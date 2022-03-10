Сплав по реке Умба

Умба - красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера - Умбозера, зажатого между горными

5
3 отзыва
Умба – красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера – Умбозера, зажатого между горными массивами. Вода в ней чистейшая, голубовато-зеленого цвета.
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Сплав по реке Умба
Ближайшие даты:
20
июл
16
авг

Что вас ожидает 🤩

Уединение с природой
Уединение с природой
Ночевать мы будем на берегу реки в палатках под убаюкивающие звуки природы
Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Получим колоссальное удовольствие от прохождения порогов на рафтах
Увлекательные путешествие
Увлекательные путешествие
Нас ждет удивительная северная природа и заряд энергией надолго вперед

Программа тура по дням

1 день
Приезд к месту начала сплава, начало сплава

В 09:00 выезжаем из Мурманска через г. Апатиты до поселка Октябрьский.

Доезжаем до автомобильного моста. 

На берегу собираем катамараны и завтракаем.

Идем до первого порога Падун (3-4 к.с.). 

Порог около 1 километра длиной, состоит из нескольких ступеней.

После Падуна, пройдя несколько перекатов, выходим в Верхнее Капустное озеро. 

По озеру идем до левой протоки в Среднее Капустное озеро. 

В протоке расположился мощный порог Верхний Капустный (2 к.с.).

Там же встаём на ночлег.

Пройденное расстояние: 20 км.

Приезд к месту начала сплава, начало сплаваПриезд к месту начала сплава, начало сплаваПриезд к месту начала сплава, начало сплаваПриезд к месту начала сплава, начало сплава
2 день
Нижнее Капустное озеро, порог Разбойник

Через пролив идем в Нижнее Капустное озеро. 

По Нижнему озеру проходим до начала реки.

После небольшого разлива начинается порог Разбойник 2-3 к.с.

После Разбойника есть несколько хороших стоянок в сосновом лесу. 

Ночевка на левом берегу.

Пройденное расстояние: 10 км.

Нижнее Капустное озеро, порог РазбойникНижнее Капустное озеро, порог РазбойникНижнее Капустное озеро, порог РазбойникНижнее Капустное озеро, порог Разбойник
3 день
Семивёрстный порог, Жемчужный плес

Пройдя два небольших разлива, называемых Дедковыми Ламбинами, выходим в большую Дедкову Ламбину.

Через несколько километров проходим остатки старого моста.

Ещё через несколько километров начинается Семивёрстный порог (1-2 к.с.).

После Семивёрстного начинается красивейший Жемчужный плес, его длина 3-4 км. 

Место действительно красивое с хорошими стоянками по берегам.

Ночевка.

Пройденное расстояние: 14 км.

Семивёрстный порог, Жемчужный плесСемивёрстный порог, Жемчужный плесСемивёрстный порог, Жемчужный плесСемивёрстный порог, Жемчужный плес
4 день
Порог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, Канозеро

После Жемчужного плёса проходим два порога (1 к.с.) Карежка-1 и Карежка-2, после которых начинается длинный порог Карельский (2 к.с.) около 1 километра длиной. 

Ещё через пару километров мы пройдём красивый и интересный порог Канозерский (3 к.с.).

Дальше река впадает в Канозеро – огромное красивое озеро. 

По берегам и на островах Канозера обнаружены древние петроглифы.

По Канозеру идем под мотором около 22 км. 

По пути посетим остров Скалистый.

Около выхода из Канозера встанем на одном песчаных пляжей.

Ночевка.

Порог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, КанозероПорог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, КанозероПорог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, КанозероПорог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, Канозеро
5 день
Дневка

Днёвка.

Делаем туристическую баню на Канозере.

6 день
Протока Родвинга, пороги Большой и Малый Кривец

Из Канозера Умба вытекает двумя протоками – реками Кица и Родвинга, мы пойдём по Родвинге.

До Пончозера встречаются небольшие перекаты, но в основном Родвинга спокойна. 

После выхода из Пончозера начинается мощный и очень длинный (около 3-х километров) порог Большой Кривец (2-3 к.с.). 

Бесконечная череда валов, бочек и прижимов. 

После небольшого плеса проходим Малый Кривец, который является прямым быстротоком.

Пройденное расстояние: 15 км.

Протока Родвинга, пороги Большой и Малый КривецПротока Родвинга, пороги Большой и Малый КривецПротока Родвинга, пороги Большой и Малый КривецПротока Родвинга, пороги Большой и Малый Кривец
7 день
Медвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъезд

Дальше проходим стационарные рыбацкие сети, которые перегораживают всю реку. 

Они установлены для контроля численности сёмги, потому что Умба – нерестовая река.

После сетей Умба достаточно узкая и быстрая до самой деревни Погост, от которой начинается большой Медвежий плёс, который идём под мотором.

Плёс тянется до бетонного моста автодороги Умба – Кандалакша. 

Через 3-4 км ниже моста начинается порог Паялка 3-4 к.с.

 Один из самых мощных и красивых порогов на реке, порог состоит из двух ступеней, разделённых небольшим разливом. 

Буквально через 200 метров после Паялки проходим несложный порог с огромной высоты валом. 

И ещё метров через 500, после автомобильного моста в дер. 

Старая Умба, проходим порог Морской.

Буквально через 200 метров после Паялки проходим несложный порог с огромной высоты валом. 

И ещё метров через 500, после автомобильного моста в дер. Старая Умба, проходим порог Морской.

Трансфер 130 км до города Кандалакша, ориентировочно к 19:00, либо в Мурманск к 22:00.

Пройденное расстояние: 23 км.

Медвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъездМедвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъездМедвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъездМедвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание на маршрутепрокат общегруппового снаряжения (включая палатки)прокат катамаранов
  • Спасжилетов
  • Гермомешковтрансфер из г. Мурманска и Апатит в п. Октябрьский к месту стартатрансфер из п. Умба в Кандалакшу и г. Мурманскинструкторавтотранспортные переездыгрупповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска / Аппатит и обратно в Мурманск / Кандалакшудополнительные услуги и экскурсии
  • Не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).

Комаров и мошек на реке достаточно много - больше, чем в Карелии. Желательно иметь одежду, не прокусываемую комарами, и взять с собой репелленты. На скалистых продуваемых стоянках их почти нет.

Погода на Кольском достаточно суровая: Умба находится за полярным кругом и вытекает из горного озера, вода летом не прогревается выше 15 градусов, бывает, опускается до 10-12 градусов, хотя в мелководных озёрах, через которые проходит наш маршрут, вода бывает теплее. Нужно ответственно подойти к выбору личного снаряжения, чтобы чувствовать себя комфортно. Наиболее тёплое время — с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от 10 до 20 градусов, ночью от 5 до 12.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

В 9:00 мы выдвигаемся с участниками сплава из Мурманска, а также встречаем в городе Апатиты, на железнодорожном вокзале в 10:00 утра.

Обратный трансфер 130 км до города Кандалакша, ориентировочно к 19:00, либо в Мурманск к 22.00.

Условия сплава

Условия походные.

Питание 3-разовое, готовим на костре, живём в палатках (предоставляются клубом, но можно брать свои, кому удобно).

Встаём в самых красивых местах на реке. Гребём по 3-5 часов в день, проходим пороги, в середине маршрута и в конце делаем днёвку.

Леса Кольского полуострова богаты грибами и ягодами. В зависимости от месяца можно полакомиться морошкой, черникой, голубикой, брусникой, костяникой, белыми грибами, подосиновиками, подберёзовиками, моховиками, лисичками и сыроежками.

Удастся ли порыбачить?

Рыбы в реке много, водятся форель, хариус, семга, горбуша (заходит в реку на нерест раз в два года), щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы в р. Умбе запрещена. Но обычно ее всё же ловят.

Будет ли связь?

Сотовые телефоны ловят в начале и конце маршрута. Основная часть маршрута проходит по глухим местам. Лучше всего берёт Мегафон.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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