2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
10 сен в 10:00
11 сен в 10:30
4 000₽ за всё до 11 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи, переулки с лавками, стритарт и овраги с родниками
Завтра в 15:00
10 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
9 сен в 12:00
10 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор29 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Тамаре. Очень отзывчивая, учитывает все пожелания, любит и знает своё дело. В целом всё понрачилось. Хороший отель-Касмов.
- ООльга26 августа 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
- ЕЕлена24 августа 2024В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были раскрыты за 3 часа экскурсии! Очень рекомендую!
- ЛЛюбовь24 августа 2024Огромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участников экскурсии от мала до велика. 2-х часов явно не хватает. Точно вернемся еще раз и обязательно пообщаемся с Тамарой. Вы - ЛУЧШАЯ!!!!!
- ЮЮлия23 августа 2024Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!
- ЕЕлизавета21 августа 2024Огромное спасибо нашему гиду Ирине Глебовне! 2 часа пролетели как один миг.
- ММария17 августа 2024Тамара удивительный гид, она учит обращать внимание на такие детали, которые сам не замечаешь - от необычных растений до наличников
- ИИнна31 июля 2024Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
- ООльга25 июля 2024После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2024
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