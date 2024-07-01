Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Каргополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Погрузитесь в атмосферу 17 века, изучая уникальные росписи потолков деревянного храма. Завершите экскурсию чаепитием с каргопольскими пирогами
Начало: На Соборной площади
Завтра в 18:00
10 авг в 09:00
1 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    1 июля 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
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    еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)

    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  1. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
  2. Добро пожаловать в Каргополь
  3. Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в августе 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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