1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 1 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Лучший выборАвтопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
Сегодня в 20:30
15 сен в 00:00
от 5 300₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Погрузитесь в атмосферу 17 века, изучая уникальные росписи потолков деревянного храма. Завершите экскурсию чаепитием с каргопольскими пирогами
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- пполина2 сентября 2024Данное мероприятие помогло нам познакомиться с разными старинными вещами, поразило, как оказывается много есть разных платков. Понравилась дегустация необычных продуктов,
- ЛЛюбовь30 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась. Очень много узнали об истории места. Посмотрели все интересные объекты по дороге. Единственный минус - дорога до места проведения экскурсии ужасная, но это не вида организатора.
- ЕЕлена19 августа 2024Каждому гостю Каргополя нужно обязательно съездить в соседние деревни, где еще сохранились деревянные церкви и часовни. Эти настоящие сокровища русской
- ННиколай13 июля 2024Всё было просто великолепно.
- ЛЛада1 июля 2024Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в сентябре 2024
Сейчас в Каргополе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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