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Уютный, современные хорошие номера, отличный сервис и очень демократичные цены. Экскврсию по городу лучше делать на машине, что мы и сделали. За 3,5 часа осмотрели по максимуму. Город с багатой историей, но для привлечения туристов администрации города надо очень сильно поработать головой. Приводить в порядок архитектурные памятники истории(пример-Казань, с кем у них тесные связи не только в этническом плане). Поездку лучше всего планировать так, чтобы захватить четверг или субботу. В эти дни у них шикарная ярмарка. По близости обязательно надо посетить п. г. т. Гусь-Железный и р. п. Тума - храмы. Впечатляет. (Можно по пути). Егоиьевское шоссе скудное. На сервис в пути расчитывсть не приходится. С учётом дороги экскурсию лучше планировать на два дня, не больше. Если посетить ещё родину Есенина то три. Плохо что водные прогулки по Оке только во второй половине дня и то по предварительной записи.