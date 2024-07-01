1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
от 1 000₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Погрузитесь в атмосферу 17 века, изучая уникальные росписи потолков деревянного храма. Завершите экскурсию чаепитием с каргопольскими пирогами
Начало: На Соборной площади
Завтра в 18:00
10 авг в 09:00
1 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада1 июля 2024Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в августе 2024
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