1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 19:00
7 авг в 20:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
от 1 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
Сегодня в 17:30
12 авг в 00:30
от 5 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Каргополь оказался городом с богатой историей, о которой нам и поведал Кирилл. Неспешная прогулка по исторической части города была полна информации. Советы, данные гидом, по локациям, где можно купить сувениры и вкусно покушать - бесценны)
- ААндрей31 июля 2024Большое спасибо Кириллу за интересную и подробную экскурсию по Каргополю. Желаем дальнейших успехов и всего наилучшего.
- ООльга24 июля 2024Замечательная экскурсия. Спасибо Кириллу за любовь к родному краю и за огромное желание поделиться его историей. Свободное владение информацией, невероятное количество имён,связанных с городом, трепетное отношение ко всему, что происходило и происходит в Каргополе и его окрестностях.
- ЛЛада1 июля 2024Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Все»
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