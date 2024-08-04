О Ольга Знакомьтесь, Каргополь Каргополь оказался городом с богатой историей, о которой нам и поведал Кирилл. Неспешная прогулка по исторической части города была полна информации. Советы, данные гидом, по локациям, где можно купить сувениры и вкусно покушать - бесценны)

А Андрей Знакомьтесь, Каргополь Большое спасибо Кириллу за интересную и подробную экскурсию по Каргополю. Желаем дальнейших успехов и всего наилучшего.

О Ольга Знакомьтесь, Каргополь Замечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю и за огромное желание поделиться его историей. Свободное владение информацией, невероятное количество имён,связанных с городом, трепетное отношение ко всему, что происходило и происходит в Каргополе и его окрестностях.

Л Лада Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:) Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас