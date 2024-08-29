На Рождество – экскурсии в Касимове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевный Касимов - город двух культур
Пешая
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
10 сен в 10:00
11 сен в 10:30
4 000 за всё до 11 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Пешая
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи, переулки с лавками, стритарт и овраги с родниками
Завтра в 15:00
10 сен в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
9 сен в 12:00
10 сен в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    29 августа 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Большое спасибо экскурсоводу Тамаре. Очень отзывчивая, учитывает все пожелания, любит и знает своё дело. В целом всё понрачилось. Хороший отель-Касмов.
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    Уютный, современные хорошие номера, отличный сервис и очень демократичные цены. Экскврсию по городу лучше делать на машине, что мы и сделали. За 3,5 часа осмотрели по максимуму. Город с багатой историей, но для привлечения туристов администрации города надо очень сильно поработать головой. Приводить в порядок архитектурные памятники истории(пример-Казань, с кем у них тесные связи не только в этническом плане). Поездку лучше всего планировать так, чтобы захватить четверг или субботу. В эти дни у них шикарная ярмарка. По близости обязательно надо посетить п. г. т. Гусь-Железный и р. п. Тума - храмы. Впечатляет. (Можно по пути). Егоиьевское шоссе скудное. На сервис в пути расчитывсть не приходится. С учётом дороги экскурсию лучше планировать на два дня, не больше. Если посетить ещё родину Есенина то три. Плохо что водные прогулки по Оке только во второй половине дня и то по предварительной записи.

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 августа 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были раскрыты за 3 часа экскурсии! Очень рекомендую!
    В восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо былиВ восторге от экскурсии, спасибо большое Елене! Богатая история города и его самобытность очень хорошо были
  • Л
    Любовь
    24 августа 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Огромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участников экскурсии от мала до велика. 2-х часов явно не хватает. Точно вернемся еще раз и обязательно пообщаемся с Тамарой. Вы - ЛУЧШАЯ!!!!!
    Огромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участниковОгромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участниковОгромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участниковОгромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участниковОгромное спасибо Тамаре за путешествие по Касимову. Профессионализм, креативность, располагающая атмосфера захватывающего рассказа. Вовлеченность всех участников
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!
  • Е
    Елизавета
    21 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Огромное спасибо нашему гиду Ирине Глебовне! 2 часа пролетели как один миг.
  • М
    Мария
    17 августа 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Тамара удивительный гид, она учит обращать внимание на такие детали, которые сам не замечаешь - от необычных растений до наличников
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    на окнах и линии куполов. Когда бы я еще узнала, чем отличаются татарские наличники от русских и как выглядит растение со специей сумах. Самое главное, что экскурсия была одинаково интересной для всех возрастов детей и взрослых, от 10 до 50 лет, и под большим впечатлением мы были от рассказов про жития святых и истории татарского Касимова. Эта экскурсия - знакомство с Касимовым изнутри, с изнанки - то, чего не узнать из путеводителей и от классических гидов. И отдельно хочу сказать, что огромное удовольствие - слушать Тамару, у нее очень красивый русский язык, сейчас большая редкость.

  • И
    Инна
    31 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Экскурсию проводила Людмила Владимировна, рекомендованная нам Еленой. Все прошло просто прекрасно. Формат экскурсии обсудили заранее по телефону. Узнав, что мы
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    на машине, Людмила Владимировна предложила нам не пешеходную, а пешеходно-автомобильную экскурсию, и это было отличное решение! Мы осмотрели гораздо больше достопримечательностей, чем успели бы пешком. О городе и его истории Людмила Владимировна рассказывает со знанием и любовью. Нам все очень понравилось. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    После такой экскурсии хочется еще раз побывать в Касимове. Спасибо Елене за такую чудесную прогулку-поездку-экскурсию по Касимову! Столько интересного материала, столько любви к родному городу!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «На Рождество»

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  3. Касимов: от креста до полумесяца
Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2024
Сейчас в Касимове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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