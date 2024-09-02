читать дальше

архитектуры ветшают, разрушаются, горят и нет никакой уверенности, что следующие поколения смогут увидеть их вживую, а не только на фотографиях. И Егор - лучший гид для такой поездки. Важный момент! Дороги плохие и вряд ли улучшаться в ближайшие годы. Учитывайте это, пожалуйста.