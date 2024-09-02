На Рождество – экскурсии в Каргополе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Каргополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1 000 за всё до 2 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Лучший выбор
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
Сегодня в 20:30
15 сен в 00:00
от 5 300 за всё до 4 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Погрузитесь в атмосферу 17 века, изучая уникальные росписи потолков деревянного храма. Завершите экскурсию чаепитием с каргопольскими пирогами
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • п
    полина
    2 сентября 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Данное мероприятие помогло нам познакомиться с разными старинными вещами, поразило, как оказывается много есть разных платков. Понравилась дегустация необычных продуктов,
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    таких как варенье из кабачков, никогда бы не подумала, что из кабачка можно сделать варенье. Очень вкусный чай, который имеет приятный аромат. Спасибо за приятно проведенное время.

  • Л
    Любовь
    30 августа 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Экскурсия нам очень понравилась. Очень много узнали об истории места. Посмотрели все интересные объекты по дороге. Единственный минус - дорога до места проведения экскурсии ужасная, но это не вида организатора.
  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Каждому гостю Каргополя нужно обязательно съездить в соседние деревни, где еще сохранились деревянные церкви и часовни. Эти настоящие сокровища русской
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    архитектуры ветшают, разрушаются, горят и нет никакой уверенности, что следующие поколения смогут увидеть их вживую, а не только на фотографиях. И Егор - лучший гид для такой поездки. Важный момент! Дороги плохие и вряд ли улучшаться в ближайшие годы. Учитывайте это, пожалуйста.

  • Н
    Николай
    13 июля 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Всё было просто великолепно.
  • Л
    Лада
    1 июля 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
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    еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)

    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «На Рождество»

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  1. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
  2. Автопутешествие по живописным северным деревням
  3. Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в сентябре 2024
Сейчас в Каргополе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Каргополе на 2024 год на рождество, 11 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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