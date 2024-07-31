3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи, переулки с лавками, стритарт и овраги с родниками
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
7 авг в 15:00
13 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana31 июля 2024Нам понравилась экскурсия-прогулка с Еленой Николаевной: легко, интересно, познавательно. Спасибо
- ИИнна31 июля 2024Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
- ННина30 июля 2024Очень хороший экскурсовод, всем советую
- ККсения26 июля 2024Провела незабываемые почти 4 часа с Тамарой! Спасибо за нашу чудесную прогулку, спасибо за то, что без устали отвечали на
- ООльга25 июля 2024После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!
- ВВалерия23 июля 2024Добрый день. Провела экскурсию Елена Николаевна, все мы остались очень довольны ее профессионализмом. С удовольствием прошли по городу, посмотрели. Большое спасибо…
- ССергей23 июля 2024Нам всё понравилось отличный маршрут и интересный рассказ, не смотря на дождь вначале Тамара нам показала все места в Касимове и рассказала много интересных историй. Рекомендуем
- ИИрина20 июня 2024Заслуга Елены, увлекательная расказчица, продуманный маршрут. Для нашей возрастной группы очень удобно комбинированный маршрут - машина/пешком. Возможно, немного сократить по времени?! Город с богатой историей, ведутся работы по реставрации исторического цента. Особенно зачётная фишка с "биноклями" с историческими фото.
- ММария21 мая 2024Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое заблуждение. Экскурсия с гидом
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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