороги Большой и Малый Кривец

Из Канозера Умба вытекает двумя протоками – реками Кица и Родвинга, мы пойдём по Родвинге. До Пончозера встречаются небольшие перекаты, но в основном Родвинга спокойна. После выхода из Пончозера начинается мощный и очень длинный (около 3-х километров) порог Большой Кривец (2-3 к.с.). Бесконечная череда валов, бочек и прижимов. После небольшого плеса проходим Малый Кривец, который является прямым быстротоком. Пройденное расстояние: 15 км.

7 день Медвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъезд