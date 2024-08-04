Все – экскурсии в Каргополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Каргополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Каргополь
Пешая
15 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 19:00
7 авг в 20:00
2 500 за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
от 1 000 за всё до 2 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
Сегодня в 17:30
12 авг в 00:30
от 5 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Каргополь оказался городом с богатой историей, о которой нам и поведал Кирилл. Неспешная прогулка по исторической части города была полна информации. Советы, данные гидом, по локациям, где можно купить сувениры и вкусно покушать - бесценны)
  • А
    Андрей
    31 июля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Большое спасибо Кириллу за интересную и подробную экскурсию по Каргополю. Желаем дальнейших успехов и всего наилучшего.
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Замечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю и за огромное желание поделиться его историей. Свободное владение информацией, невероятное количество имён,связанных с городом, трепетное отношение ко всему, что происходило и происходит в Каргополе и его окрестностях.
    Замечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю иЗамечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю иЗамечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю иЗамечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю и
  • Л
    Лада
    1 июля 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
    читать дальше

    еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)

    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каргополе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Каргополь
  2. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
  3. Автопутешествие по живописным северным деревням
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в августе 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Каргополе на 2024 год по теме «Все», 23 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам